Давайте не будем льстить нашему народу

Режиссёр Юрий Быков написал грустный пост: он сделал фильм, фильм в кинотеатрах провалился. Негласный, но различимый вопрос Быкова: а где мой, наш умный народ?

Давайте не будем льстить нашему умному (без иронии) народу.

В России читают умные книжки двести тысяч человек. Ну, триста. Ещё триста читают чудовищные книжки, лучше б вообще не умели читать. В России слушают умную музыку триста тысяч человек. Ну, пятьсот. Ещё пятьдесят миллионов слушают такое, чтоб лучше б даже не знать что. В России смотрят умное кино те же двести, триста, пятьсот тысяч человек. Хорошо, уговорили, миллион.

Остальные не смотрят умное кино. Смотрят глупое. Ну и что?

У меня в батальоне было две трети плюс-минус таких. И чудесные мужики при этом. И в деревне, где я родился и вырос. И в деревне, где я сейчас живу.

Наш огромный и умный народ ничего никому не должен.

Если мы хотим, чтоб он умнел, придётся это делать на государственном уровне. Мусор отовсюду выгребать, а подавать народу только качественную выпечку и свежевыжатые соки. Чтоб выбор был только между хорошим, прекрасным и шедевральным. Иначе будут вам вечные «Ёлки», палки и копалки.

Не хотите – как хотите. Но главное – не льстить себе.

По сравнению с нами советские граждане образца 1975 года – люди иной цивилизации. Они (десятки миллионов!) ходили на фильмы Шукшина и Германа, и – миллионы! – читали Стругацких и Распутина. И стадионами слушали стихи. Которые сейчас тиражом в 500 экземпляров годами продаются.

Это наша страна. Она зарабатывает бабло на нашей глупости и пошлости. Но деньги мы всё равно отдаём сами.

P.S. В качестве опровержения хочу сообщить, что у программы «Уроки русского. Берия» был самый высокий рейтинг в ночном слоте федеральных каналов. То есть неглупая, сложная, в форме, по сути говоря, исторической лекции (!) программа берёт и уделывает сериалы и развлекательные программы.

А вы говорите: народ плохой. Очень хороший. Самый лучший, я считаю.

Источник: Блог Захара Прилепина