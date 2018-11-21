Можно ли заразиться раком?

Издание «Такие дела» опубликовало историю о том, как жители одного из домов на юго-западе Москвы собирают подписи против заселения в дом онкобольных детей. Одна из собственниц жилья заключила договор с благотворительным фондом, по которому ее квартиру арендуют семьи с онкобольными детьми, приезжающие в Москву на лечение. А соседи были уверены, что рак – это заразное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, и начали сбор подписей против «онкодиспансера» в их подъезде.

Одним из аргументов, которые приводили инициаторы сбора подписей, был тот факт, что дети носят медицинские маски. Это, по мнению опасающихся, свидетельствует об инфекционной этиологии заболевания. История о «раковом подъезде» вызвала не только бурную реакцию, но и всплеск бытовой конспирологии в соцсетях на тему того, что «на самом деле рак заразен, но это скрывают».

Можно ли заразиться «онкологией», проживая рядом с человеком, который болеет? Почему онкологически больные дети носят медицинские маски?

Рак не является инфекционным заболеванием, и заразиться им ни при каких условиях нельзя, поясняют специалисты-онкологи. Действительно, дети, проходящие лечение от онкологических заболеваний, используют маски. Во время курса химиотерапии у организма развиваются серьезные проблемы с иммунитетом, поэтому, чтобы защитить себя, дети носят маски.

Инициатор упомянутого выше сбора подписей уверена в существовании «около 200 вирусов рака», о чем сообщила в агитационной записке, которую она разместила у себя в подъезде, однако данные убеждения также не имеют с действительностью ничего общего.

«Тогда пусть сидят дома и вообще не контактируют с любыми людьми на всякий случай, а не только с онкологическими пациентами», – сказал газете ВЗГЛЯД главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев.

«Мы, врачи-онкологи, контактируем с такими людьми постоянно. Сейчас в метре от меня находится онкологический пациент – для меня это ежедневная ситуация на протяжении последних 20 лет», – заметил Пылев.

Таким образом, можно сказать, что рак не «заразен». Добавим, впрочем, что появлялись сообщения о случаях онкологических заболеваний у людей, которым – по врачебной ошибке – пересадили органы людей, умерших от рака. Так, в сентябре этого года британская Daily Mail сообщила о подобной истории со ссылкой на исследование ученых германского Университета Тюбингена и университетского медицинского центра в Амстердаме. Женщина умерла от инсульта в 2007 году и пожертвовала почки, легкие, печень и сердце пациентам, нуждающимся в трансплантации органов. Врачи не знали, что у нее был рак груди.

Пациент, которому пересадили сердце, умер от сепсиса. Три других реципиента умерли от рака молочной железы, который распространился на их здоровые органы. Лишь одному пациенту с пересаженными органами удалось выжить – он вовремя избавился от пересаженной почки и прошел курс реабилитации.

По оценке онкологов, шанс получить рак от донора органов крайне невелик ­– примерно 1 к 10 тысячам. По их мнению, это первый случай в истории, когда один пациент передал раковые клетки четырем реципиентам.