«Наша страна невинна?»
Трамп в ответ на критику в адрес Путина напомнил о моральном облике США
«Киев должен указывать ЕС»
Саакашвили: Украина обречена быть сверхдержавой Европы
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Пользователи соцсетей высмеяли встречу Тимошенко и Трампа
- 02:04
Трамп: США не вправе читать мораль России
- Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News усомнился в праве Вашингтона читать какую-либо мораль Москве и призвал посмотреть, сколько людей по всему миру погибло из-за американской политики в последние годы.
- 01:23
Трамп пообещал провести налоговую реформу в 2017 году
- Американцев в 2017 году ждет новый налоговый кодекс, заявил президент США Дональд Трамп.
- 00:07
Мужчина и женщина попали под поезд Владикавказ – Петербург в Москве
- Мужчина и женщина погибли в воскресенье вечером в районе железнодорожной платформы «Каланчевская» в Москве, попав под поезд Владикавказ – Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
- 23:22
Габриэль: Сближение России и США поможет в урегулировании кризисов
- Сближение России и США может помочь разрешить многие международные кризисы, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль в воскресенье на телеканале ARD.
- 22:49
Басурин: Украинские силовики готовят наступление на линии соприкосновения
- Украинские силовики готовят массовое наступление на линии соприкосновения в Донбассе, зафиксирована концентрация основных сил на донецком направлении, в том числе – переброска восьми ракетных комплексов «Точка-У», заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
- 22:35
Савченко заявила, что не хочет быть президентом Украины
- Депутат Верховной рады Надежда Савченко, осужденная ранее в России по делу об убийстве журналистов ВГТРК и помилованная президентом России Владимиром Путиным, заявила, что не хочет быть президентом Украины, но готова им стать.
- 22:05
ДНР: Украинские силовики возобновили обстрелы Донецка
- Более 50 снарядов украинских силовиков разорвались в воскресенье вечером в Донецке, армия Украины возобновила обстрелы, сообщил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
- 19:59
Ле Пен пообещала лишать террористов-бипатридов французского гражданства
- Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен пообещала своим сторонникам и избирателям, что будет лишать французского гражданства подданных других стран, представляющих угрозу государственной безопасности.
- 19:45
Поветкин исключен из рейтингов WBC
- Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что российский боксер Александр Поветкин, допинг-проба «Б» которого оказалась положительной, исключен из рейтингов организации.
- 19:31
Вице-президент США разъяснил позицию Белого дома по антироссийским санкциям
- Вице-президент США Майкл Пенс заявил о преждевременности решения вопроса о сохранении санкций, введенных в отношении России, отметив, что «ответ на этот вопрос предстоит дать в последующие месяцы».
- 19:14
Пенс: Трамп не позволит прошлому помешать сотрудничеству с Россией
- У президента США Дональда Трампа есть решимость не позволить «аргументам прошлого» помешать сотрудничеству с Россией и ее лидером Владимиром Путиным, заявил американский вице-президент Майкл Пенс в интервью телекомпании NBC.
- 18:58
В Италии грабители напали на оказавшуюся мастером джиу-джитсу девушку
- На севере Италии трое молодых мужчин арабского происхождения попытались отобрать телефон у 16-летней студентки, оказавшейся обладательницей черного пояса по джиу-джитсу, сообщают местные СМИ.
- 18:44
ООН потребовала от Киева возобновления выплат пенсий жителям Донбасса
- Координатор системы Организации объединенных наций (ООН) на Украине Нил Уокер заявил, что ООН серьезно обеспокоена тем фактом, что Киев прекратил выплату социальных пособий и пенсий некоторым переселенцам и жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- 18:29
Вице-президент США рассказал о планах Трампа продолжать диалог с Путиным по Украине
- Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава российского государства Владимир Путин в телефонном разговоре 28 января обсуждали кризис на Украине, отметив, что «эти беседы будут продолжаться».
- 18:13
Китай решил оказать Сирии гуманитарную помощь
- Посол Китая в Сирии Ци Цяньцзинь и глава управления по планированию и международному сотрудничеству Сирийской республики Имад Сабуни подписали в воскресенье соглашение об оказании безвозмездной гуманитарной помощи «путем технико-экономического сотрудничества».
