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22 марта, вторник | Последнее обновление — 09:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названы перспективы торговли между Крымом и Херсонской областью
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Названы перспективы торговли между Крымом и Херсонской областью
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Херсонская область заинтересована в поставках горюче-смазочных материалов и медикаментов из Крыма, в обмен готова поставлять в республику сельскохозяйственную продукцию, сообщил заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Кирилл Степанов.
Степанов заявил, что обе стороны понимают необходимость восстановления торгово-экономических отношений Крыма с граничащей с ним Херсонской областью, передает РИА «Новости».
«Диалог ведется по различным направлениям. В частности, это касается поставок в Херсонскую область необходимого количества горюче-смазочных материалов, а также ряда необходимых товаров, в первую очередь медикаментов», – сказал он.
Кроме того, взаимный интерес представляют отношения в сельскохозяйственной отрасли: «Херсонских аграриев интересует сбыт своей продукции в Крыму. Республиканские власти с интересом рассматривают такие предложения, при этом одним из условий таких поставок является качество предлагаемого продукта».
Налаживание процесса торговли между двумя регионами является актуальным, особенно в период подготовки к курортному сезону на полуострове, добавил Степанов.
Разнообразие сельскохозяйственной продукции благоприятно скажется на стабилизации розничной торговли в местах отдыха. Пока же, по его информации, Крым отправляет для херсонцев гуманитарную помощь.
Ранее волонтерский корпус #МыВместе доставил в Херсонскую область гуманитарную помощь, грузовик с продуктами прибыл в город при содействии российских военных.
В России оценили вероятность передачи турецких С-400 Украине
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«Передача таких комплексов третьей стороне противоречит условиям договоров о поставке вооружений. Поэтому их передача повлечет за собой ряд последствий для Турции. Эрдоган на такой шаг не пойдет», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Пентагон подтвердил, что США предлагают Турции передать Украине российские ЗРК С-400.
«Если Турция согласится передать Украине закупленные у России зенитные ракетные комплексы С-400, это может привести к полному прекращению сотрудничества Москвы с Анкарой, поэтому турецкий президент Эрдоган в текущей ситуации не пойдет на такой шаг», – уверен военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Кроме того, для Эрдогана такая помощь Киеву будет означать «политическое харакири». «Турция купила эти комплексы, чтобы организовать свою противовоздушную оборону. Такой шаг вызвал скандал между Анкарой и Вашингтоном. Кроме того, США исключили Турцию из программы производства самолетов F-35 и ввели ряд санкций. В итоге на этом и строилась вся политическая платформа Эрдогана: он демонстрировал турецкому электорату, что является независимым и сильным лидером», – напомнил аналитик.
Собеседник также отметил, что ранее у Украины возникали технические сложности с комплексами прошлых поколений – С-200 и С-300. Это связано с тем, что в 2014 году была нарушена интеграция между Москвой и Киевом, из-за чего обслуживание установок не велось, а гарантийный срок работы комплексов подошел к концу. Кроме того, на Украине нет специалистов, обученных работе с системами С-400, а на их подготовку могут уйти месяцы, а то и годы.
«Что касается непосредственно турецких комплексов, то они по своим техническим характеристикам отличаются от тех комплексов, которые стоят на вооружении ВС России. Это ведь экспортный вариант. Например, дальность применения ракет у турецких комплексов меньше, чем у наших. Кроме того, у России есть множество систем, которые способны уничтожить подобные установки», – подчеркнул Леонков.
Ранее представитель Пентагона сообщил Sky News Arabia, что Соединенные Штаты постоянно ведут переговоры с Анкарой о возможности отказа Турции от С-400 российского производства и передаче их Киеву. Взамен Соединенные Штаты предлагают вернуть Турцию в программу производства американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а также отменить ряд санкций. Также о возможности передачи комплексов С-400 Киеву сообщало агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Он также возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на президента США Джо Байдена и Конгресс.
В четверг администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы.
Глава Белого дома отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят девять тысяч противотанковых систем, семь тысяч единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов».
Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
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Министр обороны Британии пообещал Вовану и Лексусу помочь Украине с ядерными оружием
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поговорили с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом на предмет поддержки Украины в разработке ядерного оружия.
