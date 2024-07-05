Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.2 комментария
На выставке «Россия» выбрали «Мисс Москву – 2024»
На выставке «Россия» на ВДНХ прошел финал 29-го конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024». Победительницей стала Лилиана Булатова (в центре). Обладательницей титула «Краса Москвы Гран-при» – Снежана Вилкова (справа), а первенство в номинации «Московская красавица – 2024» взяла Елизавета Могер (слева) (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)
20-летней Лилиане удалось обойти в борьбе за корону 44 конкурентки (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)
Лилиана начала карьеру в модельном бизнесе уже в 14 лет, поучаствовав в известном международном конкурсе Elite Model Look. В разные годы там начинали свой путь суперзвезды подиума Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц и Жизель Бюндхен (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)
Требования к участницам были строгие: возраст не старше 32 лет, рост от 170 см плюс «изюминка» и шарм (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)
Накануне в полуфинале конкурса участницы продемонстрировали свои таланты в самых разных направлениях: вокал, танцы, декламация стихов и даже тайский бокс (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)
Конкурс в этом году ознаменовался одним неловким моментом – одну из корон вручили не той девушке. Победительницей в номинации «Краса Москвы Гран-при» стала Снежана Вилкова, а награду сначала вручили Снежане Недильской. Ошибку оперативно исправили (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)
Участницы демонстрировали творческие номера гостям финала и членам жюри (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)
В составе жюри красавиц оценивали руководство конкурса, артисты, певцы, стилисты, общественные деятели, бизнесмены из сферы шоу-бизнеса (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)
В рамках конкурса жюри также общалось с каждой конкурсанткой в формате блиц-опроса (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)
«Миcc Москва» является самым крупным мероприятием подобного типа в нашей столице и ежегодно привлекает внимание зрителей и федеральных СМИ (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)
Обладательница титула «Московская красавица – 2024» Елизавета Могер (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)