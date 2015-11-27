пауки в банке
Савченко назвала Порошенко врагом народа
с оглядкой на россию
WSJ: НАТО отказалось от переговоров с Украиной по ПРО
ученья идут
Сотни российских туристов задержаны за высадку на военный полигон
- 23:36
Парламент Британии во втором чтении поддержал законопроект о Brexit
- Палата общин парламента Великобритании во втором чтении одобрила законопроект о начале процесса выхода страны из ЕС, документ направлен на рассмотрение комитетов парламента.
- 23:07
Сенат США утвердил Тиллерсона на посту госсекретаря
- Рекс Тиллерсон утвержден в Сенате Конгресса США на пост госсекретаря, свидетельствуют итоги голосования.
- 23:02
Киев заявил о задержании крымчанина за корректировку огня ополчения в Донбассе
- Генпрокуратура Украины заявила о задержании в Авдеевке уроженца Крыма, который, по данным ВСУ, является корректировщиком огня артиллерии ополчения.
- 22:41
Спайсер: Трампу докладывают о ситуации в Донбассе
- Президент США Дональд Трамп оперативно получает информацию об обострении ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
- 22:34
Белый дом сделал предупреждение Ирану из-за действий в регионе
- Белый дом сделал Ирану предупреждение о недопустимости его действий в регионе, в частности, испытаний баллистических ракет, заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн.
- 22:18
СЦКК: Замглавы СММ ОБСЕ попал под обстрел под Ясиноватой
- Замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под огонь украинских силовиков под Ясиноватой, заявил российский представитель в Совместном центре по контролю и координации режима тишины в Донбассе (СЦКК) Альберт Будышкин.
- 22:00
Захарченко: ДНР не ведет наступления на позиции украинских силовиков
- Ополченцы провозглашенной Донецкой народной республики строго придерживаются минских соглашений и не ведут наступления на позиции украинских силовиков, заявил глава ДНР Александр Захарченко.
- 21:59
Сирия рассказала о планах по поставкам товаров в Россию
- Сирия планирует поставлять в Россию фрукты, овощи и текстиль, в обратном направлении ожидаются нефтепродукты и удобрения, рассказал министр промышленности САР Ахмед аль-Хаму.
- 21:56
Минск: Белоруссия не выставляла пограничников на границе с Россией
- На границе с Россией нет белорусских пограничников, Минск не вводил там пограничную зону, сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский, отметив, что все условия для обеспечения пограничной безопасности на границе с Россией созданы.
- 21:52
В суде сообщили об аресте двух сообщников основателя сайта «Шалтай-Болтай»
- По делу Владимира Аникеева, основателя хакерской группы «Шалтай-Болтай», в ноябре 2016 года были арестованы также два его предполагаемых сообщника - Александр Филинов и Константин Тепляков, сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова.
- 21:47
Бегунья Гущина отказалась выполнить требование МОК вернуть серебряную медаль
- Российская бегунья Юлия Гущина заявила, что не намерена отдавать серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне в эстафете 4х400 метров, отозванную у нее решением Международного олимпийского комитета (МОК).
- 21:42
В Москве BMW протаранил полицейскую машину
- BMW протаранил полицейскую машину и наехал на сотрудника ГИБДД на востоке Москвы, после чего скрылся; позже водитель сам явился в отделение, сообщил представитель ГУМВД по Москве.
- 21:38
Киев анонсировал переговоры по перемирию в районе Авдеевки
- В настоящее время ведутся переговоры между сторонами конфликта в Донбассе об установлении режима прекращения огня в районе Авдеевки для проведения там ремонтных работ, сообщил назначенный Киевом глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
- 21:33
Порошенко посмертно дал звание героя замкомандира атаковавшей позиции ДНР бригады
- Президент Украины Петр Порошекно посмертно присвоил звание Героя Украины капитану, заместителю командира 72-й механизированной бригады ВСУ Андрею Кизило, погибшему в боях под Донецком, сообщает пресс-служба украинского президента.
- 21:27
WSJ: НАТО отказалось от переговоров с Украиной по ПРО
- Североатлантический альянс принял решение повременить со встречей с представителями Украины для переговоров по использованию системы противоракетной обороны (ПРО) альянса в Европе, источники в НАТО объяснили это «политической деликатностью» в привлечении Киева к подобным переговорам, пишет The Wall Street Journal.
