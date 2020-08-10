Чем российские критерии применения ядерного оружия отличаются от американских?

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Что нужно для создания электромобилей в России

Проект Zetta балансирует на грани жизни и смерти Zetta/YouTube, e-zetta.ru
Россия включилась в одно из главных технологических соревнований современной эпохи – изобретение гибридных и электромобилей. И хотя первый блин на этом поприще, «Ё-мобиль» Михаила Прохорова, оказался позорным провалом, в России не так давно появился новый подобный проект. Что необходимо, чтобы отечественная промышленность составила конкуренцию электромобилям Илона Маска? Подробности...
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Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

Вряд ли столь матерый политик, как Лукашенко, был использован украинскими спецслужбами «втемную» Михаил Метцель/ТАСС
Захват 33 россиян в Белоруссии оказался результатом успешной спецоперации СБУ. Это косвенно подтвердил и сам Лукашенко: в интервью он рассказал, что узнал про «отряд боевиков» от Киева. Теперь уже понятно, что россиян заманили в ловушку. Очевидно и то, что украинским спецслужбам самостоятельно провести операцию, в которую был втянут президент соседней страны, просто не хватило бы квалификации. Подробности...
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Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Западные СМИ: Власть Лукашенко содрогнулась перед яростью народа

El Pais: Лукашенко выходит из этих выборов таким же, как и вступил в них – ослабленным Валерий Шарифулин/ТАСС
«9 августа наверняка останется в книгах белорусской истории. Если не для того, чтобы олицетворить конец правления самодержца Александра Лукашенко, то хотя бы для того, чтобы обозначить день, когда власть содрогнулась перед лицом народа», – пишут западные СМИ, комментируя массовые беспорядки, которые охватили города Белоруссии сразу после президентских выборов.  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Три варианта развития ситуации в Белоруссии

Сергей Лукьяненко, писатель
Всё это грустно, печально, но никакого положительного выхода из происходящего в Белоруссии праздника непослушания я не вижу. Подробности...
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Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Успех Китая с TikTok – даже большая угроза для США, чем любые технологические прорывы. Причина в том, что на поле массовой культуры – причем универсальной, привлекательной для людей по всему миру – американцам не было равных больше века. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Лукашенко взял на себя больше, чем может унести

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Совершенно очевидно, что Лукашенко растерян. Он умудрился поссориться с Россией и не успел помириться с Западом. Отныне Лукашенко не любят ни в Москве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Его хотят использовать, и Батька это прекрасно осознает. Подробности...
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Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев

Лукашенко нашел неожиданного союзника

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Белорусссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
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    Чем российские критерии применения ядерного оружия отличаются от американских?

    		    10 августа 2020, 19:10
    Фото: Global Look Press
    Текст: Виктор Сокирко

    Если коротко – американская ядерная доктрина самая агрессивная в мире. Она единственная предусматривает возможность нанесения страной первого, превентивного ядерного удара, причем при малейших основаниях. Российская концепция использования ядерного оружия (ЯО) на этом фоне выглядит исключительно миролюбивой.

    Начнем с того, что в список владеющих ядерным оружием входят девять государств – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея. При этом только первые пять обладают им официально (соответственно, в их военных доктринах прописаны условия применения ядерного оружия).

    Самый внушительный «ядерный чемоданчик» у Соединенных Штатов, Российской Федерации и Китайской Народной Республики, поэтому именно на них обращено более пристальное внимание. С учетом того, что США являются антагонистами как для России, так и для Китая, применение Вашингтоном ядерного оружия против них/нас считается наиболее вероятным.

    Пентагон еще в начале 2018 года опубликовал в документе под названием «Обзор ядерной политики» новую ядерную доктрину Соединенных Штатов. В ней говорится, что США намерены продолжать концепцию модернизации ядерных сил в связи с «развитием российского ядерного потенциала». Ключевые места в этой стратегии занимают также КНР, Иран (который ядерным оружием не располагает) и КНДР.

    России в этом документе отведено особое значение – конфликт экономических интересов с Китаем два года назад был не столь очевиден. Тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис в предисловии к этой программе заявил, что Россия «определенно вернулась в конкуренцию великих держав», что явно не устраивало Вашингтон. Руководству США, в первую очередь президенту Дональду Трампу, который и стал инициатором новой ядерной доктрины, крайне не понравилось появление новых ядерных вооружений у России и Китая. В Белом доме это расценили как вызов традиционному американскому военному превосходству как в западном Тихом океане, так и в Европе.

    При этом Трамп оставил за собой право нанесения первого ядерного удара. В том числе из-за применения какой-либо страной неядерного оружия в том или ином конфликте даже без участия США, а также кибератак на свои сети. То есть «пульнуть» ядерной боеголовкой Штаты могут по своему разумению. На словах, конечно, Трамп добавил, что новая стратегия направлена на разработку возможностей, которые делают применение ядерного оружия менее вероятным и США обеспечат эффективное ядерное сдерживание. 

