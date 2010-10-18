промзона боевых действий
Киев сообщил о масштабных столкновениях в Авдеевке
«30 дней на план уничтожения»
Пушков: Линия Обамы в Сирии рухнула в одночасье
«Ужасные новости!»
Певица Рианна обозвала Трампа «аморальной свиньей»
- 03:49
Кадыров: При ликвидации троих боевиков в Чечне погибли двое полицейских
- Двое полицейских погибли в Чечне при ликвидации троих боевиков, действовавших под руководством вербовщика террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), заявил глава республики Рамзан Кадыров.
- 03:26
Семья в Испании погибла при падении полок с накопленной одеждой
- Мужчина и женщина 49 и 50 лет, а также их 12-летняя дочь погибли в собственном доме в испанском городе Аликанте в результате падения на них полок с невероятным количеством одежды, которую они накапливали годами, так как болели Синдромом Диогена.
- 02:31
Трамп: США возобновят выдачу виз после реализации политики по безопасности
- Президент США Дональд Трамп заявил, что выдача виз гражданам семи мусульманских стран, подпавшим под действие миграционного указа, будет возобновлена после реализации политики в сфере безопасности.
- 01:48
Трамп заявил о неверном толковании в СМИ его миграционных указов
- Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ некорректно заявляют о том, что его указы являются «запретом для мусульман», тогда как они направлены на повышение безопасности страны перед лицом террористической угрозы.
- 00:18
Спайсер: Семь стран из указа Трампа были определены еще Обамой
- Составлением списка семи мусульманских стран, в отношении граждан которых введен временный запрет на въезд в США, занималась еще администрация предыдущего президента Барака Обамы, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
- 23:48
Подросток погиб от удара ножом в сердце в торговом центре в Москве
- Во время драки возле ТЦ Vegas на 24-м км МКАДа в Москве от ножевого удара в сердце скончался подросток, задержан подозреваемый в убийстве, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
- 23:27
Лыжник из России погиб во французских Альпах
- На массиве Монблан во Франции в расщелине ледника «Моря льда» было обнаружено тело российского лыжника, сообщает AFP.
- 22:58
Экс-премьер Франции Вальс проиграл праймериз социалистов
- Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс проиграл праймериз Социалистической партии перед выборами президента страны своему оппоненту, экс-министру образования Бенуа Амону.
- 22:28
Спецназ США впервые понес потери в Йемене
- Американский спецназ при проведении операции против «Аль-Каиды» в Йемене впервые понес боевые потери, заявили представители Пентагона и президент США Дональд Трамп, который рассказал об итоге действий военных.
- 22:09
Захарова объявила конкурс карикатур на Бориса Джонсона
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила конкурс карикатур на главу МИД Великобритании Бориса Джонсона после сообщений британской прессы о том, что он пришел в ярость в связи и приглашением Захаровой на торжественный вечер в Палате общин.
- 19:57
Белый дом: Путин и Трамп не обсуждали вопрос санкций
- В ходе телефонного разговора между президентами России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не обсуждался вопрос снятия санкций в отношении России, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
- 19:49
Запрет въезда в США не коснулся держателей грин-карт
- Указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом, «О защите страны от въезда иностранных террористов» не касается тех, кто получил право на постоянное проживание в США – грин-карту, заявил ключевой советник Трампа, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас.
- 19:40
Найденный в порту Севастополя подозрительный предмет оказался муляжом
- Обнаруженный в районе морского вокзала Севастополя подозрительный предмет не представляет опасности, сообщил источник в правительстве города, отметив, что это муляж взрывного устройства в хорошем исполнении, который может быть использован как фактор запугивания.
- 19:27
СМИ: Британия направит боевой корабль в Черное море впервые после холодной войны
- Королевский военно-морской флот Великобритании впервые со времен окончания холодной войны направит боевой корабль в Черное море к берегам Украины для выполнения оперативной задачи, пишут СМИ.
- 19:19
В винтовках полиции Лондона обнаружили опасный брак
- Винтовки SIG Sauer MCX, находившиеся на вооружении лондонской полиции, отозваны производителем из-за брака – оружие может случайно выстрелить, пишет газета Sunday Times.
- 19:08
Клинцевич: Нидерланды затягивают расследование по MH17
- Нидерланды затягивают расследование крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в попытке оставить Россию под подозрением, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя заявление Нидерландов о невозможности расшифровать предоставленные Москвой данные по катастрофе.
