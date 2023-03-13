Над военчастью ВКС в Новой Москве заметили три неизвестных БПЛА

Mash: Беспилотники в Новой Москве наблюдали за военчастью ВКС

В небе над воинской частью Воздушно-космических войск в Новой Москве три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) с бело-красными сигнальными огнями, предварительно, вели непрерывное наблюдение за частью.

По информации Telegram-канала Mash, неизвестные беспилотники запускали из лесополосы, которая находится рядом с частью ВКС в Новой Москве, они находились на высоте около 200 метров, но у военной части снизились, покружились и улетели обратно.

Беспилотники заметили военнослужащий на КПП и патрульные полицейские, которые сообщили о дронах командованию, после обследования леса следов операторов не нашли.

Отмечается, что беспилотники были больших размеров с бело-красными сигнальными огнями, один из них летел в сторону АЗС «Татнефть» возле поселения Краснопахорское.

Ранее российские военнослужащие ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа близ поселка Навля в Брянской области.