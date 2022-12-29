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    Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Ко продолжают шантажировать Запад

    Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америку ждет гонка на политических лафетах

    Сейчас меньшим злом является политическое выживание обоих фаворитов – Байдена и Трампа – до дня голосования. А что будет после него – об этом США и весь мир подумают на следующий день.

    4 комментария

    При пожаре в Йоханнесбурге погибли 73 человека

    По меньшей мере 73 человека (включая семерых детей) погибли и еще более 50 человек получили травмы в результате пожара, охватившего пятиэтажное здание в центре Йоханнесбурга (фото: AP/ТАСС)

    Пожар вспыхнул около 1:30 ночи по местному времени, когда многие люди спали. Власти Йоханнесбурга рассматривают две основные версии возникновения пожара: незаконное подключение к электросети и разведение огня в одном из помещений (фото: X/@ODIRILERAM/REUTERS)

    В здании не было электричества и не работал водопровод. Ожидалось, что в ближайшие дни все обитатели дома будут выселены по решению суда, куда обратилась мэрия мегаполиса (фото: Kim Ludbrook/EPA/ТАСС)

    Очевидец пожара Кенни Бупе утверждает, что пожарная лестница была закрыта. Это намного увеличило количество жертв. Также, по его словам, много людей погибло от удушья в дыму (фото: Jerome Delay/AP/ТАСС)

    Другой выживший, Омар Фоарт из Малави, рассказал, как спас племянницу из огня. «Моя сестра оставила свою маленькую дочь, зять разбил окно и выбросил дочь на улицу, а люди на земле поймали ее», – сказал он (фото: Yeshiel Panchia/XinHua/Global Look Press)

    По словам представителя экстренных служб города Роберта Мулаудзи, это было «захваченное» здание – так называют помещения, оставленные домовладельцами и захваченные вооруженными группировками. Банды сдают их в аренду мигрантам и южноафриканцам, у которых нет средств, чтобы позволить себе другое жилье (фото: Kim Ludbrook/EPA/ТАСС)

    Бывший мэр Йоханнесбурга и лидер политической партии ActionSA Герман Машаба рассказал, что захваченные здания существуют «с полного ведома национального правительства». «На самом деле некоторые из них сами участвуют в этой незаконной деятельности», – добавил он (фото: Jerome Delay/AP/ТАСС)

    Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему южноафриканскому коллеге Сирилу Рамафосе. «Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – подчеркнул он (фото: Kim Ludbrook/EPA/ТАСС)

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