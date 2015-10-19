Война в Сирии
Боевики ИГИЛ взяли в кольцо авиабазу Дейр-эз-Зор
Неожиданный союзник
Россия вооружит ливийского мятежного генерала
Минские соглашения
Неэтичное поведение украинской стороны помешало договориться об обмене пленными
- 19:59
В Белоруссии решили выпускать колбасу и тушенку из бобра
- Минлесхоз Белоруссии решил запустить в стране производство колбасы и тушенки из бобра, сообщил начальник отдела охотничьего хозяйства министерства Сергей Шестаков.
- 19:52
Политологи объяснили визит Байдена на Украину
- Вице-президент США Джо Байден приехал на Украину с целью ввести Петра Порошенко в новые американские реалии, заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник газете ВЗГЛЯД.
- 19:49
Захарченко и Плотницкий прибыли в Крым
- Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий находятся с визитом в Крыму, сообщил Госдумы, заместитель председателя Русской общины Крыма Андрей Козенко.
- 19:42
Украинцам пообещали шоковую пенсионную реформу
- Министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что украинских пенсионеров ждет шоковая пенсионная реформа, сравнимая с реакцией на повышение тарифов.
- 19:36
Могерини запретила Британии вести переговоры с третьей стороной
- Великобритания не может самостоятельно вести какие-либо переговоры с третьей стороной, пока остается членом Европейского Союза, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
- 19:29
Депутат призвал оценить действия прокуроров по делу осужденной за репост воспитательницы
- Депутат от «Единой России» Александр Сидякин попросил прокурора Курганской области Игоря Ткачева оценить действия районного прокурора, который потребовал пять лет колонии общего режима воспитательнице екатеринбургского детсада за репост видео с издевательствами над мальчиком в детском лагере.
- 19:12
В России запретили импорт товаров для нужд обороны и безопасности страны
- Кабинет министров принял постановление, устанавливающее запрет на импорт зарубежных товаров для нужд обороны страны и безопасности государства, за исключением товаров из стран-членов ЕвразЭС, говорится в документе.
- 18:57
Иран открыл огонь по беспилотнику над Тегераном
- Иранские силы противовоздушной обороны открыли огонь по легкому беспилотному летательному аппарату типа квадракоптер над Тегераном, после этого БПЛА покинул запретную для полетов зону, сообщил заместитель командующего базой ПВО «Хатам аль-Анбия» Али Реза Эльхами.
- 18:56
МИД заявил о разрушительном потенциале развертывания сил США в Европе
- Реализуемые Вашингтоном планы масштабных развертываний вооруженных сил в Европе обладают сильнейшим разрушительным потенциалом для всей архитектуры европейской безопасности, они создают новую военно-политическую реальность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
- 18:53
Процесс забивания свай Крымского моста показали на видео
- Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал видео, в котором разъясняется процесс забивки свай моста, который соединит Крым и Краснодарский край.
- 18:43
ИГ взяло в кольцо авиабазу Дейр-эз-Зор
- Боевики группировки «Исламское государство» взяли в кольцо авиабазу Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, террористам удалось приблизиться к военному аэродрому, захватив территорию бывшей воинской части и завода по производству каменных блоков.
- 18:43
Источник в Смольном: Судьба Исаакиевского собора еще не решена
- Источник в администрации Санкт-Петербурга в понедельник сообщил газете ВЗГЛЯД, что вопрос об использовании Исаакиевского собора Русской православной церковью еще на самом деле окончательно не решен.
- 18:36
Создана первая за 100 лет вакцина от туберкулеза
- Американские ученые впервые за последние почти 100 лет создали вакцину от туберкулеза, ее успешно испытали на мышах, говорится в статье в журнале Applied and Environmental Microbiology.
- 18:36
Грузинский политик рассказал об инвестициях Саакашвили в Албанию
- Бывший советник экс-президента Украины Виктора Ющенко, в прошлом – депутат парламента Грузии Ираклий Гогава заявил о том, что разыскиваемые на родине по ряду статей УК бывшие президент Михаил Саакашвили и министр обороны Давид Кезерашвили «вложили инвестиции на сумму в 100 млн долларов в Албанию», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
- 18:34
Крупнейшая группировка боевиков отказалась от переговоров по Сирии в Астане
- Одна из крупнейших группировок сирийских боевиков «Ахрар аш-Шам» приняла решение воздержаться от участия в переговорах по урегулированию сирийского конфликта на площадке в Астане, сообщил источник, отметив, что группировка поддержит переговорный процесс на расстоянии.
