«перестала гордиться»
Выражение лица Мишель Обамы стало «главным мемом» инаугурации Трампа
юристы из Сити
Times: В конфликте России и Украины открылся новый фронт
отдернул ладонь
Сын Трампа резко отказался взять Меланью за руку во время парада (видео)
- 04:24
Ле Пен: ЕС умер, но еще не понял этого
- Евросоюз более не является жизнеспособной организацией, Франция должна как можно скорее покинуть ЕС, если Брюссель не предоставит Парижу ряд весомых преференций, заявила лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен в интервью Bild am Sonntag.
- 03:52
Белый дом пригрозил ответственностью недобросовестным СМИ
- СМИ, чьи репортажи являются некорректными, будут «призваны к ответу», завил пресс-секретарь администрации президента США Дональда Трампа Шон Спайсер.
- 02:31
IBU призвал МОК перепроверить пробы биатлонистов с ОИ-2014
- Международный союз биатлонистов (IBU) направил в Международный олимпийский комитет (МОК) просьбу перепроверить допинг-пробы всех действующих биатлонистов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи, говорится в пресс-релизе биатлонной организации.
- 01:40
Белый дом: Премьер Британии посетит Вашингтон на следующей неделе
- На следующей неделе состоится визит премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в США, где она встретится с президентом Дональдом Трампом для обсуждения позиции по России и НАТО, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
- 00:26
Трамп заявил ЦРУ о необходимости уничтожить ИГ
- Президент США Дональд Трамп в ходе визита в штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Лэнгли заявил о необходимости полной победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ).
- 23:34
CNN выключил из эфира Мадонну за ругань в адрес Трампа
- Известная певица Мадонна была выключена из эфира телеканала CNN после того, как стала нецензурно ругаться в адрес президента США Дональда Трампа.
- 22:47
СБР: IBU закрыл дела против 22 российских биатлонистов из-за отсутствия доказательств
- Международный союз биатлонистов (IBU) закрыл дела против 22 из 29 российских биатлонистов, которых подозревали в употреблении допинга, из-за отсутствия доказательств их вины, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.
- 22:08
Спецпосланник ООН де Мистура прибыл в Астану на переговоры по Сирии
- В Астану для переговоров по Сирии прибыл спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, заявил глава пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.
- 20:00
Марш протеста прошел в Вашингтоне через сутки после инаугурации Трампа
- Многочисленная акция противников нового президента США Дональда Трампа началась в субботу в американской столице.
- 19:47
Трамп начал первый день на посту президента с посещения молебна
- Новый президент Дональд Трамп начал свой первый день на посту главы государства с посещения субботнего молебна в вашингтонском Кафедральном соборе святых Петра и Павла - главном соборе Епископальной церкви США.
- 19:35
Times: В конфликте России и Украины открылся новый фронт
- Россия и Украина «открыли новый фронт» своего конфликта, начав судебную тяжбу в Высоком суде Лондона, пишет Times.
- 19:20
США на встрече по Сирии в Астане представит посол в Казахстане
- Американский посол в Казахстане Джордж Крол будет представлять Вашингтон на переговорах по сирийскому урегулированию в Астане, передает Reusters со ссылкой на заявление госдепартамента США.
- 19:14
Женщины-депутаты подрались в турецком парламенте
- Женщины-парламентарии турецкого меджлиса подрались во время обсуждения конституционной реформы, предполагающей переход республики с парламентской на президентскую форму правления.
- 19:03
Минобороны: К перемирию в Сирии присоединились 1140 населенных пунктов
- Число населенных пунктов, решивших участвовать в процессе прекращения огня в Сирии, выросло до 1140, следует из информационного бюллетеня российского Центра по примирению в Сирии.
- 18:50
Боец Росгвардии упал под поезд в московского метро
- Солдат Росгвардии во время патрулирования станции «Проспект мира» столичного метрополитена по неосторожности упал на пути, он получил ушибы и сейчас госпитализирован, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
- 18:36
Пушков прокомментировал негативную реакцию СМИ на речь Трампа
- Член Совета Федерации Алексей Пушков, реагируя на негативную реакцию ряда западных СМИ на речь президента США Дональда Трамп во время инаугурации, заявил, что американский лидер оворил о реальных задачах.
