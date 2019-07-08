Как попасть из России в Грузию?

После того, как Россия окончательно прервала прямое авиасообщение с Грузией, способов попасть туда остается не так много. Они сложнее, но все же есть – на машине, теплоходе, а также поезде и самолете, но уже с пересадками.

На машине или автобусе

Первый путь – по земле. От Владикавказа до Тбилиси идет так называемая Военно-Грузинская дорога длиной 208 км. На ней расположены два контрольно-пропускных пункта: «Верхний Ларс» (российский) и «Дарьяли» (грузинский). От Москвы до первого КПП 1800 километров, или около 20 часов пути на машине.

Оба пункта работают круглосуточно, но это не значит, что проблем с пересечением границы у вас не будет. Еще до того, как авиасообщение между странами перекрыли, среднее время ожидания в очереди было два-три часа. Вообще же люди ждут по пять-семь или даже 10 часов. Некоторые туристы не выдерживают и даже поворачивают назад. Самое загруженное время – утро (с 6:00 до 10:00) и вечер (после 18:00). Поэтому путешественники рекомендуют либо подъезжать в совсем ранние часы (три-четыре часа ночи), либо уже поздней ночью, чтобы хотя бы не ждать под палящим солнцем.

При этом еще перед выездом из пункта А лучше проверить погоду в том регионе (например, в городках Джейрахе, Степанцминде), поскольку при длительных ливнях велик риск схода селя, в холодное время года возможны лавины – и все они заваливают перевал, через который проходит дорога. Иногда на расчистку уходят сутки, иногда – более месяца, так что стоит заранее готовиться к худшему, особенно если вы едете зимой. Уточнить, открыта ли дорога в настоящий момент, можно по нескольким телефонам.

Если своей машины у вас нет или использовать ее вы не планируете, из Москвы регулярно ходят автобусы прямиком до Тбилиси. Стоимость билета – от 3 тысяч рублей, время в дороге – 30-36 часов без учета очереди на КПП. Можно также сначала добраться поездом или самолетом до Владикавказа и сесть на автобус уже там.

На паспортном контроле не проверяют ни брони отеля, ни страховки, но специалисты все же рекомендуют их иметь при себе.

И еще важный момент – не пытайтесь въехать в Грузию из Абхазии, это чревато серьезными проблемами.

На самолете с пересадкой

Если отправной точкой взять, например, Москву, то окажется, что «пересадочных» вариантов до Тбилиси довольно много. Лететь можно через Ереван, Минск, Баку и даже через Стамбул. Самый дешевый вариант по схеме «туда-обратно» выходит через столицу Азербайджана (18 тыс. рублей), но там придется еще поискать короткую пересадку. То есть если через Ереван (23 тыс. рублей) вы попадете в Тбилиси в среднем за четыре часа, то через Баку – за 9-15 часов, если не больше.

Если же вам надо на побережье, летите до Батуми. Попасть туда можно будет за 22-23 тыс. рублей (и вернуться обратно) – через Ереван в данном случае и дешевле, и быстрее всего (три-четыре часа).

На поезде

Здесь тоже придется ехать с пересадками, прямого ж/д сообщения между Россией и Грузией сейчас нет.

Сначала вам придется добраться до Баку. Туда из России идут два поезда:

– 055Ч Москва – Баку, он отходит по субботам с Курского вокзала в 22:37. Билет стоит от 8,5 тыс. рублей, время в пути – два дня и пять часов.

– 392С Ростов-на-Дону – Баку, ходит каждые два дня в 18:07 из Ростова. Билет – от 4 тыс. рублей, время в пути – один день и семь часов.

Затем нужно будет из Баку добраться до Тбилиси – поезда ходят только до этого города. Рейс только один в сутки, уходит в 20:40 с местного вокзала и прибывает в 8:55 по местному времени. Цена билета – 862 рубля (на начало июля 2019 года), их можно без проблем купить онлайн.

Вообще на поезде лучше ехать тем, кто не прочь посмотреть и достопримечательности Азербайджана, то есть задержаться в Баку. Если же город будет для вас лишь перевалочным пунктом, дорога может показаться вам неоправданно длинной.

По морю

До Грузии можно добраться и по морю, причем путь прямой. Из Сочинского морского порта в Батуми с июня по октябрь ходит теплоход «Комета». В горячий сезон – дважды в неделю, в другое время – единожды. Время в пути – пять-шесть часов. Из Сочи «Комета» отходит по вторникам и пятницам в 10:30, цена билета – 7 тыс. рублей за взрослого в один конец, для детей – вдвое дешевле.

Этот способ не слишком надежен, поскольку при любом шторме рейс тут же отменят, и следующего вам придется ждать еще несколько дней, а то и неделю. Кроме того, вместимость теплохода – чуть более 100 пассажиров, а купить билеты заранее у вас не получится. Только забронировать, а затем уже выкупить в кассе морского порта перед рейсом.