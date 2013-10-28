«бессмысленные эскорт-услуги»
Конашенков ответил на резкие слова министра обороны Британии об «Адмирале Кузнецове»
«факт в том, что он президент»
Конгрессмен США заявила о встрече с Асадом
ближний восток
Израиль успешно испытал обновленную систему ПРО «Праща Давида» (видео)
- 16:00
СМИ: Трамп заблокировал одобренный Обамой перевод 221 млн долларов Палестине
- Американский президент Дональд Трамп заморозил перевод на 221 млн долларов Палестине, который одобрил Барак Обама в последние часы работы на посту главы Белого дома, пишут СМИ со ссылкой на слова неназванного палестинского источника.
- 15:59
В кабмине Украины поддержали закон об исключительном статусе украинского языка
- Вице-премьер украинского правительства Вячеслав Кириленко заявил, что принять закон об исключительном статусе украинского языка необходимо, отметив, что телевидение страны «очень русифицировано».
- 15:53
Украина занялась подготовкой плана реинтеграции Крыма
- Украинское правительство занялось разработкой документа по реинтеграции Крыма, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.
- 15:46
В Киеве заявили об угрозе блэкаута Луганской области из-за ветеранов «АТО»
- Участок железной дороги в Луганской области, заблокированный бойцами украинских добровольческих батальонов, является единственным, по которому снабжается углем Счастьинская ТЭС, заявил замглавы украинского министерства по делам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука.
- 15:41
Больше всего жалоб в ЕСПЧ в 2016 году подали на Украину
- Украина заняла первое место по количеству жалоб, поступивших на нее в Европейский суд по правам человека в 2016 году, сообщил президент суда Гвидо Раймонди.
- 15:40
В Коми умер пациент, которого километр несли на носилках из-за нерасчищенных дорог
- Житель деревни Ыбпом Сысольского района Республики Коми, 62-летний пенсионер, которого врачи скорой помощи километр несли до машины из-за нерасчищенных дорог, скончался в больнице.
- 15:31
Названы причины взрыва на Пензенской ТЭЦ
- По предварительным данным ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России, взрыв на Пензенской ТЭЦ-1 произошел при проведении сварочных работ, в результате происшествия погиб один человек, начался разбор завалов обрушившейся кровли над турбиной №5.
- 15:26
Могерини признала наличие антисемитизма в Европе
- Евреи по-прежнему слишком часто подвергаются нападкам в Европе, антисемитизм никуда не исчез, следует из заявления главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини в преддверии международного дня памяти жертв Холокоста.
- 15:24
Украина запретила ввоз российских книг до апреля 2017 года
- Украинское руководство запретило до 1 апреля 2017 года ввозить в страну любые книги с территории России, сообщил глава Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин.
- 15:14
Ученые выявили причину эпидемии ожирения в России
- Ученые-генетики из Genotek заявили, что в организме большинства россиян имеется ген аппетита, который и ведет к развитию ожирения.
- 15:12
Захарова рассказала о разговоре с дочкой о рукопожатии Путина
- Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, которую в четверг президент Владимир Путин наградил Орденом Дружбы, рада, что сможет рассказать об этом дочери.
- 15:10
Лавров пригласил Джонсона посетить Москву
- Министр иностранных дел Сергей Лавров пригласил британского коллегу Бориса Джонсона в Москву, его визит стоит на повестке дня, сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Владимир Титов.
- 15:06
Криминальная обстановка в Москве в 2016 году стала самой спокойной в современной истории
- Мэр столицы Сергей Собянин, заявил, что 2016 год стал самым спокойным с точки зрения криминальной обстановки в Москве в за свою современную историю столицы.
- 14:59
«Укроборонпром» заявил о недостатке вооружения у ВСУ из-за проблем с финансированием
- Украинские военные не получают новую технику, в частности, танки «Оплот» и бронемашины «Дозор-Б», из-за недостаточного финансирования, сообщили в пресс-службе украинского государственного концерна «Укроборонпром».
- 14:53
Полиция констатировала увеличение средней взятки в Москве в 2,5 раза
- За год в Москве выявлено на 17% больше коррупционных преступлений, а средняя сумма взятки увеличилась в 2,5 раза, превысив 2 млн рублей, сообщил начальник столичного главка МВД Олег Баранов.