- 18:24
Дания использовала данные России в своей заявке на расширение шельфа
- По мнению Москвы, Дания использовала данные российских исследований для обосновании своей заявки на расширение континентального шельфа в Арктике, заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.
- 18:12
Ле Пен: Дипломатического участия Олланда в «нормандском формате» не существует
- Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен на полях конференции Freedom for Europe в немецком городе Кобленц заявила, что действующий президент Франции Франсуа Олланд не обозначил своего дипломатического участия в рамках «нормандского формата».
- 17:56
Граффити с портретом Карлова нарисовали в Анталье
- Российский художник Александр Гущин из Екатеринбурга нарисовал в Анталье граффити с убитым в Анкаре послом России в Турции Андреем Карловым, сообщил организатор акции Алексей Столяров, известный также как пранкер Лексус.
- 17:44
Женский марш против Трампа прошел в Тбилиси
- Несколько десятков человек присоединились к «Маршу женщин на Вашингтон» против нового лидера США Дональда Трампа.
- 17:30
Эксперт: На съезде «Единой России» активно обсуждают реализацию социально-экономических проектов в регионах
- В первый день съезда правящей партии делегаты активно работали по секциям, обсуждая с участием министров правительства России то, как воплощаются в жизнь партийные программы в субъектах страны.
- 17:30
Новак: Россия в январе сократила добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки
- Россия за первый месяц 2017 года сократила добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки, заявил министр энергетики Александр Новак.
- 17:12
Топилин: Денег на выплату единовременного пособия из маткапитала нет
- Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в стране нет бюджетных средств на реализацию единовременной выплаты из материнского капитала в 2017 году.
XVI съезд «Единой России» из-за рекордно высокуих результатов партии на парламентских выборах, в СМИ называют «съездом победителей»
В первый день XVI съезда политической партии «Единая Россия», который - в силу сокрушительной победы единороссов на парламентских выборах осенью 2016 года - уже назвали «съездом победителей», партийцы отчитались о выполнении своей программы в сфере экономики, образования, сельского хозяйства и социальной политики. Также на съезде говорили о законодательных инициативах, планирующихся на 2017 год.
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Фейковые новости стали серьезной проблемой политической элиты стран мира
В преддверии выборов 2017 года традиционные партии и СМИ стран ЕС объявили настоящую войну «фейковым новостям», которые подрывают их монополию на пропаганду. Разумеется, настолько серьезная проблема не могла возникнуть сама по себе, и в который уже раз во всем обвинили Россию. Но что такое «фейковые новости» и чем они так обеспокоили европейскую элиту?
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Увы, спасение Пальмиры будет идти по остаточному принципу
Дело идет к тому, что спасти памятники Пальмиры, признанные ЮНЕСКО достоянием всего человечества, не удастся. Некоторые из них уже уничтожены, некоторым это только предстоит. Сирийская армия продвигается слишком медленно, а боевики ИГИЛ уже завозят в город-музей взрывчатку. Увы, сейчас у Дамаска другие приоритеты, но какие именно?
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Спор Белоруссии и России по нефти и газу вышел на новый уровень
Белоруссия сделала очередной шаг в торге с РФ по топливному конфликту, который тянется с прошлого года: Лукашенко пригрозил заместить сокращающиеся поставки российской нефти другим топливом. Судя по всему, в арсенале у белорусского президента уже не осталось более реальных и свежих угроз. Позиции России, напротив, усилились. Позволит ли это соседям разрешить затянувшийся конфликт?
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Станислав Лисов может оказаться жертвой развязанной США кампании против «русских хакеров»
Житель Таганрога Станислав Лисов стал очередным гражданином РФ, задержанным по запросу спецслужб США. На фоне обвинений «российских хакеров» чуть ли не в порче салюта перед церемонией инаугурации Трампа испанская полиция поспешила назвать Лисова «одним из самых важных российских хакеров». При этом сумма, инкриминируемая задержанному, для гения киберпреступности выглядит не очень внушительно.
