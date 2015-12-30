Главный вопрос состоит в том, как наиболее рационально воспользоваться той ситуацией, которая сложилась к концу 2016-го благодаря исключительно благоприятному для нас стечению геополитических обстоятельств.

Несмотря на информационное затишье относительно украинской тематики в российских СМИ, Украина не исчезла и в ней подспудно происходят очень сложные процессы, которые будут иметь далеко идущие последствия.

Несколько дней назад Bloomberg сообщил о том, что из Китая в Лондон отправился первый грузовой поезд, и он прошел по Транссибу. Эта новость практически не была подхвачена российскими СМИ, однако очень показательна.

Беспорядки в Кельне под Новый год проходили по той же схеме, что и в прошлом году, с несколькими вариациями. А главный вопрос, который так и остался открытым, – почему снова 2000 африканцев приехали в Кельн?

Обычно в конце года подводят итоги того, что за год случилось. Но в случае с Украиной логичнее говорить о том, что должно было случиться – но не случилось.

В непрерывном потоке событий и явлений, определивших облик ушедшего года, мы отобрали те из них, которые вызвали наибольший интерес наших читателей. Этот уже традиционный обзор составлен на основании ваших предпочтений.

Про наступивший год можно уверенно предсказывать, что он будет интересный – Россию же не только во внешних, но и во внутренних делах ждет много событий. Их невозможно предсказать буквально – но можно обозначить тенденции, которые будут набирать силу в 2017 году.

Американский пузырь надут не менее туго, чем китайский. И он надувается все больше. Интригой нового года остается судьба этих пузырей. Разорвутся ли они? Как повлияют на мировую экономику и как поведут себя власти в США и Китае?

Новая администрация США будет проявлять меньше интереса к попыткам загонять мир в светлое будущее – что приведет к некоторому смягчению международной обстановки. Однако один фактор будет представлять опасность и в будущем.

Лобби войны делает все для того, чтобы она вспыхнула. Эскалационные шаги администрации Обамы направлены на осложнение отношений новой администрации с Москвой. Фактически это классическая провокация.