Видео разговора пранкеры Вован и Лексус выложили в YouTube. Уоллес заявил звонившим, что находится в Польше, и заверил, что Британия готова поддержать Украину в разработке ядерного оружия, но это может не понравиться президенту России Владимиру Путину. Он также пообещал посоветоваться с премьер-министром Великобритании, заверив, что Украина всегда будет другом страны. Позже Уоллес написал в Twitter, что заподозрил неладное и прекратил разговор.
«Сегодня самозванцем, выдававшим себя за украинского премьер-министра, была предпринята попытка поговорить со мной. Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов. Заподозрив неладное, я прекратил разговор», – написал руководитель британского военного ведомства в Twitter, передает ТАСС. Источники агентства PA проинформировали, что в результате инцидента в Минобороны Соединенного Королевства начата внутренняя проверка.
О попытках розыгрыша рассказала также и глава МВД Великобритании Прити Пател.
«Это случилось и со мной ранее на текущей неделе. Жалкая попытка разделить нас в такие трудные времена. Мы стоим на стороне Украины», – отметила министр в Twitter.
Ранее пранкеры разыграли главу немецкого фонда от имени соратника Навального, а также пообщались с главой комитета сейма Латвии по международным отношениям Рихардом Колсом.
В СПЧ отреагировали на призыв украинского врача кастрировать солдат ВС России
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«На Украине жестокость применяется не только к российским солдатам, но и по отношению к собственным гражданам, особенно в Донбассе. Эти факты необходимо документировать, чтобы в дальнейшем они были рассмотрены в рамках судебных процессов», – заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Брод. Ранее украинский врач Геннадий Друзенко призвал кастрировать российских солдат, попавших в плен.
«Это запредельная жестокость, цинизм и призывы к насилию. Недавно один из украинских ведущих ссылался на гитлеровского палача Адольфа Эйхмана и призывал убивать детей. Вчера я видел призывы телеведущей одного из украинских каналов уничтожать российских летчиков, а и их женам – надеть траурные платки», – рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
По словам правозащитника, на Украине жестокость применяется не только к российским солдатам, но и по отношению к собственным гражданам. «Мы видим, что украинские радикалы, оставляя города и населенные пункты, добивают своих же раненых. И это не говоря о тех пытках, которые применяют к местному населению. В Донбассе уже найдены могилы замученных и истерзанных людей, которых безжалостно пытали за сочувствие России, за участие в референдуме», – подчеркнул Брод.
Правозащитник уверен, что подобные заявления и факты стоит документировать, чтобы они легли в основу судебных разбирательств как в отношении киевских властей, так и тех, кто поддерживал эти действия. Александр Брод заключил, что в случае повторения Нюрнбергского процесса украинский врач Геннадий Друзенко может быть осужден наравне с другими убийцами.
Ранее в прямом эфире телеканала «Украина 24» медик Геннадий Друзенко призвал
кастрировать раненых российских военных. Кроме того, самих солдат он назвал «не людьми, а тараканами». Глава Следственного комитета России в связи с высказываниями поручил срочно возбудить уголовное дело
в отношении врача. Как ожидается, в скором времени медик будет объявлен в международный розыск для привлечения его к уголовной ответственности.
Это не первый случай призыва к жестокости по отношению к российским солдатам в эфире украинских телеканалов. Несколькими часами ранее было поручено возбудить дело в отношении телеведущей канала «1+1» Натальи Мосейчук. Она высказывала угрозы в адрес российских летчиков и членов их семей. Кроме того, на минувшей неделе ведущий того же канала Фахрудин Шарафмал, ссылаясь на идеологию нацистских преступников, в том числе Адольфа Эйхмана, призвал убивать не только взрослых граждан России, но и их детей. В ответ на это Следственный комитет также возбудил уголовное дело.
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Кремль предостерег другие страны от попыток вмешаться в спецоперацию на Украине
Москва негативно воспримет попытки других стран вмешаться в проводимую Россией специальную военную операцию на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Вашингтон не собирается отправлять свои войска на Украину, но не исключено, что это может сделать другая страна НАТО, передает ТАСС.