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Привыкший к путешествиям по всему миру блогер Александр Лапшин рискует забыть о них на срок от пяти до восьми лет
Вопреки личным призывам Сергея Лаврова, Минск решил выдать Азербайджану россиянина, известного путешественника Александра Лапшина. Вина Лапшина заключается в том, что он ранее посещал Карабах без разрешения Баку. «Лукашенко забылся и вошел во вкус», – заявили по этому поводу газете ВЗГЛЯД в Госдуме, добавив, что «подобная рептильность» напоминает очередной антироссийский жест.
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Порошенко сам довел фабрику в Липецке до закрытия
Корпорация Roshen, владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко, решила закрыть производство конфет и вафель в Липецкой области. Украинский собственник винит в этом Россию. Однако Порошенко сам довел «живое» предприятие до закрытия. Новый же собственник сможет начать генерировать прибыль при минимальных инвестициях.
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В любой стране мира мало равнодушных к приходу Дональда Трампа к власти, но на Украине, похоже, их вообще не осталось
Инаугурацию 45-го президента США в мире ждут, пожалуй, так, как не ждали ни одну предыдущую. Кто-то – с надеждой, кто-то – со страхом. Кто-то заранее готов считать Дональда Трампа спасителем человечества, кто-то, напротив, уверен, что он ввергнет Америку, а затем и весь мир в пучину неофашизма и милитаризма. Одно можно сказать с уверенностью – равнодушных нет.
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Здание отеля буквально до самой крыши замело огромным слоем снега
Итальянским горноспасателям за сутки работы в накрытом лавиной отеле Rigopiano di Farindola удалось найти восемь выживших, судьба более 20 человек остается неизвестной. Спасение такого количества людей в местной прессе назвали чудом. МЧС России вызвалось помочь итальянским коллегам в ликвидации последствий стихийного бедствия.
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Яйя Джамме мог бы стать королем Гамбии, но потерял и президентский пост
Уходящее руководство Госдепа США напоследок поддержало операцию в западноафриканском государстве Гамбия. Здесь войска соседнего Сенегала настойчиво пытаются «уговорить» бессменного президента «шейха, доктора и профессора» Яйя Джамме уйти после проигрыша на выборах. Диктатор, прошедший подготовку в США, встречавшийся с Бушем-младшим и едва не назначивший себя королем Гамбии, не намерен сдаваться.
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Путин и Обама за семь лет общались десять раз – в основном на международных саммитах
Барак Обама покидает Белый дом – 44-й президент США уходит на пенсию в возрасте 55 лет в тот момент, когда его страна и мир переживают революционные изменения. Обама сам стал частью этих изменений – и со всей присущей ему противоречивостью пытался одновременно и продвигать их, и тормозить. В целом все его президентство можно охарактеризовать как время ухода США с позиции глобального лидера.
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Facebook восстановил RT полный доступ к функциям соцсети
Телеканал RT отбил очередную атаку на себя, на этот раз со стороны Facebook. Страница разблокирована. Однако нарастающее и все более жесткое административное давление западного мейнстрима на российский информационный ресурс не дает особых оснований для оптимизма. Не ждет ли Russia Today в итоге просто отключение на Западе?
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Наиболее значительный рост грузооборота – сразу на 40,6% – показали порты Арктического бассейна
Грузооборот морских портов России впервые в истории перевалил за отметку 700 млн тонн в год, но это далеко не предел. Новая инфраструктура, новые суда, а также общая ситуация на мировых рынках гарантируют, что рост данного показателя продолжится даже несмотря на то, что Россия взяла на себя обязательства по сокращению добычи нефти.
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Заключив полтора года назад «ядерную сделку», Иран и США так толком и не помирились – даже не обменялись посольствами
В Москве призвали не драматизировать решение Ирана не пускать американцев на переговоры по Сирии, вопрос еще не решен. К тому же не исключено, что Тегеран сказал вслух то, чего на самом деле хотят и Москва, и Анкара. Для всех, кроме сирийских мятежников и хозяев саммита – казахов, присутствие американцев будет в тягость. Но само изгнание США с переговоров беспрецедентно.
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Минкомсвязи уже согласовало с силовиками 10-кратное снижение объема информации, которую предстоит хранить в рамках «пакета Яровой»
Экспертная правительственная группа во главе с Михаилом Абызовым отклонила петицию об отмене «пакета Яровой», выступив в поддержку «фундаментального закона, защищающего россиян от глобальной террористической угрозы», и против критиков, отражающих интересы отдельных групп коммерсантов. Кроме того, нарекания авторов петиции обращены к первоначальной версии закона, тогда как позднее он был доработан.
