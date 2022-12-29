При пожаре в Йоханнесбурге погибли 73 человека

По меньшей мере 73 человека (включая семерых детей) погибли и еще более 50 человек получили травмы в результате пожара, охватившего пятиэтажное здание в центре Йоханнесбурга (фото: AP/ТАСС)

Пожар вспыхнул около 1:30 ночи по местному времени, когда многие люди спали. Власти Йоханнесбурга рассматривают две основные версии возникновения пожара: незаконное подключение к электросети и разведение огня в одном из помещений (фото: X/@ODIRILERAM/REUTERS)

В здании не было электричества и не работал водопровод. Ожидалось, что в ближайшие дни все обитатели дома будут выселены по решению суда, куда обратилась мэрия мегаполиса (фото: Kim Ludbrook/EPA/ТАСС)

Очевидец пожара Кенни Бупе утверждает, что пожарная лестница была закрыта. Это намного увеличило количество жертв. Также, по его словам, много людей погибло от удушья в дыму (фото: Jerome Delay/AP/ТАСС)

Другой выживший, Омар Фоарт из Малави, рассказал, как спас племянницу из огня. «Моя сестра оставила свою маленькую дочь, зять разбил окно и выбросил дочь на улицу, а люди на земле поймали ее», – сказал он (фото: Yeshiel Panchia/XinHua/Global Look Press)

По словам представителя экстренных служб города Роберта Мулаудзи, это было «захваченное» здание – так называют помещения, оставленные домовладельцами и захваченные вооруженными группировками. Банды сдают их в аренду мигрантам и южноафриканцам, у которых нет средств, чтобы позволить себе другое жилье (фото: Kim Ludbrook/EPA/ТАСС)

Бывший мэр Йоханнесбурга и лидер политической партии ActionSA Герман Машаба рассказал, что захваченные здания существуют «с полного ведома национального правительства». «На самом деле некоторые из них сами участвуют в этой незаконной деятельности», – добавил он (фото: Jerome Delay/AP/ТАСС)