- 14:47
Москва предложила исключить слово «арабская» из официального названия Сирии
- Предложенный Москвой на переговорах в Астане проект новой конституции Сирии исключает из официального названия страны слово «арабская», следует из текста документа.
- 14:45
Эксперты нашли причину течи в спускаемом аппарате «Союза»
- По данным источника в ракетно-космической отрасли, специалисты обнаружили причину течи в спускаемом аппарате пилотируемого корабля «Союз-МС», который должен был стартовать в марте с очередной экспедицией на МКС, но в результате был заменен на другой корабль.
- 14:44
Мэр Нью-Йорка собрался судиться из-за указа Трампа по городам-убежищам для мигрантов
- Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио выразил готовность через суд оспорить указ президента США Дональда Трампа, которым ограничивается федеральное финансирование городам, предоставляющим убежище нелегальным мигрантам, пишет Politico.
- 14:39
Патриарх Кирилл назвал микрозаймы «хищнической практикой ростовщичества»
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Государственную думу «поставить законодательную преграду» для деятельности микрофинансовых организаций в России.
- 14:35
Портал Росгвардии подвергся второй волне кибератак
- Специалисты Росгвардии отражают вторую волну начавшейся в среду массированной DDoS-атаки на портал ведомства.
- 14:35
Взрыв произошел на ТЭЦ в Пензе
- При взрыве на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) погиб человек, сообщили в ГУ МЧС по Пензенской области.
- 14:33
Власти Латвии отказались прятаться как зайчик от страшного волка
- Латвия продолжит укреплять свою внутреннюю и внешнюю безопасность, так как не намерена повторять ошибок прошлого и сидеть, «как зайчик под елкой, пока рядом бродит страшный волк», заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, отметив, что в прошлый раз это кончилось потерей независимости.
- 14:31
Роспотребнадзор предложил запретить курение кальяна
- Роспотребнадзор выступает за ограничения и запрет на курение табака и иных продуктов с использованием кальяна, а также поддерживает законопроект, направленный на ограничение использования электронных сигарет, по аналогии с требованиями для табачных изделий, сообщили в пресс-службе ведомства.
Со стороны Дамаска главным переговорщиком стал посол в ООН Башар Джаафари, дипломат с 40-летним стажем
В среду итоги затянувшихся межсирийских переговоров в Астане подвел лично Владимир Путин. По его словам, стороны «зафиксировали невозможность решения сирийской проблемы военным путем», что должно стать «надежным фундаментом для предстоящих встреч в Женеве». В переводе с дипломатического языка это – «эффект есть, но легко не будет». Зато понятно, почему именно не будет.
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Для прекращения «бойни» в Чикаго Трамп пригрозил прислать «федералов»
Чикаго из-за бесчинствующих уличных банд за последние годы приобрел в США печальную репутацию столицы убийств. В основе проблемы лежит сложный комплекс причин – от экономических до расовых. Однако любопытно то, что своим обещанием прислать «федералов» в город Трамп скорее защищает чикагскую полицию, нежели обвиняет ее.
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Исламисты хотели отомстить российской авиации еще в сборочных цехах
На одном из важнейших авиационных предприятий России, производящем в том числе знаменитые ракетоносцы Ту-160, предотвращена попытка теракта. По крайней мере, об этом событии отчиталось МВД Татарстана. Похоже, что речь идет о террористической группе, связанной с действующими в Сирии джихадистами.
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Нурсултан Назарбаев решил запретить сам себе издавать президентские указы, имеющие силу закона
Казахстан, похоже, всерьез готовится к «первому транзиту» власти со времен СССР. Бессменный лидер Нурсултан Назарбаев начал реформу, в ходе которой обещает расстаться со многими своими полномочиями в пользу парламента. В этом решении сквозит намерение выбрать «коллективного преемника». Однако в колоде возможных преемников остаются и некоторые конкретные персоналии.
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Джульетто Кьеза считает, что в перспективе может даже свести в Европарламенте представителей Тбилиси и Цхинвала
«Я не скрываю, что осуществить задуманное будет очень сложно. Но еще год назад это было бы сложнее. А сейчас ситуация меняется и в Грузии, и в Европе, и в России», – сказал газете ВЗГЛЯД итальянский политик и публицист Джульетто Кьеза, комментируя свое неожиданное решение – в ходе визита в Цхинвал он согласился представлять интересы Южной Осетии в Европарламенте.