- 18:22
Савченко опубликовала списки пленных украинских силовиков и ополченцев
- Депутат Верховной рады Надежда Савченко опубликовала списки пленных с обеих сторон донбасского конфликта.
- 18:10
Украина разорвала соглашение с Россией в сфере телерадиовещания
- Киев прекратил действие соглашений с Москвой в области телевидения, радиовещания и информации, так как это «не соответствует состоянию межгосударственных отношений», говорится в постановлении украинского правительства.
- 18:04
Российские туристы на двое суток застряли в Китае из-за поломки самолета
- Туристы из России, которые еще в субботу должны были вылететь в Домодедово с китайского острова Хайнань, до сих пор не могут вернуться в страну из-за неисправности самолета «ЮТэйр», сообщил один из туристов.
- 18:01
Стало известно, какие меры безопасности введут на ЧМ-2018
- В российских регионах, в которых запланировано проведение матчей Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира 2018 года, введут усиленные меры безопасности на время проведения спортивных мероприятий, говорится в проекте указа президента.
- 17:50
Назван самый дорогой футболист мира
- Центр спортивных исследований (CIES Football Observatory), проанализировав реальную стоимость футболистов по собственной методике, назвал бразильского нападающего испанской «Барселоны» Неймара самым дорогим игроком мира.
- 17:43
Неэтичное поведение украинской стороны помешало договориться об обмене пленными
- Переговоры подгруппы по гуманитарным вопросам в Минске не принесли желаемых результатов, стороны не смогли договориться об обмене пленными, сообщила уполномоченный по правам человека провозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
- 17:31
Би-би-си заявила о рекордно низком рейтинге попавшей в Сеть серии «Шерлока»
- Рейтинг просмотра третьей серии четвертого сезона сериала «Шерлок» в Великобритании оказался рекордно низким за всю историю телесериала - 5,9 млн человек, сообщили в Би-би-си.
- 17:22
В Германии решили штрафовать соцсети за разжигающие ненависть посты
- Правительство канцлера Ангелы Меркель решило ввести штрафы для социальных сетей, в том числе Facebook и Twitter, за то, что они недостаточного оперативно избавляются от контента, разжигающего ненависть, пишет Bloomberg.
Сокращать ядерный потенциал Россия не должна ни в коем случае, считают эксперты
В Кремле сдержанно восприняли предложение Дональда Трампа обменять снятие санкций на сокращение ядерных вооружений. Еще с 1970-х годов каждая администрация США начинает выстраивать отношения с Москвой с пожеланий о ядерном разоружении. Однако в изложении Трампа это предложение вызывает серьезные вопросы. Эксперты ожидают, что избранный президент США может выдвинуть и другие условия для торга с Москвой.
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Потерпевший крушение самолет выполнял рейс Гонконг – Бишкек - Стамбул
Следовавший по маршруту Гонконг–Бишкек–Стамбул самолет Boeing 747 частной компании Avia Cargo Turkish рухнул на жилые дома дачного поселка вблизи Бишкека. В результате погибли по меньшей мере 37 человек, из них 33 – на земле, более трех десятков домов разрушены. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело, для расследования ЧП создана специальная комиссия. Вероятные причины крушения самолета уже названы.
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Пока речь идет о классической для нынешней сирийской армии операции с захватом главенствующих пунктов вокруг цели
Несмотря на то что силы ИГИЛ на отдельных участках сирийского фронта объективно истощены, террористы активно контратакуют, а в некоторых местах резко сменили тактику, нацелившись на крайне болезненные для сирийской армии точки. В то же время террористы теряют позиции под Пальмирой – сирийские войска готовы реабилитироваться за недавний позор.
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Эксперты полагают, что, несмотря на заявления, в наземной операции в Ираке и Сирии саудиты и их союзники участвовать все же не будут
Возглавляемая Саудовской Аравией Исламская коалиция намерена принять активное участие в борьбе против «Исламского государства» в Сирии и Ираке. Есть опасность, что таким образом страны Залива попытаются навязать раздел Сирии на выгодных для себя условиях.
