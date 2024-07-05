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    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Эстонизация» превращает ЕС в мировое захолустье

    Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что Россия получает от участия в ШОС

    ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

    3 комментария
    5 июля 2024, 16:33 • Фоторепортаж

    На выставке «Россия» выбрали «Мисс Москву – 2024»

    На выставке «Россия» на ВДНХ прошел финал 29-го конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024». Победительницей стала Лилиана Булатова (в центре). Обладательницей титула «Краса Москвы Гран-при» – Снежана Вилкова (справа), а первенство в номинации «Московская красавица – 2024» взяла Елизавета Могер (слева) (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)

    20-летней Лилиане удалось обойти в борьбе за корону 44 конкурентки (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)

    Лилиана начала карьеру в модельном бизнесе уже в 14 лет, поучаствовав в известном международном конкурсе Elite Model Look. В разные годы там начинали свой путь суперзвезды подиума Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц и Жизель Бюндхен (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)

    Требования к участницам были строгие: возраст не старше 32 лет, рост от 170 см плюс «изюминка» и шарм (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)

    Накануне в полуфинале конкурса участницы продемонстрировали свои таланты в самых разных направлениях: вокал, танцы, декламация стихов и даже тайский бокс (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)

    Конкурс в этом году ознаменовался одним неловким моментом – одну из корон вручили не той девушке. Победительницей в номинации «Краса Москвы Гран-при» стала Снежана Вилкова, а награду сначала вручили Снежане Недильской. Ошибку оперативно исправили (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)

    Участницы демонстрировали творческие номера гостям финала и членам жюри (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)

    В составе жюри красавиц оценивали руководство конкурса, артисты, певцы, стилисты, общественные деятели, бизнесмены из сферы шоу-бизнеса (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)

    В рамках конкурса жюри также общалось с каждой конкурсанткой в формате блиц-опроса (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)

    «Миcc Москва» является самым крупным мероприятием подобного типа в нашей столице и ежегодно привлекает внимание зрителей и федеральных СМИ (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)

    Обладательница титула «Московская красавица – 2024» Елизавета Могер (фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»)

    Главное
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    Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями

    Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты. Подробности

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    Антивоенный альянс Орбана и Ле Пен станет грозной силой в Европе

    «Ле Пен и Орбан готовы создать грозную силу в Европарламенте» – так в западной прессе комментируют переговоры между премьером Венгрии и французскими правыми, которые могут присоединиться к недавно созданному альянсу «Патриоты Европы». В чем заключаются особенности этого альянса, кто может помешать их переговорам и какое значение этот процесс имеет для конфликта на Украине на фоне визита Виктора Орбана в Москву? Подробности

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    Дагестан первым сдает «тест на никаб»

    Решение муфтията Дагестана о временном запрете на ношение никабов стало беспрецедентным в новейшей истории России. В экспертной среде говорят, что Дагестан первым сдал «тест на никаб» и показал заинтересованность в борьбе с исламистским радикализмом. В чем заключаются особенности этого решения и к каким последствиям оно должно привести? Подробности

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    Украина придумала законную взятку за отказ воевать с Россией

    Киевский режим готовится пойти еще на один шаг, прямо приближающий его к поражению в конфликте с Россией. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из риторики самих же украинских депутатов по поводу законопроекта о так называемой экономической брони от армии. Что это такое и как это повлияет на выживаемость украинского государства? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Почему Шольц испугался Ле Пен

      Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что каждый день шлет президенту Франции Эммануэлю Макрону сообщения со словами поддержки. Макрон в ужасе от того, как близка к победе партия Марин Ле Пен. И Шольц тоже в ужасе, у него свои причины.

    • «Китай закончит войну одним звонком»

      Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что один телефонный звонок из Пекина в Москву смог бы разрешить украинский конфликт. Китай ответил на эти инсинуации в духе «на себя посмотри», намекнув, что за кризис на Украине несет ответственность НАТО. Какова реальная роль Пекина на Украине? И каковы его цели?

    • Зеленский внезапно захотел переговоров

      После двух лет категорического отказа от переговоров с Россией и введения законодательного запрета на диалог с ее президентом Владимир Зеленский неожиданно заявил, что переговоры все-таки возможны. Он видит их «в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки». Что это все значит?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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