- 21:20
Появились снятые с российских буровых вышек фото «обстрелянного» украинского Ан-26
- Сотрудник российской буровой вышки сделал фото украинского транспортного самолета Ан-26, якобы обстрелянного с российских кораблей; снимки опубликованы в СМИ.
- 21:13
Иностранные инвестиции в Россию в 2016 году возросли более чем на 60%
- Прямые иностранные инвестиции в российскую экономику за 2016 год возросли на 62% и составили 19 млрд долларов, между тем в целом в мире они снизились на 13% до 1,52 трлн долларов, сказано в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном в Женеве.
- 21:01
ВСУ возобновили массированный обстрел Донецка
- Украинские силовики возобновили массированный обстрел Донецка из тяжелых гаубиц, несмотря на решение контактной группы по урегулированию конфликта о режиме прекращения огня, заявил замкомандующего оперативным командованием провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
- 20:57
Миссия ОБСЕ опровергла атаку на свой беспилотник в Донбассе
- Ни один из беспилотников СММ ОБСЕ в Донбассе в последнее время не подвергался атакам, заявили в миссии.
- 20:53
Генсек ООН призвал отменить введенные Трампом ограничения на въезд в США
- Ограничения на въезд в США, которые были введены указом президента страны Дональдом Трампом, являются не самым лучшим и эффективным способом защитить страну от проникновения террористов, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
- 20:52
В крупном ДТП в Новой Москве погибли двое граждан Узбекистана
- В результате крупного ДТП, произошедшего в среду в Новой Москве, погибли двое граждан Узбекистана, сообщили в посольстве этой страны в России.
- 20:46
Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа
- Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что считает президента страны Петра Порошенко своим врагом, потому что он, по ее словам, является врагом украинского народа и «делает хуже жить каждому человеку».
- 20:38
F-16 в США по ошибке нанес удар по своим
- В результате инцидента на базе ВВС США в штате Нью-Мексико, где истребители по ошибке выпустили ракеты «воздух-земля» в группу военнослужащих, погиб один человек, еще один был ранен, сообщило Associated Press.
Выход Британии из ЕС может обернуться новой экспансией Лондона в Европе
Процедура Brexit еще не запущена, однако Лондон решил активизировать двусторонние отношения с рядом небольших посткоммунистических стран, прежде всего с Прибалтикой. Уже звучат слова о том, что Британия – как якобы и Россия – стремится расколоть Евросоюз. Чего добивается своими инициативами Соединенное Королевство?
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Белый дом отказался посылать своих представителей на программы CNN
Новый президент США продолжил свой «крестовый поход» на CNN. Белый дом отказывается общаться c телеканалом. Однако за очередным экстравагантным шагом Трампа скрывается куда большее. Избирательная кампания показала, что «четвертая власть» открыто злоупотребляет своей властью, – и Трамп намерен преподать журналистам урок.
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Складывается впечатление, что Шульц идет на выборы, чтобы во всем соглашаться с Меркель
Основные кандидаты на пост канцлера ФРГ демонстрируют единство во взглядах на окружающий мир. Ангела Меркель и Мартин Шульц активно критикуют Россию и нового президента США Дональда Трампа, и в какой-то момент становится непонятно, почему один из этих политиков считается «правым», а другой «левым». Но у Германии есть и третий путь, которого прежде не было.
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Играя против «Северного потока», Польша вредит самой себе, Украине и в целом Европе
Рекорды по поставкам газа в Европу, которыми весь январь хвалился Газпром, в ближайшее время больше не повторятся. Виной всему оказалась Польша, из-за судебного иска которой Газпрому заблокировали полный доступ к важнейшему газопроводу на территории Германии. Однако, как ни парадоксально, своими действиями поляки куда больше вредят и себе, и даже Украине.
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Благодаря системе «Платон» в федеральный бюджет уже поступило около 20 млрд рублей
Благодаря системе «Платон» в федеральный бюджет уже поступило около 20 млрд рублей, эти средства пошли на поддержку дорожных фондов, сообщил министр транспорта Максим Соколов. Он подробно рассказал об предварительных итогах работы системы взимания платы с грузовиков и о ситуации с тарифами «Платона».
