Как Путин исполняет желания детей

На форуме добровольцев Владимир Путин обещал исполнить желания тяжелобольных детей. Президент выступил в роли Деда Мороза: он дарил подарки, отправлял детей на интересные экскурсии и нашел время, чтобы дать интервью незрячей девушке, мечтающей о карьере журналиста.