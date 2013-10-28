Президент США Дональд Трамп, «правый поворот» в Европе, Россия, поднявшая восстание против глобальной власти постмодерна – это прежде всего история о мучительно восстанавливающей свои естественные пути любви.

Трамп подписал Указ о строительстве стены с Мексикой. Но закапризничал Конгресс, мол, на строительство стены в несколько тысяч километров денег жаль и постараемся их не дать. Если стена не будет построена, граждане будут винить не президента.

Сегодня не будет дебатов с Алексеем Навальным на «Дожде», потому что Алексей попросил их отменить. Навальный не может взять и хотя бы на выходных ответить за базар на честных дебатах. А пока я должен кое-что опубликовать.

Сегодня – 145-летие человека, которому современная Украина обязана почти всем. Во всяком случае, мова в Новороссии, Харьков и Днепропетровск в составе Украины – все это его заслуга.

В Югре, где 4 декабря страшная дорожная авария унесла жизни десяти детей, власти сделали надлежащие выводы. Главный итог: за месяц полицейские отменили 126 поездок организованных групп детей.

Пока у нас должность штатного борца с режимом занимает Шендерович, все в порядке. Он со товарищи затыкает то место, которое могли бы занимать действительно умные, хитрые и опасные враги государства, способные привлечь народ лестью.

Дети делают не то, что им говорят, а то, что видят. Мы предпочитаем всякую ерунду, и они предпочитают всякую ерунду. Ну, мы-то от своей ерунды не отступимся. Мы на работе устаем, да взрослые люди, в конце концов, имеем право! А с детьми-то как быть?

Миллиарды долларов были потрачены на то, чтобы заставить работающего американца оплачивать лечение маргиналов-бездельников трудоспособного возраста. Что команда Трампа предложит взамен и как с этим обстоят дела в России?

Удивительный исторический парадокс состоит в том, что левые анти-трамп-активисты, вопящие и хулиганящие на улицах американских городов, – это наследники не хиппового движения шестидесятых, а расистской движухи той же эпохи.

Частью американского успеха и величия лично я не являюсь, поэтому хотел бы высказать ряд соображений о том, насколько американское величие по-трамповски скажется на благополучии (и величии) России.