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Александр Рубинштейн и Эван Энджел
На корреспондентов телеканала Russia Today Александра Рубинштейна и Эвана Энджела заведены уголовные дела в США. Фактически их обвиняют в том, что они исполняли свои профессиональные обязанности: освещали митинги протеста против Дональда Трампа. Теперь им грозит десять лет тюрьмы. Примечательно еще и то, кто именно и почему именно встал на их защиту.
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Герман Греф назвал «типичным мошенническим актом» обвинения в рейдерстве против него и Сбербанка
Глава Сбербанка был вынужден в среду отвечать на громогласные обвинения, поступившие из-за океана. В американском суде будет рассмотрен иск по обвинению крупнейшего российского банка в рейдерстве. Однако у самого банка есть не меньше оснований считать это дело не чем иным, как мошенничеством. Может ли, тем не менее, Сбербанк проиграть, что произойдет в таком случае?
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В рутинную работу ФБР, как выяснилось, входит прослушка, не связанная с каким-либо расследованием
ФБР прослушивало телефонный разговор помощника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна с российским послом в США Сергеем Кисляком, выяснили американские СМИ. В беседе не найдено ничего «неподобающего», но показательно, что прослушку российского дипломата называют «частью повседневной работы». Экс-посол РФ в Вашингтоне Владимир Лукин объяснил, почему спецслужбы «забыли» о международном праве.
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По мнению литовцев, «Викинг» унизил Украину, ведь Украина в фильме не упомянута
«Борьба с российской пропагандой» превратилась в общезападный тренд, но чем ближе к границам РФ, тем выше накал страстей. Роль главного борца давно примеряет на себя маленькая Литва, и на сей раз в «ведении информационной войны» был обвинен фильм «Викинг». Он оказался в хорошей компании – ранее литовцы записали в пропаганду советскую классику и даже мультик «Маша и Медведь».
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Легкая промышленность России далеко не безнадежна, как принято думать
«Мы все рыдаем, что у нас все ужасно. Но на самом деле в России происходит масса событий, которые вызывают гордость», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель правления ассоциации «Российская Оутдор Группа» Алексей Гребцов. Статистика фиксирует рост промышленного производства в России, и Гребцов на конкретных примерах показал, за счет чего возрождается российский легпром.
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Великобритания все еще топчется на пути к выходу из Евросоюза
Великобритания сделала еще один шаг на пути к Брекситу – Верховный суд обязал правительство получить разрешение парламента для начала процедуры выхода страны из Евросоюза. Но, хотя согласие депутатов, несомненно, будет получено, нет большой уверенности, что Великобритания действительно окончательно покинет ЕС. Есть определенные затруднения.
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«Пророссийский» президент Игорь Додон начал открытую междоусобицу с «прозападными» министрами и судьями
Президент Молдавии ослушался конституционного суда и официально начал противоборство с «прозападными» силами, контролирующими другие ветви власти. Додон заявил газете ВЗГЛЯД, что готов вынести спор на референдум, поскольку уверен в поддержке народа. Тем временем усилились слухи о том, что парламентские выборы пройдут досрочно – в таком случае Додон получит шанс добиться реальной власти.
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Мухаммед Аллуш стал одним из самых скандальных участников переговоров, благо на его группировке и так клейма негде ставить
Второй день переговоров в Астане оказался настолько трудным, что последним не станет – в среду истерики и угрозы продолжатся. Никто не говорил, что достигнуть хоть какого-то компромисса между Дамаском и многочисленными оппозиционными группировками будет легко, но сложностей оказалось слишком много. В чем заключаются основные из них?
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Агрессивные антироссийские решения Барака Обамы продолжают выполняться в Европе и после его ухода с поста президента
США перебрасывают в Европу боевые вертолеты, созданные специально для борьбы с российскими танками. И хотя количество машин кажется незначительным, Пентагон прямо называет целью переброски «сдерживание России» – которая как раз на этом направлении недавно возродила знаменитую Первую гвардейскую танковую армию.
