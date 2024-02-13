Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.0 комментариев
В нью-йоркском метро из-за стрельбы погибла девочка-подросток
Во время стрельбы в нью-йоркском метро погибла девочка-подросток
Девочка-подросток погибла в результате стрельбы в поезде нью-йоркского метро.
Еще пять человек в возрасте от 12 до 17 лет получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на газету New York Post.
Отмечается, что перепалка, причина которой неизвестна, произошла в понедельник около 16:40 (00:40 мск, вторник) в районе Бронкс. Очевидцы слышали более 10 выстрелов.
Ранее сообщалось, что при стрельбе в американском штате Мэн погибли не менее 22 человек.
Преступник открывал огонь в трех местах – в ресторане, магазине и развлекательном центре города Льюистон.