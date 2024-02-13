В нью-йоркском метро из-за стрельбы погибла девочка-подросток

Во время стрельбы в нью-йоркском метро погибла девочка-подросток

Tекст: Денис Тельманов

Еще пять человек в возрасте от 12 до 17 лет получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на газету New York Post.

Отмечается, что перепалка, причина которой неизвестна, произошла в понедельник около 16:40 (00:40 мск, вторник) в районе Бронкс. Очевидцы слышали более 10 выстрелов.

Ранее сообщалось, что при стрельбе в американском штате Мэн погибли не менее 22 человек.

Преступник открывал огонь в трех местах – в ресторане, магазине и развлекательном центре города Льюистон.