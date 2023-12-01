«Мисс Венесуэла» стала 27-летняя учительница Илеана Маркес

  • Новость часаПутин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польша наносит Украине новое символическое оскорбление
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    Сенатор: Украина станет сильнее в составе России
    Орбан: Венгры не хотят вступления Украины в ЕС
    ЦИК: Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта
    Кто попросил Путина пойти на выборы президента в 2024 году?
    Шойгу вручил погоны и госнаграды военным
    Россиянина в Финляндии задержали сразу после освобождения из тюрьмы
    На Украине запретили свободный въезд в пограничную зону
    Мнения
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Почему стоит пожалеть США? Потому что в лагере их союзников по коллективному Западу у них нет единомышленников.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    22 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Ленинопад как символ государственной неполноценности

    Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.

    2 комментария
    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    12 комментариев
    8 декабря 2023, 17:38 • Фоторепортаж

    «Мисс Венесуэла» стала 27-летняя учительница Илеана Маркес

    Титул «Мисс Венесуэла» выиграла 27-летняя учительница из штата Амазонас Илеана Маркес. Также она стала первой матерью, принявшей участие в национальном конкурсе за его 70-летнюю историю. (фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

    Во время конкурса она выразила свою любовь как к преподаванию, так и к модельному бизнесу, подчеркнув свое желание «вдохновлять, преобразовывать реальность и менять мир» (фото: Rayner Pena R/EPA/ТАСС)

    Победа Маркес символизирует изменение стандартов конкурса, который теперь прославляет не только физическую красоту, но также силу, решимость и приверженность образованию и материнству (фото: Rayner Pena R/EPA/ТАСС)

    В этом году конкурс впервые открыл свои двери для матерей, замужних и разведенных женщин. В следующем году будет снято и возрастное ограничение – 28 лет (фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

    На конкурсе также чествовали 24-летнюю модель Андреа Рубио из Каракаса, которая в октябре выиграла титул «Мисс Интернешнл» (фото: Rayner Pena R/EPA/ТАСС)

    Кроме того, Андреа Рубио короновала Сакру Герреро, выигравшую титул «Мисс Интернешнл Венесуэла» (фото: Rayner Pena R/EPA/ТАСС)

    «Я горжусь тем, что являюсь матерью Гваделупы Антонеллы, которая всегда будет моей мотивацией для самосовершенствования как личности и профессионала», – сказала Маркес (фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

    Главное
    Матвиенко назвала выдвижение Путина на выборы гарантией развития России
    Турчак: Массовая поддержка Путина на выборах станет общей победой россиян
    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превышает 78%
    Евросоюз собрался запретить импорт российских алмазов
    Польский генерал объяснил, почему Зеленский должен уйти в отставку
    ХАМАС: Операция Израиля в Газе не достигла своих целей
    Руководитель украинского мошеннического кол-центра арестован в Москве

    Россия объявила конец западного финансового мира

    В ближайшие годы финансовый мир ждет настоящая революция, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Такое заявление со ссылкой на экспертов сделал президент России Владимир Путин. Главную роль в этом процессе эксперты отдают новой финансовой силе – странам БРИКС. Как они могут совершить революцию? Подробности

    Перейти в раздел

    Россияне определились с ролью Путина после 2024 года

    До президентских выборов в России осталось около 100 дней. Несмотря на стабильность и спокойствие политической ситуации в стране, в обществе фиксируется большой интерес как к самим выборам, так и к активному участию в них. Чем можно объяснить такую тенденцию и каковы основные ожидания россиян от грядущей избирательной кампании? Подробности

    Перейти в раздел

    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

    Перейти в раздел

    Польша наносит Украине новое символическое оскорбление

    Конфликт между Украиной и Польшей продолжает расширяться, и новым примером этому стало решение Варшавы по поводу так называемой операции «Висла», осуществленной еще в 1947 году. Почему она теперь, по мнению поляков, не может считаться «преступлением коммунизма» и что именно так возмущает в этом официальный Киев? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Самый отбитый депутат Германии

      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

    • Зачем президент России прилетел к арабам

      Президента России Владимира Путина с почетом приняли в ОАЭ, куда он прилетел с визитом. Вплоть до того, что истребители раскрасили небо в цвета флага России. Это резко контрастирует с тем, как встречают на Ближнем Востоке, например, президента ФРГ. Но важен этот визит другим: в большой политике грядут два больших события.

    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............