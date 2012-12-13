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В ВСУ признали наступление на позиции ополченцев Новые санкции США против Ирана привели к росту цены на нефтьАктеру Садальскому запретили въезд на Украину

Президент Трамп

Госдеп США: в соответствии с указом Трампа аннулированы 60 тысяч виз - ИА REGNUM  (6 )
Лукашенко поручил отозвать представителей Минска из таможенных органов ЕАЭСРоссия запретила поставки говядины из БелоруссииЛукашенко обозначил ответственного за ситуацию в Донбассе

Пентагон

Трамп сэкономил США более 720 млн долларов при закупке F-35 для Пентагона  (4 )
США обсуждают создание «зон безопасности» в СирииЕвропа начинает принципиально менять подход к мигрантамПосол США в Греции Пайетт выступил против российских энергопроектов

Война в Сирии

За сутки российские военные передали более 3 тонн гумпомощи жителям Алеппо  (2 )

закрытые двери


Почему русскую водку так сложно продавать за границу

резкая риторика


СМИ гадают, кто дал полпреду США санкции на антироссийские высказывания в ООН

«исторические снимки»


Ярославский чиновник оправдывается за портрет Сталина в кабинете

Новости дня

 05:56   Иран предложил США сыграть конструктивную роль в «астанинском» плане по Сирии
США могут сыграть конструктивную роль в урегулировании сирийского кризиса в рамках трехстороннего плана «Тегеран - Москва – Анкара», если захотят, заявил советник по международным делам председателя иранского парламента Хусейн Амир Абдоллахиян.
 05:05   Белый дом рассказал о напугавшей Киев встрече Трампа с Тимошенко
Американский президент Дональд Трамп виделся с главой украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, но не давал ей никаких обещаний, заявили в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме.
 04:49   Роскосмос начал работать над обеспечением коммерческих пусков с Восточного
Проводятся рекогносцировочные работы для обеспечения коммерческих пусков с космодрома Восточный, сообщает Роскосмос.
 04:26   Федеральный судья в Сиэтле приостановил исполнение иммиграционного указа Трампа
В Сиэтле федеральный судья Джеймс Робарт объявил о временном ограничении действия иммиграционного указа президента США Дональда Трампа.
 04:18   Включенный BuzzFeed в «досье» на Трампа россиянин подал в суд на сайт
Технический эксперт Алексей Губарев подал в суд на портал BuzzFeed, который добавил имя россиянина в доклад о «компромате» на президента США Дональда Трампа, пишут СМИ.
 03:54   Чуркин принял Хейли в своей резиденции в Нью-Йорке
В Нью-Йорке состоялась встреча постпредов России и США при ООН Виталия Чуркина и Никки Хейли, сообщил пресс-секретарь российского постпредства Федор Стржижовский.
 03:11   США похвастались захватом в Йемене видео 10-летней давности
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), сообщив об уничтожении террористов в Йемене, привело в качестве примера захваченных в ходе операции материалов видео, снятое 10 лет назад и уже выложенное в Сеть.
 02:56   Лавров и Могерини обсудили обострение конфликта в Донбассе
По инициативе Евросоюза состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, сообщают МИД России и Европейская внешнеполитическая служба.
 02:37   Иванка Трамп с мужем заблокировали документ об отмене указа Обамы о правах ЛГБТ
Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер добились того, чтобы на стол к действующему президенту США Дональду Трампу не попал проект указа, отменяющий указ экс-главы Белого дома Барака Обамы о правах секс-меньшинств, сообщают источники.
 02:13   Эстония призвала Евросоюз и США придерживаться одинаковых взглядов на Крым
Евросоюз и США должны одинаково смотреть на необходимость сохранения санкций против Москвы, введенных в связи с воссоединением России и Крыма, заявил глава правительства Эстонии Юри Ратас.
 01:53   Прокуратура Чечни предложила завести дело против Мэддисона по 282 статье УК