«Негативно (относимся). Об этом сказал в своем ночном обращении к гражданам России и ко всему миру президент (Владимир) Путин. Достаточно еще раз его перечитать, особенно тот момент, где он говорил о гипотетической возможности того, что кто-то решит извне вмешаться в ход специальной военной операции. У президента все доступно и понятно сказано», – сказал Песков.
Ранее в НАТО заявили о нежелании вмешиваться в конфликт на Украине.
ВС России уничтожили центр подготовки наемников в Ровенской области
Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен центр подготовки наемников в Ровенской области, а также склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские военные нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования по центру подготовки наемников и украинских националистов в Ровненской области.
«Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровненской области. Уничтожено более 80 наемников и националистов», – сказал он.
Кроме того, «высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец», – передает ТАСС слова Конашенкова.
Он добавил, что группа российских вертолетов Ка-52 и Ми-28Н уничтожила ночью 15 бронированных машин ВСУ.
«Группой «Ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, в ходе ночных ударов уничтожено восемь танков, четыре БМП и три БТР», – сказал он.
«За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 военных объекта Украины. Среди них четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочев, шесть зенитных ракетных комплексов «Бук М-1», три артиллерийских орудия «Мста-Б» в районе Вышгорода, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники», – добавил Конашенков.
По словам генерала, российскими средствами ПВО ночью сбиты в воздухе над населенными пунктами Чернобаевка и Циркуны еще два украинских беспилотных летательных аппарата.
ВС России с начала спецоперации на Украине уничтожили 216 беспилотников, 1506 танков и 152 установки реактивной системы залпового огня (РСЗО).
Ранее Минобороны сообщило о скором разгроме нацбатальона «Донбасс». Также российские военные в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В Минобороны назвали ложью заявления Киева о российских потерях
Заявления советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка о якобы «реальных потерях» российской армии в ходе спецоперации являются «пропагандистским враньем», заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Не рекомендую никому вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма российских Вооруженных сил. Все распространяемые господином Подоляком якобы «реальные данные» о потерях военной техники и личного состава российских Вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
По его словам, спецоперацию на Украине ведет профессиональная армия, которая наносит удары по военным обьектам противника весьма эффективно.
«Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты. Их применение в высшей степени эффективно. Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам. По гражданским объектам бьют сами националисты и украинские вооруженные силы», – сказал Конашенков.
«Все эти системы вооружения, как и другое оружие, если господин Подоляк не знает, и называется современной российской армией и военно-морским флотом», – подчеркнул генерал.
Также Конашенков заявил, что власти Украины насильственно забирают мужчин в армию в качестве так называемых резервистов, а на самом деле используют как пушечное мясо.
«Детей и женщин они еще с грехом пополам пропускают. Хотя далеко не всех. Что касается мужской части населения Украины, то их там же, на границе, насильственно забирают в армию в качестве так называемых «резервистов», – заявил представитель Минобороны.
Как пояснил Конашенков, СБУ и формирования неонацистов создают ажиотаж на границе и терроризируют собственных граждан. Мужское население при этом используется как «пушечное мясо».
Ранее в Минобороны заявили, что высокоточный удар по окраине Киева уничтожил батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО), спрятанную в нерабочем торговом центре.
До этого Минобороны сообщило о скором разгроме нацбатальона «Донбасс». Также российские военные в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Газета ВЗГЛЯД опубликовала признания пленных солдат украинской армии, которые рассказали, почему они сдались в первом же бою, что их заставило пойти служить и какие нравы царят в ВСУ.
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Минобороны показало уничтожение центра подготовки украинских десантников
Уничтожение центра подготовки украинского 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск в Житомирской области сняли на видео, его опубликовали в Минобороны.
На кадрах запечатлено передвижение личного состава и техники по территории центра, и инфраструктура. В ролике демонстрируются кадры с попаданием снаряда в лагерь.
«В результате точного ракетного удара был уничтожен личный состав батальона, иностранные инструктора и наемники. Также выведена из строя военная инфраструктура и боевая техника центра», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Также ведомство показало видео с выдвижением российских Вооруженных сил в Сумской области для блокирования позиции украинских войск. В ролике запечатлены танки Т-72Б3 УБХ и Т-80У, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, бронированные машины «Тайфун», армейские грузовики «Урал» и «КамАЗ».
