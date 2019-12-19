Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

Взгляд
31 января, пятница  |  Последнее обновление — 22:18  |  vz.ru
Разделы

России пророчат испытание низкими ценами на нефть и газ

Россия справится с низкими ценами на нефть и газФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Согласно прогнозам, цены на нефть и газ в 2020 году ожидает падение. По самым негативным сценариям, они могут снизиться до рекордных минимумов. Однако вероятность такого развития событий не слишком высока. К тому же есть факторы, благодаря которым Россия сможет заработать на экспорте нефти и газа даже при падении цен на углеводороды. Подробности...
Перейти а раздел…

Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
Перейти а раздел…

Оправдание сестер Хачатурян будет иметь последствия

Убившим отца сестрам Хачатурян грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключенияФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Как следует из заявления адвокатов Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца-садиста, Генпрокуратура обязала СК квалифицировать произошедшее как «необходимую оборону». Это новость произвела эффект информационной бомбы и вызвала горячий отклик в социальных сетях. Какие последствия будет иметь это громкое дело, заканчивающееся столь неожиданным для многих образом? Подробности...
Перейти а раздел…

Житель Пекина призвал россиян к сочувствию китайской беде

Жители Пекина привыкли ходить в масках из-за постоянного смогаФото: Lee Jae-Won/AFLO/Reuters
«Здесь в Пекине мы видим, как китайцев чуть ли не выталкивают из такси в России. Это все некрасиво. Так не отгородишься от вируса. Проблему нужно решать вместе. Вирус пройдет, а стыд останется», – заявил газете ВЗГЛЯД Александр Копысов, который более двух лет проживает в Пекине. Он рассказал о происходящем в китайской столице и о том, как жители КНР относятся к настигшей их беде.  Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

Сергей Мардан, публицист
Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Все это Russia, и все мы Russians

Герман Садулаев, писатель, публицист
То, чего так боялись узкие националисты, уже произошло. Общность, которую, брызжа ядовитой слюной, нацики называют «расеянами», «многонационалами», объективно существует не только как большинство населения Российского государства, но и как российский народ. Подробности...
Обсуждение: 114 комментариев

Историческая бессмысленность русской интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Любое государство строится на объединяющем мифе, который задолго до изобретения газет стал не только коллективным пропагандистом и коллективным агитатором, но также и коллективным организатором. Но есть мифы объединяющие, и есть мифы разделяющие. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
    Перейти а раздел…

    Как Китай обзаводится новейшим вооружением

    «Сделка века» от Трампа: главное

    Россия выиграла битву за русскую водку

      Перейти а раздел…

      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
      Подробности...

      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
      Подробности...

      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
          • Президентская

          • Парламентская

          • Монархическая

            Перейти а раздел…

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Сирийские войска обнаружили в освобожденных районах оружие западного производства
              Россия решила резко ограничить авиасообщение с КитаемВ ФАС поступили жалобы на рост цен на медицинские маскиГорбачев назвал слова Зеленского о вине СССР в начале войны «поразительными»Минздрав рассказал об основных симптомах коронавируса и способах защиты
              Почтовое сообщение и грузоперевозки с Китаем решено не останавливатьЭксперт назвал главную причину обрушения крыши СКК в ПетербургеПольша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35Эксперт: Опросу «Левада-центра» об изменениях в Конституцию доверять нельзя
              Роспотребнадзор назвал группу людей, для которых коронавирус особенно опасенРейтинг одобрения Путина значительно вырос за неделюЭксперт прогнозирует подорожание смартфонов из-за китайского коронавирусаВ Петербурге найдено тело рабочего, последние секунды жизни которого попали на видео

              Главная тема


              На российской нефти Минск заработает последние деньги

              подтвержденный факт


              Два первых случая коронавируса выявлены в России

              искажение истории


              В МИД Польши заявили о «безоговорочном» праве Варшавы на репарации от России

              опасный демонтаж


              Обрушение кровли петербургского спорткомплекса с находившимися там рабочими сняли на видео

              Видео

              «сделка века»


              План Трампа усилит позиции Москвы в исламском мире

              Пограничный Ивангород


              Как Россия забрала у Швеции исконно русские города

              громкое дело


              Оправдание сестер Хачатурян будет иметь последствия

              ближний восток


              Война в Сирии вновь превратилась в бойню

              Объединяющий миф


              Алексей Алешковский: Историческая бессмысленность русской интеллигенции

              Единый народ


              Герман Садулаев: Все это Russia, и все мы Russians

              Особая роль


              Сергей Мардан: Юбилей Макдональдса – это и юбилей национальной трагедии

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?

              Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

              При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах  (фото: кадр из видео)
              При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах  (фото: кадр из видео)
              Крыша комплекса находилась в аварийном состоянии. Для ее демонтажа по плану необходимо было перерезать 112 вант (стальных растяжек), крепивших ее к железобетонному кольцу. Однако внезапно крыша рухнула после удаления уже 10 растяжек. Разрезавший ванты 29-летний рабочий Матвей Кучеров не успел запрыгнуть в строительную люльку и погиб. Сообщалось, что во время работы он не воспользовался страховкой  (фото: кадр из видео)
              По плану реконструкции на месте СКК «Петербургский» должна появиться хоккейная арена, причем самая большая в мире. Ее вместимость составит 21,5 тысячи человек во время хоккейных матчей, 23 тысячи – во время концертов  (фото: кадр из видео)
              Специалисты, отвечавшие за демонтаж, решили сэкономить на расчетах и из-за этого не усилили необходимые элементы для защиты от обрушения, заявил доктор технических наук, профессор Владимир Улицкий  (фото: кадр из видео)
              Примерная площадь обрушения – 25–28 тыс. кв. м, это 80% конструкций стен и кровли  (фото: кадр из видео)
              По факту обрушения крыши была организована доследственная проверка СКР и прокуратуры Санкт-Петербурга  (фото: Валентин Егоршин/ТАСС)
              По словам экспертов, крыша комплекса полностью проржавела – коррозия на элементах крепления достигла 80%, поэтому здание нужно было для начала усилить, либо осуществлять разборку специальными методами, безопасными для окружающих, а не просто срезать тросы один за другим  (фото: Андрей Грязнов/ТАСС)
              СКК «Петербургский» – это один из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. Комплекс был открыт в 1980 году. Последним мероприятием перед закрытием СКК на реконструкцию стал концерт американской певицы Дженнифер Лопес 11 августа 2019 года  (фото: Валентин Егоршин/ТАСС)

              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

              При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
              Подробности...

              НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

              НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
              Подробности...

              Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

              На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
              Подробности...
              Обсуждение: 4 комментария

              Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

              Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
              Подробности...

              Новые лица в правительстве Мишустина

              Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
              Подробности...

              Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

              В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
              Подробности...

              Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

              12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
              Подробности...

              Австралию охватили неукротимые лесные пожары

              Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
              Подробности...

              Как планета встретила новый, 2020 год

              Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
              Подробности...

              Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

              На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
              Подробности...

              Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

              В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
              Подробности...

              Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

              Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
              Подробности...

              Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

              Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
              Подробности...
              Обсуждение: 20 комментариев

              Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

              12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
              Подробности...

              Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

              В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
              Подробности...

              Предыдущие новости: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............