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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад боится мирной России, а не ядерной бомбы

    До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Куда исчез политический подтекст 8 Марта

    Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

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    7 марта 2024, 18:13 • Фоторепортаж

    В Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи

    Экскурсия для участников Всемирного фестиваля молодежи (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)

    Участники Всемирного фестиваля молодежи (фото: ладимир Смирнов/ТАСС)

    Показ коллекции одежды одежды проекта "Береги" на Всемирном фестивале молодежи (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)

    Сотрудники гастрофестиваля "Гастрономическая карта России" в рамках арт-кластера "Таврида" на Всемирном фестивале молодежи (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)

    Участник Всемирного фестиваля молодежи перед церемонией открытия (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

    Участники церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи на территории Дворца спорта "Большой" (международный молл "Арт.Молодость") (фото: Александр Рюмин/ТАСС)

    Участники фестиваля во время обсуждения планов (фото: Александр Рюмин/ТАСС)

    Участник Всемирного фестиваля молодежи на выставке "НАТО: история обмана" (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)

    Гала-концерт Moscow Jazz Festival "Джазовая сцена будущего" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на площади "Душа России" (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)

     (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)

    Участницы Всемирного фестиваля молодежи (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)

    Участники Всемирного фестиваля молодежи (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

    Участники шествия молодежи стран мира на площади "Душа России" в рамках Всемирного фестиваля молодежи (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)

     (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)

    Стенд с электромобилем "Атом", который разрабатывается компанией АО "Кама" на Всемирном фестивале молодежи (фото: Александр Рюмин/ТАСС)

    Участники во время церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи на территории Дворца спорта "Большой" (международный молл "Арт.Молодость") (фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС)

    Президент РФ Владимир Путин во время церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи на территории Дворца спорта "Большой" (международный молл "Арт.Молодость") (фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС)

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    Газпром намерен получить компенсации за потерянный актив в Польше

    Газпром решил через суд взыскать с Польши почти 1 млрд долларов за изъятие его доли в операторе газопровода «Ямал – Европа» на польской территории. Иск подан в питерский арбитраж, потому что в польские или европейские суды обращаться бессмысленно. Однако Газпром все же может вернуть этот миллиард. Как это возможно? Подробности

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    Макрон становится лучшим для России союзником Санду

    Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Этих двоих объединяет как минимум жесткость антироссийских заявлений, более провокационно высказываются только лидеры Польши и Прибалтики. Но то, что их пара образовалась в таком составе, удача для России. Подробности

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    «Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя»

    «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло. Подробности

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    Армения собралась поменять расстановку сил в Закавказье

    Армянские власти начали обсуждать идею вступления в Евросоюз. Это происходит на фоне заметного ухудшения отношений с Россией, на что указывает заморозка Ереваном членства в ОДКБ. Интеграция в ЕС, предупреждают эксперты, поставит под вопрос участие Армении в ЕАЭС и СНГ. Каковы реальные перспективы европейской интеграции Армении и как это влияет на позиции России в Закавказье? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

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    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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