Третья мировая начнется с «веерных» отключений

Новые смартфоны Huawei лишатся магазина приложений Google Play и почты Gmail. А на уже выпущенных телефонах не будет обновляться операционная система Android. Корпорация Google разорвала сотрудничество с китайской компанией из-за того, что ее внесли в черный список правительства США на фоне торговой войны с Китаем.

Таким образом, ясно, что третья мировая война в ее «мягком» варианте будет проходить путем «веерных» и «массовых» отключений: приказал минфин США Цукербергу – хлоп – и уже нет «Фейсбука» и WhatsApp для тех, кто не поддерживает американскую политику, приказал Apple – и в стане врагов дружно зависли все «Айфоны», «Айпады» и «Маки» (а у главнокомандующего врага на «Айпаде» может быть план наступления).

А приказали Гейтсу – и вообще все компьютеры на Windows переслали дружно всю секретную информацию в ЦРУ, а потом «окаменели». И так далее – вплоть до самых элементарных электронных устройств, ПО которых производится, обновляется и управляется из США.

И на этом фоне даже откровенные дебилы начинают понемножку понимать, почему Путин так быстро подписал, несмотря на массовые горестные вопли и заламывание рук, этот самый, казавшийся абсолютно бессмысленным и вредным, закон о «суверенном интернете».

Источник: Блог Дмитрия Гололобова