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Сотрудники Госдепартамента, решившие поиграть в оппозицию, могут услышать фирменную фразу Трампа "You are fired!" – «Ты уволен!»
Более тысячи сотрудников Госдепартамента США подписали петицию, осуждающую президента США за подписанный им указ. Немыслимая ранее ситуация стала возможной из-за столкновения новой администрации Трампа со старой гвардией Госдепа, точнее, с выдвиженцами Клинтон. Следует ли ожидать, что критика указа Трампа о мигрантах – за которую уже уволили и. о. главы минюста – будет стоить постов чиновникам Госдепа?
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Эсминец Diamond стал следствием программы перевооружения британских ВМС
Стартовавшие в Черном море учения НАТО лишь предваряют реализацию плана по усилению военного присутствия в регионе. Детали этого плана пока держатся в секрете, но могут преподнести России несколько неприятных сюрпризов. В том числе покушение на Конвенцию Монтре, на соблюдении которой ультимативно настаивает Москва.
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Эммануэль Макрон (слева) пытается заменить Франсуа Фийона в дуэли с Марин Ле Пен
Вслед за Брекситом и Трампом пришел черед Франции. За три месяца до президентских выборов борьба за власть в этой стране обострилась до предела. В битве за Париж сталкиваются не только интересы разных сегментов национальной элиты, но и противоречия между глобальными и национальными элитами как таковыми. И после поражений в англосаксонских странах ставки становятся все выше.
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Бывший комбат «Востока» не исключает, что Киев решил увеличить напряженность сразу на всех участках фронта, чтобы решить какие-то политические задачи
«Обострение было спровоцировано с украинской стороны. Все началось три дня назад с атаки находившихся в совершенно неадекватном состоянии людей на позиции ополчения», – заявил газете ВЗГЛЯД основатель батальона «Восток» (ДНР) Александр Ходаковский. Он описал, что происходит в Донбассе в связи с резким военным обострением на фронтах.
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Если военное столкновение Китая и США и станет реальностью, первыми в него окажутся втянуты флоты обеих держав
Один из представителей китайского командования предсказал войну США и КНР в период правления Дональда Трампа. Шаги новой американской администрации действительно нервируют Пекин – но неужели до такой степени, что существует реальная угроза военного конфликта между двумя мощнейшими державами мира, причем уже в ближайшее время?
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«Этот законопроект лоббируют банки, которые поначалу подсадили население на кредиты, а теперь хотят отнять у людей их имущество». Такими словами специалисты комментируют обсуждение инициативы отбирать единственное жилье у должников – правда, пока только у неплательщиков алиментов. Есть и другие аргументы против применения подобных мер.
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Рубль ждет в этом году медленная девальвация с 61 до 66 за доллар
Российская валюта начала этот год существенным укреплением. Это произошло благодаря внешним факторам – росту нефти на фоне исполнения договоренностей ОПЕК и других нефтедобывающих стран. Однако вот уже несколько недель явная атака на рубль идет внутри России. С чем это связано и кто именно может быть заинтересован в слабом рубле?
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За потеплением отношения Швеции к «Северному потоку – 2» могут стоять США
Ключевой для России газопровод «Северный поток – 2», похоже, преодолел очередное препятствие. Швеция одобрила использование одного из своих портов компанией Nord Stream 2 AG, которая занимается прокладкой трубы. С чем связано изменение позиции Стокгольма, который ранее запретил Газпрому доступ к другому своему порту?
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Президент Украины Петр Порошенко поручил вынести вопрос по ситуации в Авдеевке на рассмотрение ООН
В Донбассе возобновились масштабные боевые действия. Киевские власти максимально используют данный повод, чтобы вернуть Украину на высокие позиции международной политической повестки. Однако получается у них плохо. Реакция мира свидетельствует, что Украина все больше воспринимается как проблема, которую давно пора игнорировать.