«Подразделения Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции продолжают блокирование позиций ВСУ и националистических батальонов в Сумской области. Колонна бронетанковой техники подразделения ВС РФ совершила марш в район выполнения задач и продолжает развертывание», – подчеркнули в министерстве.
Разведку и безопасность колонны обеспечивают беспилотники и подразделения разведки на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун».
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка комплексом «Вихрь» с вертолета Ка-52. Также Минобороны показало видео уничтожения вертолетами Ми-28 и Ка-52 укреплений и техники ВСУ.
Российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ
Подразделения ВДВ оттеснили с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов, следует из видео Минобороны.
«Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые отступая бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
На кадрах показан ангар с трофейными танками – не менее пяти машин Т-64БВ и Т-72Б. Также российские военные захватили гранатометы немецкого производства Panzerfaust 3, украинские противотанковые ракетные комплексы «Стугна» и ПЗРК «Игла-1».
Кроме того, на видео присутствует большое число стрелкового оружия, в том числе пистолеты-пулеметы MP-38/40, стоявшие в годы Второй мировой войны на вооружении вермахта и частей войск СС.
Всю технику и вооружения десантники передадут подразделениям народной милиции ДНР и ЛНР.
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал, что во время операции по захвату десантниками аэродрома «Антонов» в Гостомеле не применялось десантирование с самолетов, так как в этом не было необходимости.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Чемпионка мира по пауэрлифтингу ответила на обращение Шварценеггера к россиянам
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Чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова ответила на видеообращение актера, экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера к россиянам, в котором он обвиняет российские власти в усугублении ситуации на Украине и требует остановить спецоперацию.
«Господин Шварценеггер, я уверена, что вы меня помните. В 2015 году на турнире Arnold Classic в США я, 15-летняя девочка из России, установила мировой рекорд, выжав штангу весом 150 килограммов. Вы поздравляли меня, спрашивали о России, а я плакала от радости. Вы казались мне таким чутким, добрым и умным. Я везла для вас письма и фотографии от детей воюющего Донбасса, в котором к марту 2015 года я побывала дважды. Да, я не могла сидеть дома в Москве, когда Украина объявила войну Донбассу. Я рассказывала, что весной 2015-го я снова поеду в США на соревнования и, возможно, увижу вас, и эти дети, обычные школьники из Луганской и Донецкой республик начали писать письма и отправлять фотографии с просьбой передать их вам», – сказала Наумова на видео, опубликованном на YouTube-канале Russian Hour, передает РИА «Новости».
Спортсменка напомнила, что дети Донбасса рассказывали в своих письмах Терминатору, как живут на войне, просили помощи, самых простых советов, как заниматься спортом в таких непростых условиях, как развиваться, стать успешным человеком.
«Донецкие ребята видели в вас сильного героя, который, как они надеялись, смог бы их защитить», – подчеркнула чемпионка.
Спортсменка рассказала, что, посмотрев обращение Шварценеггера, она сделала вывод, что американец не работал с письмами детей.
Она добавила, что «Терминатор не только не защитил и не спас детей Донбасса, но еще и не прочитал их письма, чтобы ознакомиться с ситуацией».
По ее мнению, обращение Шварценеггера основано на «придуманной реальности». Спортсменка пригласила его приехать в Донбасс и увидеть своими глазами, что там происходит. Она также напомнила актеру о его герое во второй части фильма «Терминатор», который возвращается в прошлое, чтобы предотвратить создание «Скайнета».
«Спецоперация России не имеет цели уничтожить украинский народ. Она направлена на неонацистский «Скайнет», который за эти годы полностью подчинил себе Украину», – сказала Наумова.
Также она рассказала, что планирует в ближайшее время снова отправиться на Донбасс с визитом в школы и пригласила актера приехать и увидеть все своими глазами.
Напомним, в своем обращении, опубликованном 17 марта, Арнольд Шварценеггер призвал президента России Владимира Путина остановить спецоперацию и обвинил российские власти в усугублении ситуации на Украине. Наумова посещала Донбасс более 20 раз с 2014 года, где посетила более 120 школ.
