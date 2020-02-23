Оружие России или оружие стран НАТО?

Российская Федерация занимает второе место в мире по экспорту вооружений, уступая только Соединенным Штатам. Сможете ли вы отличить оружие из России от оружия ее стратегического противника − стран НАТО? Разобраться поможет викторина газеты ВЗГЛЯД, приуроченная ко Дню защитника Отечества.