«Я горжусь тем, что являюсь матерью Гваделупы Антонеллы, которая всегда будет моей мотивацией для самосовершенствования как личности и профессионала», – сказала Маркес (фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

На конкурсе также чествовали 24-летнюю модель Андреа Рубио из Каракаса, которая в октябре выиграла титул «Мисс Интернешнл» (фото: Rayner Pena R/EPA/ТАСС)

В этом году конкурс впервые открыл свои двери для матерей, замужних и разведенных женщин. В следующем году будет снято и возрастное ограничение – 28 лет (фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Победа Маркес символизирует изменение стандартов конкурса, который теперь прославляет не только физическую красоту, но также силу, решимость и приверженность образованию и материнству (фото: Rayner Pena R/EPA/ТАСС)

Во время конкурса она выразила свою любовь как к преподаванию, так и к модельному бизнесу, подчеркнув свое желание «вдохновлять, преобразовывать реальность и менять мир» (фото: Rayner Pena R/EPA/ТАСС)

Титул «Мисс Венесуэла» выиграла 27-летняя учительница из штата Амазонас Илеана Маркес. Также она стала первой матерью, принявшей участие в национальном конкурсе за его 70-летнюю историю. (фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.

Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

Почему стоит пожалеть США? Потому что в лагере их союзников по коллективному Западу у них нет единомышленников.

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