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СМИ: США отправили на Украину тайно закупленные советские средства ПВО
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США передают украинским войскам часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые они тайно скупали «десятилетия назад», сообщила газета Wall Street Journal.
Сообщается, что среди отправленного вооружения – зенитный ракетный комплекс «Оса», однако систему С-300, полученную в свое время из Белоруссии, американцы направлять на Украину не планируют, пишет Wall Street Journal, передает РИА «Новости».
Также, по данным WSJ, США приобретали единичные экземпляры средств ПВО, которые Советский Союз использовал сам и продавал в другие страны в ознакомительных целях.
США и их союзники предоставили Украине сотни переносных зенитных ракетных комплексов, которые эффективны против авиации, действующей на малых высотах. Теперь они ищут знакомые украинским силам средства борьбы с более высотными целями, сказано в публикации.
Ранее в Госдуме призвали Конгресс США объявить импичмент Байдену, поскольку оружие, которое США поставляет на Украину, попало в руки нацистского батальона «Азов».
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Он также возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на президента США Джо Байдена и Конгресс.
Напомним, администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
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Минобороны сообщило об уничтожении спрятанной в торговом центре Киева батареи РСЗО
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Высокоточный удар по окраине Киева уничтожил батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО), спрятанную в нерабочем торговом центре, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
Украинские националисты использовали торговый центр на окраине украинской столицы в качестве хранения реактивных боеприпасов, подчеркнул он.
Националисты в Киевском районе Виноградарь прикрывались жилыми домами, там же расположились украинские РСЗО. Они используют жилые кварталы и социальные объекты в качестве «живого щита» для ведения массированного огня по российским военным.
Ранее Минобороны сообщило о скором разгроме нацбатальона «Донбасс». Также российские военные в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Российский десантный корабль доставил в порт Бердянска боевую технику
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Орск» доставил в порт Бердянска боевую технику. «Орск» первым из российских боевых кораблей зашел в этот порт.
«Прибытие большого десантного корабля в порт Бердянска – это действительно эпохальное событие, которое открывает возможности для Черноморского флота в логистических вопросах, использовать уже инфраструктуру порта Бердянска в полном объеме. Большой десантный корабль Черноморского флота прибыл и разгружает сейчас на ваших глазах БТРы, которые пойдут для усиления нашей группировки», – передает «Звезда» слова одного из офицеров ЧФ.
Телеканал уточняет, что корабли этого проекта могут вместить на борту до 20 танков или до 40 БТР.
Ранее сообщалось, что российские военные высадились на базе Береговой охраны Украины под Бердянском.
В Сети появился дневник спасенной из-под завалов в Волновахе женщины
Бойцы нашли в Волновахе дневник женщины, которую достали из-под завалов собственного дома.
«13 марта. 18-й день войны. 27 февраля в последний день видела маму. С тех пор в погребе. На выход походу крышка упала. Пробовала разобрать пол – не вышло. Придется ждать людей. Кошка с собакой периодически заглядывают в вытяжную трубу. Я вижу их лица, разговариваю с ними и плачу. Прошу их кого-нибудь позвать на помощь, а они не понимают. Молюсь. Ночью очень зудела голова т.к. грязная и я ее расчесала до ран. Думала вши. Это были адские ощущения. Встала ночью, нагрела воды, обрезала волосы ножом и помыла мылом. Зуд какое-то время не прекращался. Ранки пекли. Потом как-то заснула после молитв. Вдали грохотали снаряды. У моего дома уже 3 дня не взрывается Слава Богу», – приводит записи женщины первый замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram.
«14 марта. Пыталась взломать пол, чтоб вылезти, кричала, звала помощь – тщетно. Сквозь щели увидела, что погреб как будто специально кто-то закрыл чтоб меня не нашли: тяжелые ящики из-под кровати лежат прямо на крышке люка и мешки с ветками и бутыля и глина. В общем такую тяжесть мне не поднять. Устала. Буду ложиться спать. 13 час. 38 мин», – продолжает писать женщина.
