Умер экс-президент Франции Жак Ширак

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26 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 20:16  |  vz.ru
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Украина готова мерзнуть назло Газпрому

«Нафтогаз» готовит украинцам холодную зимуФото: Dubravka Petric/PIXSELL/ТАСС
Украина закачала в подземные хранилища наибольшие за последние девять лет объемы газа и полностью готова к отопительному сезону, заявил глава «Нафтогаза». Это делает позицию России и Газпрома на трехсторонних газовых переговорах более слабой. Но на самом деле, считают эксперты, Украина блефует – и без российского транзита ее ждет суровая зима. Подробности...
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Чем Госдеп США отличается от МИД России

Именно за это мы Госдеп и не любимФото: В. Зелинский
Госдепартамент США празднует юбилей: ровно 230 лет назад был назначен первый госсекретарь молодого американского государства. По сей день занимающий этот пост человек остается одним из самых влиятельных в стране – его полномочия и возможности гораздо шире, чем у министра иностранных дел РФ. Почему так сложилось и при чем тут «цветные революции»? Подробности...
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Один против двадцати: забытый подвиг русского летчика

На таких самолетах происходили сражения над Балтикой во время Первой мировой войныФото: Public domain
Дата 26 сентября (13 сентября по старому стилю) 1916 года запомнилась одним из поразительных событий, связанных с российской морской авиацией. Три гидросамолета Балтийского флота совершили налет на германскую авиабазу. То, что случилось потом, могло бы обессмертить имя лейтенанта Арсения Горковенко. Но подвиг его был забыт. Что же произошло? Подробности...
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Стенограмма Трампа стала компроматом на Зеленского

Публикация стенограммы разговора Зеленского и Трампа нанесла удар по репутации УкраиныФото: Jonathan Ernst/Reuters, Zuma/ТАСС
США опубликовали стенограмму разговора президента с лидером другого государства. Таким образом Трамп обезопасил себя от обвинений демократов – они утверждали, что президент потребовал от Зеленского провести расследование против своего соперника на будущих выборах. Но стенограмма показала другое – как президент Украины не только заискивает перед Трампом, но и жалуется ему на Меркель и Макрона. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Открытые письма – это не про веру

Святослав Шевченко, Cвященник, настоятель прихода храма мученицы Лукии Сиракузской г. Благовещенска Амурской области
Меня спрашивают: почему я не подписал последнее открытое письмо православных священников в защиту осужденных по «московскому делу»? Да просто потому, что польза подобных писем неочевидна, а вред – налицо. Подробности...

Самому важному альбому «Битлз» исполнилось 50

Владимир Мамонтов, журналист
Уж больно по-русски это, по-тютчевски: не железом и кровью, а любовью скреплять мир. «В конце концов любовь, которую ты получил, равна любви, которую ты дарил» – так заканчивается эта пластинка. Которой сегодня – 50. Подробности...
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Пчелы с медом не воюют

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Девочка Грета не цинична. Она просто глупа. Циничны те, кто ее придумал и использует. Но в любом случае реальная борьба за экологию – это борьба против сегодняшней системы, общества потребления и неоколониализма. А как такое возможно? Подробности...
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    Ушел знаток русской души и великий политик Жак Ширак

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      Умер экс-президент Франции Жак Ширак

      Ширак легко находил общий язык с любыми лидерами. Одна из самых запоминающихся встреч у него произошла с Владимиром Путиным на рыбалке
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      В Китае открыли самый большой аэропорт в мире

      В Китае официально начал работу крупнейший аэропорт в мире – пекинский Дасин. Терминал аэропорта – самое большое на планете здание без структурных швов, а площадь его крыши равна 25 футбольным полям. Огромное сооружение будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в год
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев

      В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик

      Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 км
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
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        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

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          Глава Совета муфтиев России выступил за многоженство. Нужно ли разрешить в России полигамные браки?
          • Нужен только моногамный брак

          • Нужен институт многоженства

          • Нужен институт многомужества

          • Нужны обе формы полигамных браков

          • Институт брака устарел

          Как вы относитесь к экоактивизму Греты Тунберг?
          • Поддерживаю

          • Не согласен с высказываемыми ею целями

          • Не нравится личность Греты Тунберг

          • Осуждаю использование детей в общественно-политическом активизме

          В России могут отменить ряд профессиональных праздников. А вы отмечаете день в честь вашей профессии?
          • Да

