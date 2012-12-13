закрытые двери
Почему русскую водку так сложно продавать за границу
резкая риторика
СМИ гадают, кто дал полпреду США санкции на антироссийские высказывания в ООН
«исторические снимки»
Ярославский чиновник оправдывается за портрет Сталина в кабинете
- 05:56
Иран предложил США сыграть конструктивную роль в «астанинском» плане по Сирии
- США могут сыграть конструктивную роль в урегулировании сирийского кризиса в рамках трехстороннего плана «Тегеран - Москва – Анкара», если захотят, заявил советник по международным делам председателя иранского парламента Хусейн Амир Абдоллахиян.
- 05:05
Белый дом рассказал о напугавшей Киев встрече Трампа с Тимошенко
- Американский президент Дональд Трамп виделся с главой украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, но не давал ей никаких обещаний, заявили в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме.
- 04:49
Роскосмос начал работать над обеспечением коммерческих пусков с Восточного
- Проводятся рекогносцировочные работы для обеспечения коммерческих пусков с космодрома Восточный, сообщает Роскосмос.
- 04:26
Федеральный судья в Сиэтле приостановил исполнение иммиграционного указа Трампа
- В Сиэтле федеральный судья Джеймс Робарт объявил о временном ограничении действия иммиграционного указа президента США Дональда Трампа.
- 04:18
Включенный BuzzFeed в «досье» на Трампа россиянин подал в суд на сайт
- Технический эксперт Алексей Губарев подал в суд на портал BuzzFeed, который добавил имя россиянина в доклад о «компромате» на президента США Дональда Трампа, пишут СМИ.
- 03:54
Чуркин принял Хейли в своей резиденции в Нью-Йорке
- В Нью-Йорке состоялась встреча постпредов России и США при ООН Виталия Чуркина и Никки Хейли, сообщил пресс-секретарь российского постпредства Федор Стржижовский.
- 03:11
США похвастались захватом в Йемене видео 10-летней давности
- Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), сообщив об уничтожении террористов в Йемене, привело в качестве примера захваченных в ходе операции материалов видео, снятое 10 лет назад и уже выложенное в Сеть.
- 02:56
Лавров и Могерини обсудили обострение конфликта в Донбассе
- По инициативе Евросоюза состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, сообщают МИД России и Европейская внешнеполитическая служба.
- 02:37
Иванка Трамп с мужем заблокировали документ об отмене указа Обамы о правах ЛГБТ
- Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер добились того, чтобы на стол к действующему президенту США Дональду Трампу не попал проект указа, отменяющий указ экс-главы Белого дома Барака Обамы о правах секс-меньшинств, сообщают источники.
- 02:13
Эстония призвала Евросоюз и США придерживаться одинаковых взглядов на Крым
- Евросоюз и США должны одинаково смотреть на необходимость сохранения санкций против Москвы, введенных в связи с воссоединением России и Крыма, заявил глава правительства Эстонии Юри Ратас.
- 01:53
Прокуратура Чечни предложила завести дело против Мэддисона по 282 статье УК
- Прокуратура Чечни направила в СУ СК по республике материалы для решения вопроса об уголовном преследовании видеоблогера и комика Ильи Мэддисона (Давыдова) за выступление о чтении Корана в туалете.
- 01:36
Фильм немецкого журналиста «Фронтовой город Донецк» показали в Берлине
- В Берлине прошел показ фильма «Фронтовой город Донецк» (Frontstadt Donezk), снятого немецким журналистом-фрилансером Марком Барталмаем.
- 01:19
CNN по итогам опроса заявил об антирекорде Трампа на посту президента
- Опрос, проведенный CNN и исследовательской службой ORC, свидетельствует, что деятельность Дональда Трампа не одобряют 53% американцев – за всю историю исследований это самые низкие показатели среди президентов США в периоды, когда они только вступали в должность, сообщает телеканал.
- 00:57
Посол Нидерландов указала на слабое влияние санкций на торговлю с Россией
- Санкции оказывают слабое влияние на экономические отношения России и Нидерландов, заявила посол Нидерландов в России Регина Джонс-Бос.
- 00:41
Киев задумался о покупке американского угля
- Украина обсуждает с США возможность покупки американского угля, сообщил эксперт по энергорынку Виталий Кропачев, участвующий в переговорах.