- 18:58
Пушков: Недовольство Меркель указом о мигрантах вряд ли впечатлило Трампа
- Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая выразила озабоченность в связи с указом президента США Дональда Трампа об ограничении иммиграции.
- 18:48
США захотели обязать иммигрантов предоставлять данные об активности в соцсетях
- Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ввести требование к въезжающим в страну иностранцам предоставлять данные о своей интернет-активности: посещаемых социальных сетях, сайтах и о номерах, записанных в памяти мобильных телефонов.
- 18:32
Иран выразил протест представителю США из-за указа Трампа
- Посол Швейцарии Джулио Хаас, представляющий интересы США в Тегеране, вызван в министерство иностранных дел Ирана, ему заявлен протест в связи с указом американского президента Дональда Трампа, ограничившим иранским гражданам въезд в США.
- 18:18
Один из основателей бригады ДНР «Восток» погиб под Авдеевкой
- Бывший глава Совета безопасности провозглашенной Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что в результате боевых действий в районе Авдеевки погиб один из основателей бригады «Восток» Иван Балакай с позывным «Грек».
- 17:59
Опрос: На будущее отношений с США с пессимизмом смотрят 55% японцев
- На будущее отношений Вашингтона и Токио пессимистично смотрят 55% японцев, а 84% жителей Японии выразили опасения, что политический курс новой администрации США во главе с Дональдом Трампом может привести к нестабильности в мире, свидетельствует опрос агентства Киодо.
- 17:45
Премьер Словакии: ЕС отменит санкции против России сразу после США
- В случае, если Соединенные Штаты примут решение об отмене антироссийских санкций, вскоре это сделает и Евросоюз, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, добавив, что страны, которые ввели санкции против России и теперь продлевают их, «забивают голы в собственные ворота».
- 17:33
Подозрительный предмет обнаружен в морском порту Севастополя
- В районе Морского вокзала Севастополя обнаружен подозрительный предмет, сообщил источник в правительстве города, отметив, что речь может идти о самодельном взрывном устройстве. В настоящее время на территории порта работают специалисты по разминированию.
Тон разговора Трампа с Путиным был теплым, в отличие от делового с Меркель и напряженного с Олландом, подчеркивают сенаторы
Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа «вернул смысл и содержание» в российско-американские отношения, повергнув «в ужас» страны НАТО, особенно Прибалтику, и Киев, которые теперь «готовятся к трудным временам». Оба лидера затронули все темы повестки дня: от борьбы с ИГИЛ до Украины. Как и ожидалось, они не стали касаться темы антироссийских санкций.
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В Белом доме состоялась первая встреча Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй
США и Великобритания – слишком значимые друг для друга партнеры и союзники, чтобы взаимная неприязнь их лидеров была важным фактором взаимоотношений. Однако после откровенно плохого начала еще на стадии предвыборной кампании нельзя сказать, что первая встреча Дональда Трампа в качестве президента с премьер-министром Терезой Мэй переломила ситуацию.
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В последнее годы авторитет Нобелевской премии заметно потускнел из-за сопутствующих ее вручению скандалов
На фоне надежд на потепление отношений между Москвой и Вашингтоном Европа продолжает идти прежним курсом демонизации России. Очередным всплеском стал скандал в Норвегии, контрразведка которой обвинила российские спецслужбы в давлении на Нобелевский комитет. Остроты ситуации добавило то, что конфликт возник вокруг якобы возможного присуждения премии мира президенту Украины Петру Порошенко.
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Путин и Трамп соперничают за первое место в рейтинге самых ненавидимых западных элитой людей
На субботу намечены первые переговоры президентов Путина и Трампа – да, пока еще телефонные, но от этого не менее важные. Хотя в преддверии их беседы даже появилась информация о гуляющем по Белому дому проекте указа о снятии санкций с России, понятно, что говорить будут не об этом. Вопрос санкций сейчас вообще не главный в отношениях двух стран.
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Вопреки давним традициям, российские пешеходы и водители начинают все более скрупулезно выполнять правила дорожного движения
2016 год продолжил оптимистичные процессы с аварийностью на российских дорогах. В частности, смертность в ДТП упала на 12 процентов. Это повод вспомнить причины оптимистичных тенденций, тем более что речь идет о государственной политике, главный итог которой в том, что Россия привыкает жить «как в Европе».