«15 марта обед. Сегодня не так солнечно как предыдущие 2 дня. Солнце в трубу не светит. Нет возможности полюбоваться лучиками, но небо чистое. Хочется лежать в теплой одеяле и ничего не делать. Нет сил морально пытаться открыть люк. Постоянно слышны какие-то выстрелы, но не близко. Мишка жив. Дала ему несколько бубликов (доской через трубу просунула)», – говорится в дневнике.
16 марта, по словам женщины, стрельбы почти не было. «Временами солдаты что-то отстреливают –заборы, наверное, одиночными. Пыталась снова выбраться, пробила дыру – увидела, что осыпался потолок до дранки и кирпичи, плиты перекрытия. Все очень тяжелое. Звала на помощь – никого. Самой не выбраться. Разве что весь пол раздолбать», – пишет она.
«17 марта 6ч. Как обычно что-то прилетело и скинуло снаряд вдали, и так все утро. 18 марта. Ночь была тихой. Не знаю сплю я или нет. Бессонница. Молюсь за всех. Котенок балуется иногда. Мишку кормлю бубликами из трубы. Все как обычно грустно», – продолжает жительница Волновахи.
«19 марта. Суббота на рассвете были бои вдалеке. 10 час плачу и зову на помощь. Молюсь. Пришли осетины и спасли. Спасибо!» – гласит заключительная запись в дневнике.
Ранее при обстреле больницы в Волновахе бойцами ВСУ погибли шесть человек. СК завел дела об обстрелах ВСУ жилых районов Донбасса.
Москалькова подтвердила обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя
Обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова стал первым между Россией и Украиной, сообщила в эфире Russia Today уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Первый обмен состоялся – девять человек, из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений», – приводятся ее слова в Telegram-канале RT.
Омбудсмен также подтвердила, что девять российских пленных были обменяны на мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Ранее Москалькова рассказала, что на горячую линию поступают обращения от родственников российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины.
Политолог: Отказом сложить оружие в Мариуполе власть Украины умножает страдания простых людей
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«Украинский вице-премьер Ирина Верещук в своих заявлениях следует линии показного украинского патриотизма. Он беспощаден не только к чужим, но и к своим», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Ранее Верещук отвергла предложение России по гуманитарным коридорам из Мариуполя и заявила, что украинская армия не сложит оружие.
«Отказ Киева от гумкоридоров для ВСУ и нацбатов рассчитан и на внешних кураторов, особенно США, которые на практике приветствуют эскалацию отношений между Киевом и Москвой. Поэтому любой человек из украинской власти с подобными взглядами имеет шансы получить преференции, гарантии безопасности и возможность карьерного роста, вплоть до права на проживание в США», – пояснил Скачко.
Кроме того, поведение Верещук в целом иллюстрирует бесчеловечность украинской власти, добавил эксперт. «Верещук не против России или Украины – она, что называется, за себя. Она же не берет медицинскую сумку и не едет помогать жителям Мариуполя, а лишь умножает их страдания и боль», – сказал собеседник.
Что касается самих нацбатов, то они отказываются от коридоров, потому что «надеются либо на спасение со стороны сил НАТО, либо просто на отступление России». «Нацбаты в Мариуполе мне напоминают дивизию «Шарлемань», состоящую из французских бойцов СС, которые защищали рейхсканцелярию в Берлине, когда война Германией уже была проиграна», – сказал политолог.
Накануне вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия в Мариуполе не сложит оружие и не покинет город. «Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне», – приводит слова Верещук ТАСС. При этом Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны Российской Федерации призвали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы.
В середине марта в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что Россия готова обеспечить гуманитарные коридоры (безопасность прохода людей, а также проезда автобусных колонн и гражданского автомобильного транспорта). При этом Верещук не сообщила украинцам о двух гумкоридорах из города.
Чуть ранее она же назвала гумкоридоры из украинских населенных пунктов в направлении России и Белоруссии неприемлемыми. Также Верещук критиковала и Турцию – за отказ помочь вывезти на кораблях людей из Мариуполя, хотя в городе находятся и граждане Турции. По ее словам, «турки не согласились». Как заявила вице-премьер, для властей Турции, «видно, их граждане не столь важны, как отношения с Россией».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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