- 00:28
ОЗХО получила российские доказательства применения химоружия в Алеппо
- Лаборатория Организации по запрещению химического оружия получила предоставленные Россией доказательства того, что в октябре боевики применили химоружие в Алеппо, сообщил гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю.
- 23:57
Посол США в Греции Пайетт выступил против российских энергопроектов
- Джеффри Пайетт, который после работы послом США в Киеве переведен на аналогичную должность в Греции, заявил о надежности украинских газопроводов и выступил против российских энергопроектов в Европе.
- 23:33
ОБСЕ не получила данных об отводе вооружений от донецкой Авдеевки
- Хотя число нарушений режима прекращения огня в Донбассе снизилось, информации об отводе вооружений из района Ясиноватая - Авдеевка - Донецкий аэропорт не поступало, говорится в отчете наблюдателей ОБСЕ на Украине за 2 февраля.
- 23:11
Словакия пожаловалась на антироссийские санкции, но отказалась идти «против ЕС»
- Санкции, которые Евросоюз ввел в отношении России, не имеют смысла, они вредят Братиславе, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
- 22:53
Норвегия назвала действия «российских хакеров» атакой на демократическую систему
- Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что хакеры, которые, по утверждениям норвежских спецслужб, якобы связаны с Москвой, атаковали «демократическую систему управления» страны.
- 22:33
США упрекнули международное сообщество в излишней терпимости к Ирану
- Международное сообщество «слишком терпимо» к Ирану, заседаний СБ ООН недостаточно, заявил помощник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн; Вашингтон и Тегеран обменялись взаимными угрозами.
- 22:10
Власти Ингушетии назвали информацию о задержании министра удивительной
- Председатель правительства Ингушетии Руслан Гагиев прокомментировал информацию о задержании министра строительства и ЖКХ республики Мустафы Буружева по подозрению в мошенничестве на 54 млн рублей.
- 21:58
Белый дом: США обсуждают создание «зон безопасности» в Сирии с ближневосточными лидерами
- Вашингтон продолжает обсуждение идеи о создании в Сирии «зон безопасности» со своими партнерами, в частности, с лидерами ближневосточных стран, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Запад устал от чернокожих нелегалов – отныне их будут «гуманитарно репатриировать» назад в Африку
Лидеры ЕС утвердили декларацию о мерах по борьбе с нелегальной миграцией через Средиземное море. В отличие от пустых прежних деклараций, в этот раз меры обещаны конкретные. Во-первых, «гуманитарная репатриация» мигрантов обратно в Африку, во-вторых, укрепление пограничной службы соседней Ливии. Открывшийся вслед за падением Каддафи поток африканцев в ЕС теперь должен иссякнуть.
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Аварии достались российской космической отрасли как наследство лихих девяностых
Роскосмос продолжает отчитываться об итогах расследования серии аварий с российскими ракетами-носителями. Уже понятно, что проблема во многом в производственном браке. Как выглядела система проверки качества на заводах космической отрасли в советское время и почему она неэффективна сегодня?
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Производство водки в РФ за год выросло на 16,1%
Значительный рост производства водки при сокращении ее потребления внутри России должен свидетельствовать о росте экспорта. Но увы, русский национальный напиток по-прежнему не востребован за рубежом, и болезненную потерю рынка Украины пока не удалось компенсировать. Чуть лучше перспективы у вина, но скудны и они. Чего не хватает российскому алкоголю, чтобы завоевать мир?
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Сейчас встречи депутатов с избирателями никак не защищены законом от возможных провокаций
Проводимые хаотично уличные встречи депутатов с избирателями могут легко стать поводом для провокаций, подчас даже вопреки желанию самих организаторов. Некоторые депутаты использовали лазейку в законе, чтобы под видом подобных «встреч» выводить толпу на протесты. В Госдуме решили пресечь эту практику, предложив приравнять встречи депутатов с избирателями к митингам и демонстрациям.
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«Мы не Украина, мы не антироссийские, мы в НАТО не стремимся»
Большая пресс-конференция Александра Лукашенко оказалась как никогда богата на выпады в адрес России, включавшие прямые угрозы и призывы арестовать высокопоставленных чиновников. При этом заверений в вечной дружбе меньше не стало, а наиболее тревожные слухи насчет отношений Москвы и Минска он опроверг. Что творится в голове у Батьки?