- 17:57
Климкин назвал «сумасшедшей» идею Австрии о пошаговой отмене санкций
- Министр иностранных дел Павел Климкин назвал «сумасшедшей» идею о пошаговом снятии санкций с России, предложенную министром иностранных дел Австрии Себастианом Курцем, и заявил, что Россия «не демонстрирует никакого раскаяния», поэтому «рассуждать о смягчении наказания» нецелесообразно.
- 17:38
Памела Андерсон рассказала о шубе для Меланьи Трамп из российского экомеха
- Американская актриса и защитница животных Памела Андерсон рассказала, что шуба, которую она обещала подарить Меланье Трамп, изготовлена с учетом фигуры первой леди США из защищенной от влаги ткани, ее можно стирать и она гораздо меньше стоит, так как сделана из экомеха.
- 17:21
Партия социалистов выдвинула кандидата на пост президента Франции
- Бывший министр образования Франции Бенуа Амон стал кандидатом в президенты страны, такое решение утверждено на съезде Французской социалистической партии в воскресенье.
- 17:14
Проди призвал вернуть Россию в G8
- Задача Италии в качестве страны – председателя «Большой семерки» заключается в постепенном возвращении России к работе в формате G8, заявил экс-глава Еврокомиссии и бывший премьер-министр Италии Романо Проди.
- 16:55
На Урале нашли тело семилетней девочки со следами зубов животных
- Тавдинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в районе деревни Пальмино тела семилетней девочки с ранами, характерными для укусов животных и следами когтей, предположительно, собак, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
- 16:38
Австралийский футболист получил красную карточку до выхода на поле
- Нападающий клуба «Мельбурн Сити» австралийский футболист Тим Кэхилл получил красную карточку еще до того, как вышел на поле в матче против «Мельбурн Виктори». Инцидент произошел в заключительной части матча, когда 37-летний Кэхилл готовился выйти на замену.
- 16:24
Севастопольское отделение ОНФ предложило альтернативную площадку для парка «Патриот»
- Сопредседатель Севастопольского отделения Общероссийского народного фронта Владимир Немцев сообщил, что региональное отделение ОНФ предложит Минобороны альтернативный вариант размещения филиала парка «Патриот» после отказа ведомства от площадки возле горы Гасфорта.
- 16:12
В США испугались возможного «захвата» Голливуда Китаем
- В США растут опасения в связи с возможным «захватом» американской киноиндустрии Китаем; Пекин «скупает Голливуд» и планирует распространять в США китайскую пропаганду, заявили американцы, взволнованные «нарастающим давлением» со стороны Пекина.
Во время телефонного разговора Порошенко поблагодарил Трампа за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины
В телефонном разговоре с Петром Порошенко Дональд Трамп заявил о намерении США «работать с Россией, Украиной и другими заинтересованными сторонами над восстановлением мира на украинской границе». Эксперты отмечают отсутствие угроз и обвинений со стороны американского лидера в адрес Москвы. Можно ли говорить о новой тональности отношений между Вашингтоном и Киевом?
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Роберта Пинотти собралась укреплять европейскую оборону независимо от США и НАТО
Европейские политики вновь вспомнили о необходимости создания объединенной армии. Итальянский министр обороны Роберта Пинотти призвала к созданию «оборонного шенгена» между Германией, Францией, Испанией и Италией. Эксперты скептически относятся к идее такого альянса, отмечая, что в действительности у Европы нет ресурсов на собственный военный блок.
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Чтобы задержать всех подозреваемых, местной полиции понадобилась помощь спецподразделения «Вега»
Венская полиция задержала более 20 уроженцев Чечни. В ходе спецоперации у них были обнаружены пистолет, автомат и большое количество боеприпасов. Сами задержанные заявляют, что просто прогуливались, а некоторые возвращались со свадьбы. Чеченская диаспора в Австрии – одна из самых крупных. Только в столице проживает не менее 15 тыс. человек.
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В ЛНР уверены, что Олег Анащенко погиб от рук украинских диверсантов
В субботу в центре Луганска был убит глава управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко. Он погиб в результате подрыва внедорожника, в который был заложен управляемый фугас. Вместе с Анащенко в автомобиле находился еще один человек, который тоже погиб. Прокуратура ЛНР назвала произошедшее терактом, а оборонное ведомство обвинило в содеянном украинские спецслужбы.
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Последствия последних обстрелов Донецка
Опять в Донецке идут бои, опять обстрелы, опять гибнут люди. И в который уже раз множество русских людей задается вопросом: почему Россия не может силовым путем прекратить это безумие? Ударить по ВСУ, разгромить их – провести принуждение к миру по типу Южной Осетии в 2008-м. Где та красная линия, которую Кремль, пусть и не произнося этого вслух, прочертил перед украинской армией? И есть ли она вообще?
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Аварии достались российской космической отрасли как наследство лихих девяностых
Роскосмос продолжает отчитываться об итогах расследования серии аварий с российскими ракетами-носителями. Уже понятно, что проблема во многом в производственном браке. Как выглядела система проверки качества на заводах космической отрасли в советское время и почему она неэффективна сегодня?
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Запад устал от чернокожих нелегалов – отныне их будут «гуманитарно репатриировать» назад в Африку
Лидеры ЕС утвердили декларацию о мерах по борьбе с нелегальной миграцией через Средиземное море. В отличие от пустых прежних деклараций, в этот раз меры обещаны конкретные. Во-первых, «гуманитарная репатриация» мигрантов обратно в Африку, во-вторых, укрепление пограничной службы соседней Ливии. Открывшийся вслед за падением Каддафи поток африканцев в ЕС теперь должен иссякнуть.
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Летчиков с «Адмирала Кузнецова» на аэродроме Североморск-3 встречали не только сослуживцы, но и семьи
Летчики Морской авиации, принимавшие участие в операции в Сирии с палубы авианосца «Адмирал Кузнецов», наконец вернулись домой, в Североморск-3. Однако их торжественная встреча оставила больше вопросов, чем ответов. Почему летчики вернулись раньше, чем сам корабль, и почему на аэродром базирования приземлилась только часть боевых машин?
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Производство водки в РФ за год выросло на 16,1%
Значительный рост производства водки при сокращении ее потребления внутри России должен свидетельствовать о росте экспорта. Но увы, русский национальный напиток по-прежнему не востребован за рубежом, и болезненную потерю рынка Украины пока не удалось компенсировать. Чуть лучше перспективы у вина, но скудны и они. Чего не хватает российскому алкоголю, чтобы завоевать мир?
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Сейчас встречи депутатов с избирателями никак не защищены законом от возможных провокаций
Проводимые хаотично уличные встречи депутатов с избирателями могут легко стать поводом для провокаций, подчас даже вопреки желанию самих организаторов. Некоторые депутаты использовали лазейку в законе, чтобы под видом подобных «встреч» выводить толпу на протесты. В Госдуме решили пресечь эту практику, предложив приравнять встречи депутатов с избирателями к митингам и демонстрациям.
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«Мы не Украина, мы не антироссийские, мы в НАТО не стремимся»
Большая пресс-конференция Александра Лукашенко оказалась как никогда богата на выпады в адрес России, включавшие прямые угрозы и призывы арестовать высокопоставленных чиновников. При этом заверений в вечной дружбе меньше не стало, а наиболее тревожные слухи насчет отношений Москвы и Минска он опроверг. Что творится в голове у Батьки?
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Теперь рубль под колпаком у Минфина и ЦБ, а не нефти
Центробанк вот уже третий раз подряд воздержался от снижения ключевой ставки, а Минфин готовится скупать на внутреннем рынке валюту. И это несмотря на позитивную макроэкономическую статистику, снижение дефицита бюджета и рекордно низкую инфляцию. Действия ЦБ и Минфина прямо влияют на курс рубля.
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Вопреки обещаниям, Трамп продолжает политику Обамы, утверждает New York Times
Газета New York Times, оценив первые шаги администрации Трампа во внешней политике, сделала вывод – вопреки прежним обещаниям, новый президент опирается на «столпы», установленные Обамой. В подтверждение этого тезиса издание приводит первое выступление нового постпреда США в ООН Никки Хейли, речь в котором шла о Крыме, Украине и санкциях против России.
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Автономный боевой модуль «Вихрь» – одна из последних крымских разработок
Отечественный ВПК совершил рывок вперед, в первую очередь благодаря масштабной программе перевооружения армии и расширению рынков сбыта. Но свою роль сыграла и война в Сирии, в рамках которой были протестированы некоторые новейшие отечественные разработки. Чем сможет похвастаться армия России уже в ближайшем будущем?
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Уцелевшие больницы оказались не в состоянии принять всех желающих
Население Латвии и Литвы фактически лишилось доступной медицины – обе страны испытывают острую нехватку базовых специалистов. Причина – повальное бегство врачей в другие страны ЕС. Ситуацию называют катастрофической, но власти разводят руками: лишних денег в бюджете нет, а приоритет сейчас – защита от России. Доведенные до отчаянья пациенты решаются на крайние меры.
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С папой Франциском Дональд Трамп еще не разговаривал даже по телефону
Начинает вырисовываться треугольник Ватикан – Вашингтон – Москва – это утверждение итальянской прессы лишь на первый взгляд кажется неожиданным и надуманным. На самом деле есть реальные основания видеть в Трампе, Путине и папе Франциске потенциальных геополитических союзников.
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Техничекое нововведение может не только спасти от гибели в ДТП, но и уничтожить импорт подержанных иномарок
Приморье вновь протестует в связи со сложностями со ввозом подержанных японских автомобилей. Новым ограничением послужила система «ЭРА-Глонасс», ввоз автомобилей без которой в Россию с недавних пор полностью запрещен. И хотя некоторые эксперты грозят социальным взрывом, в реальности «ЭРА-Глонасс» только поможет отечественным автопроизводителям.
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Решение Брюсселя дать грузинам безвизовый «шенген» стало поводом для гуляний в Тбилиси
Решение Брюсселя предоставить грузинам свободный доступ в Шенгенскую зону вызвало восторг в самой Грузии и зависть на Украине. Однако грузинские власти готовятся к проведению массовой пропагандистской кампании – гражданам страны будут разъяснять то, во что они никак не хотят поверить: безвизовый режим не дает им права на работу в Евросоюзе.
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Тоомас Хендрик Ильвес говорил по-эстонски с акцентом, что, однако, не мешало ему тратить деньги эстонского бюджета на личные прихоти
Один из самых настойчивых недругов России в Евросоюзе, бывший президент Эстонии Ильвес оказался в центре коррупционного скандала. Оказалось, что он тратил государственные деньги на дорогую выпивку, массаж и даже на концерт любимой рок-группы в Нью-Йорке. Впрочем, бывшему президенту все сойдет с рук.
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Дискуссия об ограничении платежей наличными, начатая главой Минфина Антоном Силуановым на съезде «Единой России» и поддержанная главой Минтруда Максимом Топилиным, была быстро свернута после окрика со стороны «старших товарищей».
Последние комментарии президента Белоруссии вызвали бурную общественную реакцию в России. Однако не стоит быть слишком строгими к Александру Григорьевичу – «взросление» всегда болезненно и сопровождается трудностями.
Когда чиновники говорят о «227 тысячах НКО в России», они подразумевают, что сектор однороден. Это не так. По факту он разделен на две неравные группы. Первая – «окологосударственные НКО». Главная их задача – держать нос по ветру.
Обстановка в Донбассе очень сложная. Накал противостояния сопоставим с периодом активных боевых действий января – февраля 2015 года. В этой связи четко обозначились две проблемы, связанные с информационным освещением ситуации.
Мазепа – плод московской политики. Москва принципиально отказывалась вникать в скучные подробности украинской политики, работала только с высшим руководством. А потом каждый раз по-детски удивлялась – как же так? Почему нас опять кинули?
Трамп – пусть и в нарушение «западных ценностей» – буквально за волосы вытаскивает Америку из миграционного кризиса. Остальные пока могут только смотреть с открытыми ртами и возмущаться: а что он, а как же мы? А никак.
На сегодня ВСУ – это армия, которая способна провести еще одну кампанию размаха зимы 2015 или лета 2014 года. После этого как серьезная сила она просто перестанет существовать. В руководстве Украины этого не могут не понимать.
Либеральная система повесила на них ярлык – «популистские партии». Определение «популистский» нуждается в деконструкции. Что есть популизм? В чем его суть и чему он противостоит?
Наши решения часто имеют больше одного последствия. И мы вряд ли понимаем, что тогда, в марте 2014 года, дав зеленый свет Крыму, Россия поманила Донбасс. И он под нашей ответственностью.
Войну забыли, ею пренебрегали в России, отмахиваясь от любых попыток жителей обороняющегося региона обратить на себя внимание. Именно поэтому жители Донецка, не стесняясь эмоций, рассказывают о происходящем.
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