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В Варшаве считают, что Дональд Туск «нагло» призывает мировое сообщество проводить политику против собственной страны
Бывший премьер-министр Польши, а ныне председатель Евросовета Дональд Туск находится в обостряющемся конфликте с властями своей страны. Однако помимо «высоких» политических мотивов, возможно, у Туска есть и вполне приземленные задачи. Через несколько месяцев заканчивается срок его полномочий. Удастся ли Туску сохранить европейский пост вопреки позиции Варшавы?
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Украинские инспекторы уже не в первый раз посещают российские воинские части, однако никаких доказательств «российской агрессии» проверки не обнаруживают
Украинские инспекторы посетят с плановой проверкой воинские части юга России. Ни одна из прошлых подобных инспекций не установила свидетельства пропагандируемой Киевом «российской агрессии» в Донбассе. Эксперты отмечают, что подобные мероприятия выгодны в первую очередь России, так как демонстрируют беспочвенность украинских обвинений.
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«Аргументы» Обамы Трамп попытается использовать при переговорах с Москвой
Продление антироссийских санкций на год ожидаемо стало одним из прощальных сюрпризов для России от уходящего президента США. Еще не вступивший в должность Дональд Трамп уже заявил, что не станет торопиться с их отменой, хотя не исключает такой возможности. Эксперты полагают, что будущий хозяин Белого дома прибережет санкции для предстоящих переговоров.
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Снятие запрета на добычу золота частыми лицами может убить горную отрасль
В России продолжаются споры о том, надо ли запускать «золотую лихорадку» в стране. Магаданская область, Якутия и Забайкальский край активно лоббируют принятие закона, разрешающего в России добычу золота частными лицами. Это поможет развитию малого и среднего бизнеса в стране и нарастить добычу золота, что в кризис точно не помешает. Однако так ли это на самом деле?
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Александр Ткачев находится в черном списке ЕС
Посол Украины возмутился подготовкой визита главы Минсельхоза РФ в ФРГ в обход санкций. Германия действительно готова принять Александра Ткачева, а вот новый министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сама наотрез отказалась посещать Россию, где внесена в санкционные списки. Препятствуют ли санкции международным переговорам? И можно ли при желании их обойти?
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Возможно, сирийским нелегалам вместо Берлина и Парижа уже скоро придется выбирать между Гомелем и Могилевом
Александр Лукашенко заключил с Евросоюзом новую сделку. Белоруссия построит у себя лагеря для бегущих на Запад сирийских, чеченских, украинских мигрантов. А Брюссель заплатит за это скромную сумму в 7 млн евро. Лагеря на 10 тысяч человек, предположительно, появятся возле Гомеля и Могилева. Западная пресса уже возмутилась, расценив сделку как «пакт с белорусским диктатором».
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В «Инстаграме» приемной матери дети выглядели вполне счастливыми
Многодетная семья, воспитывавшая ВИЧ-инфицированных детей, изъятых после инцидента с побоями, никогда ранее не была замечена в плохом обращении со своими воспитанниками. Поэтому приемной матери несовершеннолетних разрешили видеться с ними без каких-либо ограничений. Отца же, покинувшего родной дом, проверят правоохранительные органы.
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Появляется серьезная надежда на то, что шесть лет сирийской войны подходят к концу
В ближайшие дни мысли Кремля будут связаны не с Вашингтоном, а с Астаной – подготовке к предстоящим в казахской столице переговорам уделяется очень большое внимание. Сейчас важно как то, чтобы встреча не сорвалась, так и то, чтобы на ней удалось заключить перемирие. Пока что все складывается удачно, и 23 января действительно может стать для сирийского кризиса решающим днем.
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Американские леваки уже раз сорвали встречу Трампа с избирателями в Чикаго в марте, теперь они намерены сорвать и его инаугурацию
Многолюдные манифестации назначены в американской столице на следующую пятницу – следить за инаугурацией нового президента будут 800 тысяч человек. Организаторы протеста из группы DisruptJ20 («Сорви 20 января») прямо угрожают не дать Дональду Трампу вступить в должность. Не исключено, что они всерьез готовы к массовым беспорядкам. Что это означает для Трампа?
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Турецкий парламент одобрил переход на президентскую форму правления
Конституционная реформа, которая превратит Турцию в президентскую (а вернее – суперпрезидентскую) республику, вступила в решающую стадию. Помимо укрепления личной власти президента Эрдогана, она заставляет задаваться рядом других вопросов. Например, куда заведут страну и весь регион неоосманские имперские амбиции Эрдогана в сочетании со столь широкими полномочиями?