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Теперь рубль под колпаком у Минфина и ЦБ, а не нефти
Центробанк вот уже третий раз подряд воздержался от снижения ключевой ставки, а Минфин готовится скупать на внутреннем рынке валюту. И это несмотря на позитивную макроэкономическую статистику, снижение дефицита бюджета и рекордно низкую инфляцию. Действия ЦБ и Минфина прямо влияют на курс рубля.
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Вопреки обещаниям, Трамп продолжает политику Обамы, утверждает New York Times
Газета New York Times, оценив первые шаги администрации Трампа во внешней политике, сделала вывод – вопреки прежним обещаниям, новый президент опирается на «столпы», установленные Обамой. В подтверждение этого тезиса издание приводит первое выступление нового постпреда США в ООН Никки Хейли, речь в котором шла о Крыме, Украине и санкциях против России.
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Автономный боевой модуль «Вихрь» – одна из последних крымских разработок
Отечественный ВПК совершил рывок вперед, в первую очередь благодаря масштабной программе перевооружения армии и расширению рынков сбыта. Но свою роль сыграла и война в Сирии, в рамках которой были протестированы некоторые новейшие отечественные разработки. Чем сможет похвастаться армия России уже в ближайшем будущем?
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Уцелевшие больницы оказались не в состоянии принять всех желающих
Население Латвии и Литвы фактически лишилось доступной медицины – обе страны испытывают острую нехватку базовых специалистов. Причина – повальное бегство врачей в другие страны ЕС. Ситуацию называют катастрофической, но власти разводят руками: лишних денег в бюджете нет, а приоритет сейчас – защита от России. Доведенные до отчаянья пациенты решаются на крайние меры.
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С папой Франциском Дональд Трамп еще не разговаривал даже по телефону
Начинает вырисовываться треугольник Ватикан – Вашингтон – Москва – это утверждение итальянской прессы лишь на первый взгляд кажется неожиданным и надуманным. На самом деле есть реальные основания видеть в Трампе, Путине и папе Франциске потенциальных геополитических союзников.
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Техничекое нововведение может не только спасти от гибели в ДТП, но и уничтожить импорт подержанных иномарок
Приморье вновь протестует в связи со сложностями со ввозом подержанных японских автомобилей. Новым ограничением послужила система «ЭРА-Глонасс», ввоз автомобилей без которой в Россию с недавних пор полностью запрещен. И хотя некоторые эксперты грозят социальным взрывом, в реальности «ЭРА-Глонасс» только поможет отечественным автопроизводителям.
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Решение Брюсселя дать грузинам безвизовый «шенген» стало поводом для гуляний в Тбилиси
Решение Брюсселя предоставить грузинам свободный доступ в Шенгенскую зону вызвало восторг в самой Грузии и зависть на Украине. Однако грузинские власти готовятся к проведению массовой пропагандистской кампании – гражданам страны будут разъяснять то, во что они никак не хотят поверить: безвизовый режим не дает им права на работу в Евросоюзе.
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Тоомас Хендрик Ильвес говорил по-эстонски с акцентом, что, однако, не мешало ему тратить деньги эстонского бюджета на личные прихоти
Один из самых настойчивых недругов России в Евросоюзе, бывший президент Эстонии Ильвес оказался в центре коррупционного скандала. Оказалось, что он тратил государственные деньги на дорогую выпивку, массаж и даже на концерт любимой рок-группы в Нью-Йорке. Впрочем, бывшему президенту все сойдет с рук.
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Полиция задержала шесть наиболее агрессивных участников акции, требовавших прорываться через кордоны правоохранителей в здание правительства
Неожиданно для оппозиционных политиков Румынию потрясли грандиозные уличные протесты – до 250 тысяч человек вышли к резиденции правительства. Не исключено, что «румынский Майдан» будет нарастать и дело закончится сменой власти. У Москвы, однако, есть причины для того, чтобы относиться к румынским беспорядкам весьма прохладно.