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Как рассчитывают депутаты, новая норма поможет профилактике домашнего насилия, позволив при этом сохранить семьи
Нижняя палата утвердила законопроект о декриминализации побоев, по сути, отменив принятый полгода назад «закон о шлепках». Шлепки, затрещины, другие мелкие побои будут считаться административным нарушением, а не преступлением. В «Единой России» газете ВЗГЛЯД заявили, что новая норма нацелена на гуманизацию сферы наказания, при этом она поможет профилактике домашнего насилия.
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После пятипроцентного роста сельское хозяйство РФ ждет нулевой
В 2016 году Россия собрала рекордный урожай, стала мировым лидером по экспорту пшеницы, да и в целом АПК показал фантастический рост почти в 5%. Глава правительства призвал сделать все возможное, чтобы темпы роста сельского хозяйства не сокращались. Однако есть целый ряд обстоятельств, которые способны помешать российскому агропрому расти такими же темпами.
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И Штайнмайер (слева), и Габриэль – «дети» патриарха немецкой дипломатии Эгона Бара, воспитавшего у них «нормальное» отношение к России
Мало кто помнит, что уходящий с поста главы немецкого МИДа Штайнмайер три года назад стал гарантом соглашения Януковича и Майдана, которое Майдан в тот же день нарушил, захватив власть. В те дни Запад приветствовал захват власти, не считаясь с возражениями Москвы. Теперь же, покинув свой пост, Штайнмайер признал: Россию в мире уже «воспринимают как серьезного военного и политического игрока».
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Мурат Шомахов помог спасти женщину – и теперь полиция разыскивает его, чтобы наградить
«Ищут пожарные, ищет милиция» – сюжет Маршака повторился в столице наших дней. Автолюбитель из Кабардино-Балкарии не раздумывая бросился в Москву-реку, чтобы помочь инспектору ДПС вытащить упавшую туда вместе с машиной женщину. Женщина была спасена, полицейского ждет награда. Как, впрочем, и его случайного помощника, который, уехав с места происшествия, до сих пор не дает о себе знать.
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В Калифорнии проживают 13% американских либералов
Количество сторонников отделения Калифорнии от США сейчас велико как никогда: по последнему опросу Reuters, за это выступают 32% калифорнийцев. При этом Калифорния обещает стать центром борьбы против Трампа – в этом сошлись интересы местных либералов, нелегальных мигрантов и крупного бизнеса. Почему самый богатый штат США стал главной угрозой для их целостности?
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Лукашенко заявил, что Белоруссии «очень дешево» досталась независимость, за которую сейчас «воюет наша братская Украина»
Александр Лукашенко, чьи отношения с Кремлем в последнее время заметно осложнились, неожиданно заявил, что происходящее сейчас на Украине – это не гражданская война, а «война Украины за независимость». Судя по всему, от России. С помощью нападок на РФ «батька» пытается выиграть в энергетическом споре с ней. Но очевидно, что результат будет противоположным.
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Генпрокурор Украины Луценко уверяет, что некие российские депутаты якобы дали показания о госизмене Януковича
С подачи генпрокурора Украины Юрия Луценко появились сообщения о том, что два экс-депутата Госдумы, бежавшие на Украину – Денис Вороненков и Илья Пономарев – дали показания против Виктора Януковича по делу о госизмене. «Уверенно могу сказать: никакой секретной информацией Вороненков обладать не может», – комментирует эти утверждения зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
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У министра обороны США Джеймса Мэттиса есть 90 дней для того, чтобы предоставить Трампу детальный план по неконкретному предложению «принеси то не знаю что»
О том, какую именно политику выберет Трамп на сирийском направлении, гадают с момента его победы на выборах. И вот первый шаг сделан – Белый дом ждет от Госдепа и Пентагона предложения по созданию «зон безопасности» в Сирии. Это по-настоящему плохая и крайне опасная идея, пугающая даже Пентагон. Но возможно и то, что Трампа просто неправильно поняли.
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Нина Павлова выжила в блокадном Ленинграде, но уехала из него
«Ничего хорошего нас в Ленинграде не ждало. Комната наша оказалась занята, на нормальную работу маме не устроиться, да и голодно. В школе, где я училась, были в основном приезжие, блокадниц только две. И все девочки из нашего класса считали нас ниже себя», – рассказала газете ВЗГЛЯД Нина Павлова, вспоминая годы после блокады, годовщину снятия которой отмечают 27 января.