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За честностью избирательного процесса в Петропавловске-Камчатском следила женщина, не понимавшая, что автомобили скорой помощи нужно пропускать
Депутаты Госдумы намерены добиться уголовного наказания для жительницы Петропавловска-Камчатского, не уступившей дорогу автомобилю скорой помощи, в результате чего медики не успели спасти пациента от смерти. При этом народные избранники осознают, что оснований для этого современное российское законодательство дает немного. Есть в нем пробелы и по части прав скорой помощи.
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ДНР готовится запустить Юзовский металлургический завод
Уже этой весной в ДНР заработает одно из крупнейших металлургических предприятий, на фундаменте которого и возник Донбасс. В условиях блокады и военного конфликта восстановление любого производства – уже достижение, при этом данный завод – далеко не единственный. Как возрождается промышленность в ДНР и как заводам удается торговать с Украиной и экспортировать продукцию?
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«Забавно пострелять кое-каких людей», – полагает генерал Мэттис
Конгресс США дал добро на назначение новым главой Пентагона генерала Джеймса Мэттиса по прозвищу Бешеный Пес. Морской пехотинец, успевший повоевать в Афганистане и Ираке, уважает философа Марка Аврелия и изрекает афоризмы из серии: «На свете есть уроды, которых просто нужно пристрелить». Что можно ожидать от Мэттиса, явно недолюбливающего Китай и Иран, но пока прямо не высказавшегося о России?
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ВСУ продвинулись в «серой зоне» на светлодарской дуге примерно на один километр
Новости, приходящие с линии разграничения сторон в Донбассе, гласят: эта линия меняется, причем в пользу ВСУ. Прямое подтверждение – новые жертвы и новые обустроенные позиции украинцев. Нужно понимать, что речь в данном случае идет о давней стратегии на дальнюю перспективу. И перспектива эта – окружение Донецка.
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Сейчас в России все новейшие корабли и подводные лодки оснащаются крылатыми высокоточными ракетами «Калибр»
«Сейчас стратегических целей можно достичь в безъядерном варианте. Высокоточное оружие позволяет решать России любые вопросы. Это подтвердили последние локальные войны», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Айтеч Бижев, комментируя заявление министра обороны о том, что главный фактор защиты страны постепенно переносится из ядерной в неядерную плоскость.
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Максим Виторган рассказывает: «Я прочитал Прилепина «Семь жизней», который остается… удивительным для меня образом, но остается прекрасным писателем совершенно, хотя… Ну, я не буду начинать этот разговор». Да ладно, я знаю, о чем разговор.
Не вижу смысла в приезде Байдена, который через несколько дней покинет свой пост – кроме как в обсуждении с киевским режимом методички по усилению провокаций. А напоследок Байден убил своего украинского холопа Порошенко одним требованием.
Предполагаемое «досье» на Трампа охватывает широкое поле от секс-похождений Трампа в России до киберопераций, приписываемых российским властям. Читается бумага как шпионский роман из привокзального киоска.
Ежегодно в швейцарских Альпах собираются сильные мира сего. Два спикера этого экономического форума, несомненно, будут купаться в лучах славы, хотя слава эта для глобалистской элиты сродни славе троянской Кассандры.
Самые громкие темы минувшей недели – прошедший первое чтение в Госдуме законопроект об отмене уголовного наказания за побои в семье и вероятная передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге церкви. Все как мы любим.
Те, кто страшно возмущен новым законом о побоях в семье, в большинстве своем в глаза не видели старый, судя по постам в «Фейсбуке». Попробую объяснить.
Идеальный вариант для США – как был тогда, так и остается сейчас – столкнуть Москву и Пекин в противостоянии друг с другом. Если и не военном, то торгово-экономическом.
России для сделки с Западом нужна третья идеология – по ту сторону реализма и этнонационализма: введение в политический дискурс языка этой идеологии окажется серьезным переворотом в системе международных отношений. Назовем эту идеологию «цивилизационным реализмом».
Телеканал «Дождь» сообщает, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил вещание телеканала «Дождь» на территории Украины... Это не хохма. «Дождь» запретили на Украине! «Дождь»!
Что может быть курьезнее, чем наемная убийца в качестве морального авторитета, произносящая пафосные банальности и с того света поучающая Шерлока Холмса, что он должен «сойти в ад», чтобы «спасти Ватсона»? Видимо, публика уже созрела для того, чтобы это проглотить.
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