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Выход из ЕАЭС будет стоить Белоруссии всех нефтегазовых преференций, а это явно не то, чего добивается Лукашенко
Обострение отношений Белоруссии с Россией начало выливаться в предположения о планах выхода Минска из всех объединений, создаваемых Москвой на постсоветском пространстве. Так ли это на самом деле – и чего в действительности хочет Лукашенко, все более ожесточенно торгуясь с Россией?
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Опубликованные Украиной фотографии пробоины, сделанной в Ан-26 в результате «российского обстрела»
Инцидент вокруг облета украинским самолетом российских буровых вышек предсказуемо выставлен Киевом как акт прямой российской агрессии. И так же предсказуемо украинский рассказ об этом напоминает дурной анекдот. Военная прокуратура Украины утверждает, что Ан-26 был обстрелян из пулемета – и не замечает, что предъявленные фотографии свидетельствуют против нее самой.
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Трамп назвал разговор с премьером Австралии худшим из всех
Наиболее неприятным и сложным собеседником из числа глав государств для Трампа стал не канцлер ФРГ, не премьер Японии и не президент России, а премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл. По данным СМИ, Трамп буквально накричал на австралийца. В чем суть разногласий и почему можно утверждать, что Австралия проиграла уже сейчас?
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ВСУ ввели в Авдеевку до роты танкового усиления и расположили бронетехнику прямо в жилых кварталах
Выход из горячей фазы военного кризиса в Донбассе пока не просматривается. В Авдеевку вошли украинские танки, одна из возможных целей которых – окружение Ясиноватой. В ответ ВСН могут пойти на окружение самой Авдеевки, и есть информация, что решение на сей счет принято. Но основной и непосредственной целью Киева является втягивание в конфликт России.
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НАТО вряд ли последует призыву Киева и пустит Украину в альянс (на снимке слева генсек НАТО Йенс Столтенберг)
Даже если Киев изыщет примерно 1 млрд гривен или 39 млн долларов на референдум о вступлении Украины в НАТО, альянс это явно не убедит. Так эксперты прокомментировали обещание Петра Порошенко в немецких СМИ обратиться к «своему народу» и провести плебисцит о вступлении в атлантический военный блок.
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Последние комментарии президента Белоруссии вызвали бурную общественную реакцию в России. Однако не стоит быть слишком строгими к Александру Григорьевичу – «взросление» всегда болезненно и сопровождается трудностями.
Когда чиновники говорят о «227 тысячах НКО в России», они подразумевают, что сектор однороден. Это не так. По факту он разделен на две неравные группы. Первая – «окологосударственные НКО». Главная их задача – держать нос по ветру.
Обстановка в Донбассе очень сложная. Накал противостояния сопоставим с периодом активных боевых действий января – февраля 2015 года. В этой связи четко обозначились две проблемы, связанные с информационным освещением ситуации.
Мазепа – плод московской политики. Москва принципиально отказывалась вникать в скучные подробности украинской политики, работала только с высшим руководством. А потом каждый раз по-детски удивлялась – как же так? Почему нас опять кинули?
Трамп – пусть и в нарушение «западных ценностей» – буквально за волосы вытаскивает Америку из миграционного кризиса. Остальные пока могут только смотреть с открытыми ртами и возмущаться: а что он, а как же мы? А никак.
На сегодня ВСУ – это армия, которая способна провести еще одну кампанию размаха зимы 2015 или лета 2014 года. После этого как серьезная сила она просто перестанет существовать. В руководстве Украины этого не могут не понимать.
Либеральная система повесила на них ярлык – «популистские партии». Определение «популистский» нуждается в деконструкции. Что есть популизм? В чем его суть и чему он противостоит?
Наши решения часто имеют больше одного последствия. И мы вряд ли понимаем, что тогда, в марте 2014 года, дав зеленый свет Крыму, Россия поманила Донбасс. И он под нашей ответственностью.
Войну забыли, ею пренебрегали в России, отмахиваясь от любых попыток жителей обороняющегося региона обратить на себя внимание. Именно поэтому жители Донецка, не стесняясь эмоций, рассказывают о происходящем.
Возможно, Трамп не яркий революционер, бросивший вызов прогнившей постялтинской системе мирового порядка, а просто выскочка, который вскоре начнет вести себя «прилично». Для нас, современных русских людей, гораздо важнее другое.
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