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Последний раз G8 собиралась в 2011 году
Трамп еще не стал президентом, и некоторые европейцы бегут впереди паровоза, стараясь предугадать новую конфигурацию в треугольнике США – ЕС – РФ. Сторонники восстановления отношений с Россией даже пытаются добиться возрождения «большой восьмерки». Но историю невозможно повернуть вспять – Москва уже никогда не вернется в клуб западных стран, из которого ее исключили.
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Быстрота и размах маневров ВДВ прошлого года напугали американских аналитиков
Американские аналитики из журнала The National Interest обнародовали новый сценарий блицкрига России в Прибалтике. Если прежние аналогичные документы предрекали, что вторжение займет несколько суток, то новый – «несколько часов». По мнению аналитиков, ВДВ захватят Таллин и Ригу так быстро, что в штабах НАТО даже не успеют осознать происходящее.
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Си Цзиньпин высказался за новые отношения c США и стратегическое партнерство с РФ
На Давосский форум, заметно сбавивший свою статусность, приехала самая представительная китайская делегация за всю историю во главе с Си Цзиньпином. Его выступления не оставляют сомнений, что Пекин сильно обеспокоен новым хозяином Овального кабинета. Столь открытая демонстрация тревоги ставит вопрос: а сможет ли Китай отстоять свои притязания на статус сверхдержавы?
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Ситуация с паллиативной помощью улучшается, но общественные активисты не собираются снимать эти вопросы с контроля
Практика обезболивания неонкологических больных в нашей стране только зарождается, а что до паллиативной помощи на дому, то ее до сих пор не удается включить в систему ОМС в полном объеме. При этом, как ни странно, запрос пациентов на обезболивание остается довольно низким. Медики спорят, вызвано ли это общей терпеливостью россиян или опасениями «подсесть» на наркотики.
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Трамп был удивительно хмур, жесток и почти не улыбался даже на камеру. Казалось, что закончив присягу, он тут же произнесет свое коронное: «Вы уволены! Все вы уволены!». И он действительно это произнес.
21 января этого года исполнится 105 лет, как родился в городе Арзамасе Л. Л. Оболенский. Немногие вспомнят, кто это, хотя судьба этого человека многое способна объяснить из того, что происходит в наши дни, особенно на Украине и вокруг нее.
Для того, чтобы вести себя мудро и осмотрительно и не визжать на каждом углу о «российской агрессии», Финляндии потребовалось две полноценных войны с СССР. Неужели эта мудрость по-другому не приходит?
Калининград давно уже превратился в новое российское «окно в Европу». И в это самое «окно» раздраженные, запуганные выдуманными страхами соседи все время норовят показать кукиш, словно дворовые хулиганы.
Барак Обама воспринимал себя как президента уникального – все-таки первый президент-афроамериканец. И это самовосприятие давило его, заставляло делать необдуманные шаги. Этот кейс, кстати говоря, очень полезен для историков.
В Соединенных Штатах инаугурация нового президента обещает быть «веселой». С протестами и охраной байкеров. Но это дела американские. Что же до Европы, то здесь стоит поговорить о том, чем так не угодил уходящий президент простым гражданам ЕС.
Почему ориентироваться на дореволюционную культуру в двадцать первом веке – правильно, а на советскую – не очень? Потому что советская культура учит людей умирать, а дореволюционная – учит жить.
В эти дни проходит знаменитый Давосcкий форум. Но интереса к нему не видно. Россия направила туда делегацию не значительную и, прямо скажем, не влиятельную. Трамп вообще проигнорировал форум. Возникает вопрос – что случилось?
Некое кровавое переформатирование Америки неизбежно. Либо оно будет начато истеблишментом и элитами уже в ближайшие дни, пока легитимность Трампа еще висит на волоске, либо его придется проводить самому новому президенту.
Татарский язык не умрет в одночасье, но будет все менее нужным, все менее предпочитаемым и оттого будет угасать. Так было, так есть, так будет – не только с татарским, не потому что он «какой-то плохой», такова вообще судьба языков. Изредка она обратима.
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