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Редкие акции польских националистов проходят без уничтожения украинских флагов
Серия громких скандалов вновь осложнила отношения Польши и Украины. Так бывает, когда радикальные националисты правят бал по обеим сторонам границы – далеко не всегда их получается объединить русофобией или хотя бы отвлечь друг от друга. Судя по всему, эта напряженность будет нарастать и рано или поздно выльется в настоящую трагедию.
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Лебедев убедился: Навальный сам ведет себя как коррупционер, поскольку тратит ресурсы Фонда борьбы с коррупцией в личных целях
Телеканал «Дождь» провел дебаты двух известных блогеров – Алексея Навального и Артемия Лебедева. Первый, как известно, давно спит и видит себя президентом, другой же недавно заметил, что пользы от такого главы – как от «туалетной бумаги». Самым примечательным стало признание Лебедева, который считается «либералом», в том, что голосовать он намерен за таких политиков, как Владимир Путин.
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Крымские радикалы ответили на задержания своих лидеров провокациями против сотрудников спецслужб
«Нет никакой власти, кроме власти Аллаха!» – такими словами встречали сотрудников ФСБ, проводивших в Крыму спецоперацию по ликвидации местной ячейки одной из террористических организаций, оставшихся еще с украинских времен. Насколько велика на полуострове поддержка исламских экстремистов и как им можно противодействовать, кроме чисто силовых методов?
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Закамуфлированные защитники «Редута Богдана» захватили в плен 57 порожних вагонов и собираются приварить их к рельсам
Когда осенью 15-го года украинские радикалы взрывали ЛЭП, питавшие электричеством Крым, Киев смотрел на эти диверсии сквозь пальцы. Но теперь, когда радикалы перекрыли поставки угля из ЛНР на Украину, Киев всполошился. Оно и немудрено – действия украинских националистов грозят лишить их сограждан электроэнергии, и это в самый разгар морозов.
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Разная вера, разная одежда – одна страна
Тема хиджабов в российских школах снова оказалась в центре общественной дискуссии. Поводом стал заочный спор между министром образования Ольгой Васильевой и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Формально любые религиозные атрибуты в одежде в наших школах запрещены, а фактически в ряде мусульманских регионов хиджабы давно уже легализованы. Это хорошо или плохо для России в целом?
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То, с чем Дональд Трамп пришел в Белый дом, можно смело называть американским консервативным социализмом, а инаугурационная речь стала его манифестом.
Вокруг темы абортов кипят политические и научные дебаты. При этом в России при обсуждении любых ограничений такого рода чаще всего ссылаются на отечественный запретительный опыт 1936–1955 годов.
Реальных успехов в деле нахождения общего языка с новой Украиной можно добиться исключительно с позиции силы. Никакие другие аргументы пока что не работали, не работают – и маловероятно, что будут работать в будущем.
Не секрет, что Рамзан Кадыров во время Первой чеченской войны сражался против федеральной власти. Тем не менее сегодня Чечня – один из самых спокойных и динамично развивающихся регионов Северного Кавказа. Кто станет таким Кадыровым в Сирии?
Один молодой бизнесмен, создавший в России на рубеже тысячелетий огромную торговую империю, в 2008 году продал свою компанию и переехал жить в Великобританию, в Лондон. Что открыл бизнесмен в Лондоне?
Трамп подписал Указ о строительстве стены с Мексикой. Но закапризничал Конгресс, мол, на строительство стены в несколько тысяч километров денег жаль и постараемся их не дать. Если стена не будет построена, граждане будут винить не президента.
Сегодня – 145-летие человека, которому современная Украина обязана почти всем. Во всяком случае, мова в Новороссии, Харьков и Днепропетровск в составе Украины – все это его заслуга.
Президент США Дональд Трамп, «правый поворот» в Европе, Россия, поднявшая восстание против глобальной власти постмодерна – это прежде всего история о мучительно восстанавливающей свои естественные пути любви.
В Югре, где 4 декабря страшная дорожная авария унесла жизни десяти детей, власти сделали надлежащие выводы. Главный итог: за месяц полицейские отменили 126 поездок организованных групп детей.
Пока у нас должность штатного борца с режимом занимает Шендерович, все в порядке. Он со товарищи затыкает то место, которое могли бы занимать действительно умные, хитрые и опасные враги государства, способные привлечь народ лестью.
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