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«Это уже второй случай, когда Иран нарушает волю международного сообщества», – прокомментировали в Пентагоне запуск иранской ракеты
Иран ответил пуском баллистической ракеты на ухудшение отношений с США, наметившееся с приходом Дональда Трампа. За включением граждан Ирана в список «невъездных» могут последовать обещанный Трампом во время предвыборной гонки пересмотр ядерной сделки и новые санкции. Американские СМИ отмечают: ракетные испытания в Иране открывают для властей США новые возможности на Ближнем Востоке.
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Общий фон обострения на этот раз изменился: впервые за долгое время ВСН ответили жестко. Даже особо жестко
Президент Украины Петр Порошенко срочно прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке. Ситуация действительно чрезвычайная. И дело даже не в резком и масштабном обострении конфликта в Донбассе, а в том, что ВСУ впервые за год нарвались на жесткий и кровавый ответ со стороны ВСН. Имя виновника на Украине уже знают – это Дональд Трамп.
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Трамп во время разговора с Путиным
До момента личной встречи Путина и Трампа их телефонные переговоры будут находиться в центре внимания: всем хочется узнать, о чем же на самом деле говорили два президента. Первый такой разговор состоялся в субботу, и он действительно дал очень много информации к размышлению. При внимательном рассмотрении в официальных отчетах можно заметить целую группу явных политических сигналов.
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Под Москвой построено множество бомбоубежищ как для руководства страны, так и для гражданского населения, например это – на Алтуфьевском шоссе
Соединенные Штаты впервые за несколько десятков лет озаботились тем, насколько руководство России способно «пережить ядерный удар». Конечно, все подобные сведения относятся к высшим государственным тайнам – и все же некоторые оценки того, насколько Россия способна противостоять применению ядерного оружия, вполне возможны.
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Отделения российских банков на Украине снова попали под раздачу националистов
Российские банки снова подверглись нападкам украинских националистов. Сбербанку пришлось приостановить работу одного из отделений в Киеве, и это не единственная неприятность, которую терпят на Украине российские финансовые учреждения. Не менее важная – огромные убытки, которые им приходится терпеть. И все же и Украине, и российским банкам было бы сложно обойтись друг без друга, и тому есть причины.
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Войну забыли, ею пренебрегали в России, отмахиваясь от любых попыток жителей обороняющегося региона обратить на себя внимание. Именно поэтому жители Донецка, не стесняясь эмоций, рассказывают о происходящем.
Возможно, Трамп не яркий революционер, бросивший вызов прогнившей постялтинской системе мирового порядка, а просто выскочка, который вскоре начнет вести себя «прилично». Для нас, современных русских людей, гораздо важнее другое.
Если группа Кудрина, ратующая за фискальную консолидацию, подъем налогов и пенсионного возраста, победит, то на условиях для развития в России поставлен крест. Что делать в этом случае простому обывателю?
Ничего хорошего в Донбассе не произошло. Написали тонну новостей про панику и перемогу. Все, к несчастью, плюс-минус осталось как и было. Не считая того, что будет очень много похорон в ближайшие дни.
«Разрушать стены» – практически неважно, между чем и чем – было самой сутью либеральной миссии. До Трампа. И когда новая политическая эпоха начинается со стены – это, конечно, мощный символ. Символ прошлого или символ будущего?
Спустя 3,5 года «дело Кировлеса» вновь стало актуальным. 31 января судебным приставам пришлось принудительно доставлять в Ленинский суд города Кирова Алексея Навального и Петра Офицерова, которые не явились на заседание.
Буквально в последнюю неделю января проходят зачистки в различных землях Германии, где наблюдается концентрация представителей движения «Рейхсбюргер» (Reichsbürger), что переводится на русский язык как «Граждане Рейха».
Из Авдеевки, по заявлениям губернатора подконтрольной Киеву части Донецкой области, начали эвакуировать людей. Внешнеполитически ситуация крайне невыгодна для России и администрации Трампа и очень выгодна для Киева и Берлина.
Лидеры мировой цивилизации породили в Ираке хаос, который привел к геноциду христиан. А память Холокоста все это время отмечалась со словами «никогда больше». Это весьма удручает, но попробуем посмотреть, почему это так.
Либерализм и постмодернизм. Они похожи. Ворвались в нашу жизнь подобно «глотку свежего воздуха», быстро опостылели и превратились в иллюстрацию того, что мы о них думаем. А думаем мы о них коротко и емко: «Уроды».
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