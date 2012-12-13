Последние комментарии президента Белоруссии вызвали бурную общественную реакцию в России. Однако не стоит быть слишком строгими к Александру Григорьевичу – «взросление» всегда болезненно и сопровождается трудностями.

Когда чиновники говорят о «227 тысячах НКО в России», они подразумевают, что сектор однороден. Это не так. По факту он разделен на две неравные группы. Первая – «окологосударственные НКО». Главная их задача – держать нос по ветру.

Обстановка в Донбассе очень сложная. Накал противостояния сопоставим с периодом активных боевых действий января – февраля 2015 года. В этой связи четко обозначились две проблемы, связанные с информационным освещением ситуации.

Мазепа – плод московской политики. Москва принципиально отказывалась вникать в скучные подробности украинской политики, работала только с высшим руководством. А потом каждый раз по-детски удивлялась – как же так? Почему нас опять кинули?

Трамп – пусть и в нарушение «западных ценностей» – буквально за волосы вытаскивает Америку из миграционного кризиса. Остальные пока могут только смотреть с открытыми ртами и возмущаться: а что он, а как же мы? А никак.

На сегодня ВСУ – это армия, которая способна провести еще одну кампанию размаха зимы 2015 или лета 2014 года. После этого как серьезная сила она просто перестанет существовать. В руководстве Украины этого не могут не понимать.

Либеральная система повесила на них ярлык – «популистские партии». Определение «популистский» нуждается в деконструкции. Что есть популизм? В чем его суть и чему он противостоит?

Наши решения часто имеют больше одного последствия. И мы вряд ли понимаем, что тогда, в марте 2014 года, дав зеленый свет Крыму, Россия поманила Донбасс. И он под нашей ответственностью.

Войну забыли, ею пренебрегали в России, отмахиваясь от любых попыток жителей обороняющегося региона обратить на себя внимание. Именно поэтому жители Донецка, не стесняясь эмоций, рассказывают о происходящем.

Возможно, Трамп не яркий революционер, бросивший вызов прогнившей постялтинской системе мирового порядка, а просто выскочка, который вскоре начнет вести себя «прилично». Для нас, современных русских людей, гораздо важнее другое.