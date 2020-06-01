Как мировые лидеры выглядели в детстве?

Стишок про детство Ленина и ледяную горку помнят почти все, но это пародия. Оригинал советской поэтессы Ивенсен начинался так: «Когда был Ленин маленький, похож он был на нас». Мировых лидеров на их детских фото невозможно отличить от простых смертных, но можно отличить друг от друга. Убедиться в этом поможет викторина газеты ВЗГЛЯД, посвященная международному Дню защиты детей.