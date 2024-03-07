До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.20 комментариев
В Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи
Экскурсия для участников Всемирного фестиваля молодежи (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
Участники Всемирного фестиваля молодежи (фото: ладимир Смирнов/ТАСС)
Показ коллекции одежды одежды проекта "Береги" на Всемирном фестивале молодежи (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
Сотрудники гастрофестиваля "Гастрономическая карта России" в рамках арт-кластера "Таврида" на Всемирном фестивале молодежи (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
Участник Всемирного фестиваля молодежи перед церемонией открытия (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
Участники церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи на территории Дворца спорта "Большой" (международный молл "Арт.Молодость") (фото: Александр Рюмин/ТАСС)
Участники фестиваля во время обсуждения планов (фото: Александр Рюмин/ТАСС)
Участник Всемирного фестиваля молодежи на выставке "НАТО: история обмана" (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
Гала-концерт Moscow Jazz Festival "Джазовая сцена будущего" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на площади "Душа России" (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
Участницы Всемирного фестиваля молодежи (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)
Участники Всемирного фестиваля молодежи (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
Участники шествия молодежи стран мира на площади "Душа России" в рамках Всемирного фестиваля молодежи (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
Стенд с электромобилем "Атом", который разрабатывается компанией АО "Кама" на Всемирном фестивале молодежи (фото: Александр Рюмин/ТАСС)
Участники во время церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи на территории Дворца спорта "Большой" (международный молл "Арт.Молодость") (фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС)
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи на территории Дворца спорта "Большой" (международный молл "Арт.Молодость") (фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС)