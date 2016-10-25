Про наступивший год можно уверенно предсказывать, что он будет интересный – Россию же не только во внешних, но и во внутренних делах ждет много событий. Их невозможно предсказать буквально – но можно обозначить тенденции, которые будут набирать силу в 2017 году.

Американский пузырь надут не менее туго, чем китайский. И он надувается все больше. Интригой нового года остается судьба этих пузырей. Разорвутся ли они? Как повлияют на мировую экономику и как поведут себя власти в США и Китае?

Следствие по делу о теракте в Берлине не только не закончилось, но выяснились подробности, которые заставляют продолжить расследование. «Восхищает» легкомыслие правоохранительных органов ФРГ.

Новая администрация США будет проявлять меньше интереса к попыткам загонять мир в светлое будущее – что приведет к некоторому смягчению международной обстановки. Однако один фактор будет представлять опасность и в будущем.

Лобби войны делает все для того, чтобы она вспыхнула. Эскалационные шаги администрации Обамы направлены на осложнение отношений новой администрации с Москвой. Фактически это классическая провокация.

С февраля 2017 года глобалистская элита начнет массированное контрнаступление. Чтобы его успешно отразить, «популистам» следует в первую голову выучить главные уроки турбулентного и достаточно удачного для них политического сезона – 2016. Выделю четыре из них.

Граждане Германии боятся обсуждать реальные факты ограблений, налетов и насилия, совершенных новыми иммигрантами из стран, которые разрушены во имя демократических ценностей. Обращение в полицию может иметь тяжелые последствия.

Мировую политику 2016 года можно охарактеризовать одним словом: «снова». Случился настоящий бунт хорошо забытого старого: американский и британский изоляционизм, протекционизм, русское великодержавие, размораживание старых конфликтов и союзов.

Есть один день в году, который остается символом тепла посреди зимы, символом семьи – и это Новый год. День, когда мы хотим, чтобы рядом были самые близкие люди. И в этом смысле семья противопоставлена государству.

Вокруг нас каждый день происходит что-то хорошее, и происходит оно благодаря таким людям, настоящим патриотам, для которых нет чужой беды, но есть одна, наша, общая Россия, в которой нам всем вместе жить и в этом году, и в следующем.