          • Нет

          • У меня нет профессии

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            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
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              Умер экс-президент Франции Жак Ширак

              Скончался экс-президент Франции Жак Ширак, ставший одним из самых ярких политиков своего времени. Ширак заметно повысил самостоятельный статус Франции на мировой арене. Он также способствовал ее сближению с нашей страной. Ширак любил Россию, – настолько, что даже сам перевел «Евгения Онегина»  (фото: Kamal Kishore/Reuters)
              Скончался экс-президент Франции Жак Ширак, ставший одним из самых ярких политиков своего времени. Ширак заметно повысил самостоятельный статус Франции на мировой арене. Он также способствовал ее сближению с нашей страной. Ширак любил Россию, – настолько, что даже сам перевел «Евгения Онегина»  (фото: Kamal Kishore/Reuters)
              Одна из самых известных встреч произошла у Ширака с Путиным на рыбалке - во время визита летом 2001 года в Петербург. Путин и Ширак вместе ловили форель, которая к вечеру была подана им же на ужин. Кстати, в итоге оказалось, что Путин ловил форель втрое быстрее своего французского коллеги  (фото: Величкин Сергей,Родионов Владимир/ТАСС)
              Владимир Путин и Франции Жак Ширак во время ужина, на котором они отведали пойманную ими форель. Стоит отметить, что Ширак всегда очень тепло относился к России. Известно, что он владел русским языком и еще в молодости сделал собственный перевод "Евгения Онегина"  (фото: Величкин Сергей,Родионов Владимир/ТАСС)
              В свою бытность премьер-министром Франции (1974-1976 годы) Жак Ширак встречался с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым  (фото: Коньков Александр,Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС)
              Июнь 2004 года. Президент Франции Жак Ширак встречается с президентом США Джорджем Бушем-младшим в кулуарах саммита G8. Ширак вошел в историю тем, что осудил США за вторжение в Ирак  (фото: Kevin Lamarque/Reuters)
              Осенью 2004 года ливийский лидер Муаммар Каддафи принимал Жака Ширака у себя во дворце Баб Азизия в Триполи. Пожимая французскому гостю руку, Каддафи традиционно сжал левый кулак  (фото: POOL New/Reuters)
              Жак Ширак и недавно избранный канцлер Германии Ангела Меркель смеются во время его приезда в Берлин в марте 2006 года. В тот момент им предстояли непростые переговоры по энергетической политике в ЕС  (фото: Fabrizio Bensch/Reuters)
              В декабре 2002 года, во время традиционной рождественской вечеринки в Елисейском дворце? одним из гостей Ширака был молодой президент Сирии Башар Асад  (фото: Charles Platiau/Reuters)

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              Умер экс-президент Франции Жак Ширак

              Ширак легко находил общий язык с любыми лидерами. Одна из самых запоминающихся встреч у него произошла с Владимиром Путиным на рыбалке
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              В Китае открыли самый большой аэропорт в мире

              В Китае официально начал работу крупнейший аэропорт в мире – пекинский Дасин. Терминал аэропорта – самое большое на планете здание без структурных швов, а площадь его крыши равна 25 футбольным полям. Огромное сооружение будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в год
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              Обсуждение: 8 комментариев

              В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик

              Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 км
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              Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

              В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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              Визит Владимира Путина в Дагестан

              Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
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              Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

              Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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              Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

              Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
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              В Жуковском открылся авиасалон МАКС

              Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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              День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

              Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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              В России отметили День флага

              В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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              Иран представил зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373»

              Президент Ирана Хасан Роухани лично представил новейший ЗРК «Бавар-373». О разработке этого комплекса было известно более десяти лет назад. Роухани заявил, что «Бавар-373» сильнее российского С-300 и близок к С-400
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              Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

              Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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              Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

              Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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              Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

              Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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              Сибирские шаманы провели обряд вызова дождя

              На байкальском острове Ольхон собралось около 40 шаманов из разных областей Сибири, чтобы провести обряд, который должен помочь прекращению лесных пожаров. Обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачи
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