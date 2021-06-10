Чем знаменита вилла «Ла Гранж», где встретятся Путин и Байден?

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Кремль отреагировал на решение УЕФА о форме сборной Украины

10 июня, четверг  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
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Россия закрывает канал утечки русских денег на Запад

Налоговая оптимизация – общепринятая в мире практика Михаил Мордасов/РИА Новости
Россия приступила к радикальной деофшоризации экономики – именно так стоит понимать недавнее решение денонсировать налоговое соглашение с Нидерландами. Результатом должно стать то, что крупнейшие компании станут уплачивать в российский бюджет гораздо больше налогов, а их доходы перестанут уходить из нашей страны на Запад. Однако есть у происходящего и свои подводные камни. Подробности...
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США компенсировали Зеленскому позор щедрым подарком

В отличие от Байдена, Блинкен уже встречался с Зеленским Ukrainian Presidential Office/XinHua
/Global Look Press
Офис президента Украины провел большую работу, чтобы выжать для Зеленского максимум пользы из грядущих переговоров Путина и Байдена. В итоге информационная спецоперация вылилась в позор – Байден отказался от встречи с Зеленским, а Белый дом потребовал от Киева срочно переписать сообщения об итогах их телефонного разговора. Но в дело вмешался госсекретарь Блинкен с очень щедрым подарком для Зеленского. Подробности...
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Как накажут популярного блогера за оправдание терроризма

Хованский оправдал действия террористов в «Норд-Осте» yurykhovansky/Instagram
В отношении популярного видеоблогера Юрия Хованского возбуждено уголовное дело. Следственный комитет обвиняет его в оправдании терроризма. Основанием стала исполненная Хованским песня про мюзикл «Норд-Ост». Данная статья предусматривает наказание от штрафа до семи лет лишения свободы. Грозит ли блогеру реальный тюремный срок? Подробности...
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В дебошах натовских военных увидели «руку Кремля»

Британские солдаты ведут себя в Прибалтике куда менее презентабельно, чем выглядят instagram.com/britisharmy
В Прибалтике разразился очередной скандал, связанный с иностранными военными, унижающими местных жителей. В происходящем немедленно обвинили «агентов Путина» – и это тем более цинично на фоне того, что в Прибалтике работает целая структура, изобретающая и разоблачающая якобы придуманные Россией фальшивки. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Белорусам в Латвии менее свободно, чем у Лукашенко

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Латышское агентство инвестиций выпускает победные релизы: продвинутые белорусы, уставшие от гнета Батьки, принесут к нам несказанный хайтек, который поднимет нашу коровью страну до уровня Кремниевой долины! Нет, не поднимет. Подробности...

Русский «Спутник» в Европу не пускают большие деньги

Владимир Веретенников
Владимир Веретенников, Журналист
Благодаря вакцинам от COVID-19 число миллиардеров в мире выросло на девять человек. Было бы странно, если бы «Большая фарма» легко впустила на рынок ЕС своих основных конкурентов – российские вакцины. Подробности...

Петербургу нужны фаллические доминанты

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Если округлить требования градозащитного фронта, то это всегда «верните все, как было». В основе – представление о том, что был когда-то прекрасный Петербург, который с годами все хуже и хуже. Мне иногда хочется пошутить, что в идеальном варианте на месте города надо восстановить болотистую дельту Невы. Подробности...
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«Литва краснеет от стыда»

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Морская слизь из Турции угрожает Черному морю

Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
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В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Чем знаменита вилла «Ла Гранж», где встретятся Путин и Байден?

    		    10 июня 2021, 13:08
    Фото: Константин Прибытков/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев.

    Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера. Из ее окон открывается потрясающий вид на самый большой в городе розарий, старинные фонтаны и парусные лодки.

    Само место действительно легендарное – первая вилла была построена здесь еще во времена Римской империи и принадлежала чиновнику Титусу Фронту, чьим именем названа прилегающая к вилле улица Женевы и коммуна в соседней Франции. На территории парка по сей день сохраняются ее руины.

    Также в окрестностях виллы были найдены следы человеческой деятельности периода неолита, в парке виллы есть два менгира (вертикально установленные древним человеком грубо обработанные каменные глыбы).

    Современное поместье было создано в 1660-х годах и затем несколько раз перестраивалось.

    Во второй половине XVIII столетия трое сыновей банкира Марка Луллина создали особняк во французском стиле, различные хозяйственные постройки и разбили сад.

    В 1800 году имение, пострадавшее в ходе революции, приобрел женевский судовладелец Франсуа Фавр, сделавший состояние в Марселе на торговле с Востоком. При нем на вилле построили монументальный вход со львами на набережной Гюстав Адор, оранжерею и обширную библиотеку, насчитывающую сегодня тысячи старинных томов.

    В 1864 году на вилле прошли торжества по случаю заключения Женевской конвенции. Данным международно-правовым договором нормируются охрана и облегчение участи больных и раненых воинов на войне.

    В 1917 году Уильям Фавр, известный женевский политик и меценат, подаривший паркам изогнутые дорожки, пруд и сад камней, передал виллу городским властям «в вечное владение для услаждения и отдыха женевского населения».

    Внизу парка – на месте, залитом солнечным светом и защищенном от ветра, в 1945 году был посажен грандиозный сад, положивший начало Женевскому международному конкурсу новых сортов роз.

    В 1969 году в парке «Ла Гранж» папа Павел VI провел мессу, на которой присутствовало около 70 тыс. человек. В настоящее время раз в год по записи в особняке проводятся экскурсии для всех желающих.

    В начале недели швейцарские силовики закрыли парк, окружающий виллу, установив блокпост и проволочное заграждение, сообщает Reuters. Также вокруг парка возводятся заграждения, оснащенные радарами и средствами ПВО. В настоящее время в этом районе города курсируют бронированные автомобили и другая спецтехника. Кроме того, на время встречи будут запрещены полеты любых видов летательных аппаратов над Женевой.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от встречи Путина и Байдена.

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