    Новая редакция военной доктрины России (в которой прописаны в том числе и условия применения ядерного оружия) была подписана президентом Владимиром Путиным не так давно (2 июня нынешнего года). Это уже не первые поправки в подобного рода документы, но именно сейчас Минобороны впервые решило подробно разъяснить по пунктам политику в области ядерного сдерживания.

    Если вспомнить редакцию военной доктрины РФ от 2014 года, то в ней предполагалось использовать термин «превентивный удар». По крайней мере, об этом говорили российские СМИ со ссылкой на источники как в правительстве, так и в Минобороны. Однако этого не произошло, и Россия оставила за собой право применять ядерное оружие только в ответ на применение против нее и/или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу будет поставлено само существование государства.

    В нынешней российской ядерной доктрине отличий от прежних (2014 и 2010 годов) не так уж и много, но они имеют свое существенное значение. Основным остался постулат о неприменении оружия первыми, поводом для его применения может стать поступление «достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих Россию и/или ее союзников». Надо понимать, что старт ракет потенциального противника будет зафиксирован средствами раннего предупреждения о ракетном нападении. При этом оговаривается, что при ракетном ударе не будет возможности точно определить тип боезаряда, поэтому любая летящая в сторону России «болванка» будет рассматриваться как ядерное оружие. И тогда в ответ полетит «тополиный пух» – сработают комплексы межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М», «Ярс», «Сармат», «Булава» подводного базирования.

    «В нашей новой военной доктрине впервые перечислены возможные ядерные угрозы, в том числе в космическом пространстве, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. – Соответственно, обозначены и ответные действия, названы те «красные линии», которые переступать не следует. И здесь, на мой взгляд, кроется предупреждение не только Соединенным Штатам, которые считают нас, а теперь и Китай, «врагом номер один», а и ряду стран Восточной Европы, где американцы планируют размещение крылатых ракет, которые могут нести и ядерные боеголовки. Это такой новый стандарт США с распределением ролей, когда Вашингтон нацеливается на Китай, а воевать с Россией своим оружием доверяет Европе. В кого полетят российские ракеты в случае зафиксированных пусков с территории той же Польши, Румынии, прибалтийских стран? В них же и полетят. Но не только, потому как средства нападения будут четко зафиксированы именно как американские, соответственно, и возмездие будет взаимным – за океаном отсидеться не получится».

    Китай, испытавший ядерную бомбу в 1964 году, как Россия, США и прочие страны «ядерного клуба», имеет свою доктрину применения ЯО. Называется она «Белая книга по обороне». Последняя версия появилась в 2019 году, и в ней расставлены ключевые акценты по выявлению угроз со стороны других государств и возможная реакция Китая на них. Среди потенциальных противников Пекин на первое место ставит США, а затем угрозой официальной безопасности называет Тайвань, который именует себя Китайской Республикой.

    Несмотря на то, что обновленная после 2014 года военная доктрина КНР стала более агрессивной, в том числе по отношению к США, в ней заявляется: «мы также всегда были верны принципу безоговорочно не применять и не запугивать ядерным оружием страны и регионы, не обладающие ядерным оружием». КНР выступает за полный запрет ядерного оружия и его полное уничтожение, при этом категорически отказывается участвовать в предложенном США новом договоре СНВ-3 по ограничению стратегических наступательных вооружений.

    Великобритания в своей ядерной доктрине придерживается принципа осуществления минимального ядерного сдерживания. В Лондоне даже придумали такое понятие, как «субстратегический удар», который подразумевает ограниченное и исключительно выборочное применение ядерного оружия. Чтобы только припугнуть. Ядерное вооружение Великобритании сейчас представлено приблизительно 215 боеголовками, предназначенными для размещения на четырех атомных подводных лодках.

    Ядерный арсенал Франция несколько крупнее – это порядка 300 стратегических боезарядов, которые также предназначены для размещения на четырех атомных подводных лодках, а также 60 тактических крылатых ракет ASMP авиационного базирования. Тем не менее, это четвертое место в мире по количеству ядерного оружия. При этом ядерная доктрина Франции ориентирована на «ядерное устрашение», а не реальное применение. Аналогичные концепции транслируют Индия и Пакистан, которые за годы многолетнего конфликта никогда не применяли ЯО, однако оно оставалось сдерживающим фактором в его дальнейшем крупномасштабном развитии.

    Российская ядерная доктрина не подразумевает агрессии и желания доминировать, а уж тем более нападать. Это в высшей степени элемент сдерживания, который позволяет сейчас России проводить собственную независимую политику во всем мире. И чувствовать себя уверенно даже при взаимодействии с такой страной, как США.


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