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Эстонский премьер признался, что хочет, да не может наделить паспортами всех русскоязычных жителей республики
В Эстонии разразился внутриполитический скандал, вызванный прозвучавшими на самом высоком уровне словами о защите прав русскоязычного населения. Премьер-министр страны высказался за отмену антироссийских санкций и назвал ненормальной ситуацию с так называемыми негражданами. Означает ли это реальное смягчение позиции Таллина по поводу отношений с Москвой?
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В последние часы своего правления администрация президента-демократа Барака Обамы перевела Палестинской автономии 221 миллион долларов
Барак Обама в последние часы своего правления перевел 221 миллион долларов Палестинской автономии. Желая «поставить подножку» своему преемнику, он в реальности нанес серьезнейший ущерб стране. Оказывается, десятилетия последовательной стратегической политики глобальной сверхдержавы могут быть «пущены под откос» волюнтаристскими решениями одного или нескольких человек.
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В справке о Степане Бандере говорится, что он входил в «террористическую организацию ОУН»
Очередная порция рассекреченных архивов ЦРУ подоспела вовремя. Она не проливает свет на поддержку украинских националистов со стороны американских спецслужб во времена СССР – все это было известно и прежде. Важно другое: в Лэнгли ясно отдавали себе отчет, что сотрудничают с террористами. И в контексте войны в Сирии это звучит как приговор.
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Дональд Трамп сдержал обещание и отказывается от участия в крупнейшей в мире зоне свободной торговли
Принятое новым президентом США решение о выходе его страны из Транстихоокеанского партнерства (ТТП) активно комментируют экономисты со всего мира. Речь идет о крахе идеи, согласно которой США, как заявлял Обама, будут диктовать свои торговые правила всему миру. В итоге экономика США только выиграет – но выгоду получит и Россия.
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МБР «Дунфэн-41» оснащена 10-12 атомными боеголовками и имеет дальность до 14 тысяч километров
В Кремле прокомментировали развертывание китайских ракет возле российских границ: Москва не воспринимает как угрозу развитие армии КНР. Военные эксперты и специалисты по Китаю сходятся во мнении: адресатом «китайского предупреждения» являются США, а точнее Дональд Трамп. Чем подкреплен аргумент Пекина и насколько весом китайский ракетный кулак в сравнении с американским и российским?
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Президент США Дональд Трамп, «правый поворот» в Европе, Россия, поднявшая восстание против глобальной власти постмодерна – это прежде всего история о мучительно восстанавливающей свои естественные пути любви.
Трамп подписал Указ о строительстве стены с Мексикой. Но закапризничал Конгресс, мол, на строительство стены в несколько тысяч километров денег жаль и постараемся их не дать. Если стена не будет построена, граждане будут винить не президента.
Сегодня не будет дебатов с Алексеем Навальным на «Дожде», потому что Алексей попросил их отменить. Навальный не может взять и хотя бы на выходных ответить за базар на честных дебатах. А пока я должен кое-что опубликовать.
Сегодня – 145-летие человека, которому современная Украина обязана почти всем. Во всяком случае, мова в Новороссии, Харьков и Днепропетровск в составе Украины – все это его заслуга.
В Югре, где 4 декабря страшная дорожная авария унесла жизни десяти детей, власти сделали надлежащие выводы. Главный итог: за месяц полицейские отменили 126 поездок организованных групп детей.
Пока у нас должность штатного борца с режимом занимает Шендерович, все в порядке. Он со товарищи затыкает то место, которое могли бы занимать действительно умные, хитрые и опасные враги государства, способные привлечь народ лестью.
Дети делают не то, что им говорят, а то, что видят. Мы предпочитаем всякую ерунду, и они предпочитают всякую ерунду. Ну, мы-то от своей ерунды не отступимся. Мы на работе устаем, да взрослые люди, в конце концов, имеем право! А с детьми-то как быть?
Миллиарды долларов были потрачены на то, чтобы заставить работающего американца оплачивать лечение маргиналов-бездельников трудоспособного возраста. Что команда Трампа предложит взамен и как с этим обстоят дела в России?
Удивительный исторический парадокс состоит в том, что левые анти-трамп-активисты, вопящие и хулиганящие на улицах американских городов, – это наследники не хиппового движения шестидесятых, а расистской движухи той же эпохи.
Частью американского успеха и величия лично я не являюсь, поэтому хотел бы высказать ряд соображений о том, насколько американское величие по-трамповски скажется на благополучии (и величии) России.
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