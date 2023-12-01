Почему стоит пожалеть США? Потому что в лагере их союзников по коллективному Западу у них нет единомышленников.2 комментария
«Мисс Венесуэла» стала 27-летняя учительница Илеана Маркес
Титул «Мисс Венесуэла» выиграла 27-летняя учительница из штата Амазонас Илеана Маркес. Также она стала первой матерью, принявшей участие в национальном конкурсе за его 70-летнюю историю. (фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Во время конкурса она выразила свою любовь как к преподаванию, так и к модельному бизнесу, подчеркнув свое желание «вдохновлять, преобразовывать реальность и менять мир» (фото: Rayner Pena R/EPA/ТАСС)
Победа Маркес символизирует изменение стандартов конкурса, который теперь прославляет не только физическую красоту, но также силу, решимость и приверженность образованию и материнству (фото: Rayner Pena R/EPA/ТАСС)
В этом году конкурс впервые открыл свои двери для матерей, замужних и разведенных женщин. В следующем году будет снято и возрастное ограничение – 28 лет (фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
На конкурсе также чествовали 24-летнюю модель Андреа Рубио из Каракаса, которая в октябре выиграла титул «Мисс Интернешнл» (фото: Rayner Pena R/EPA/ТАСС)
Кроме того, Андреа Рубио короновала Сакру Герреро, выигравшую титул «Мисс Интернешнл Венесуэла» (фото: Rayner Pena R/EPA/ТАСС)
«Я горжусь тем, что являюсь матерью Гваделупы Антонеллы, которая всегда будет моей мотивацией для самосовершенствования как личности и профессионала», – сказала Маркес (фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)