Прокуратура Чечни направила в СУ СК по республике материалы для решения вопроса об уголовном преследовании видеоблогера и комика Ильи Мэддисона (Давыдова) за выступление о чтении Корана в туалете.
 01:36   Фильм немецкого журналиста «Фронтовой город Донецк» показали в Берлине
В Берлине прошел показ фильма «Фронтовой город Донецк» (Frontstadt Donezk), снятого немецким журналистом-фрилансером Марком Барталмаем.
 01:19   CNN по итогам опроса заявил об антирекорде Трампа на посту президента
Опрос, проведенный CNN и исследовательской службой ORC, свидетельствует, что деятельность Дональда Трампа не одобряют 53% американцев – за всю историю исследований это самые низкие показатели среди президентов США в периоды, когда они только вступали в должность, сообщает телеканал.
 00:57   Посол Нидерландов указала на слабое влияние санкций на торговлю с Россией
Санкции оказывают слабое влияние на экономические отношения России и Нидерландов, заявила посол Нидерландов в России Регина Джонс-Бос.
 00:41   Киев задумался о покупке американского угля
Украина обсуждает с США возможность покупки американского угля, сообщил эксперт по энергорынку Виталий Кропачев, участвующий в переговорах.
 00:28   ОЗХО получила российские доказательства применения химоружия в Алеппо
Лаборатория Организации по запрещению химического оружия получила предоставленные Россией доказательства того, что в октябре боевики применили химоружие в Алеппо, сообщил гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю.
 23:57   Посол США в Греции Пайетт выступил против российских энергопроектов
Джеффри Пайетт, который после работы послом США в Киеве переведен на аналогичную должность в Греции, заявил о надежности украинских газопроводов и выступил против российских энергопроектов в Европе.
 23:33   ОБСЕ не получила данных об отводе вооружений от донецкой Авдеевки
Хотя число нарушений режима прекращения огня в Донбассе снизилось, информации об отводе вооружений из района Ясиноватая - Авдеевка - Донецкий аэропорт не поступало, говорится в отчете наблюдателей ОБСЕ на Украине за 2 февраля.
 23:11   Словакия пожаловалась на антироссийские санкции, но отказалась идти «против ЕС»
Санкции, которые Евросоюз ввел в отношении России, не имеют смысла, они вредят Братиславе, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
 22:53   Норвегия назвала действия «российских хакеров» атакой на демократическую систему
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что хакеры, которые, по утверждениям норвежских спецслужб, якобы связаны с Москвой, атаковали «демократическую систему управления» страны.
 22:33   США упрекнули международное сообщество в излишней терпимости к Ирану
Международное сообщество «слишком терпимо» к Ирану, заседаний СБ ООН недостаточно, заявил помощник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн; Вашингтон и Тегеран обменялись взаимными угрозами.
 22:10   Власти Ингушетии назвали информацию о задержании министра удивительной
Председатель правительства Ингушетии Руслан Гагиев прокомментировал информацию о задержании министра строительства и ЖКХ республики Мустафы Буружева по подозрению в мошенничестве на 54 млн рублей.
 21:58   Белый дом: США обсуждают создание «зон безопасности» в Сирии с ближневосточными лидерами
Вашингтон продолжает обсуждение идеи о создании в Сирии «зон безопасности» со своими партнерами, в частности, с лидерами ближневосточных стран, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
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Возвращение авиакрыла «Кузнецова» обнажает проблемы Морской авиации

Летчиков с «Адмирала Кузнецова» на аэродроме Североморск-3 встречали не только сослуживцы, но и семьиФото: Лев Федосеев/ТАСС
Летчики Морской авиации, принимавшие участие в операции в Сирии с палубы авианосца «Адмирал Кузнецов», наконец вернулись домой, в Североморск-3. Однако их торжественная встреча оставила больше вопросов, чем ответов. Почему летчики вернулись раньше, чем сам корабль, и почему на аэродром базирования приземлилась только часть боевых машин? Подробности...
В мире
Запад устал от чернокожих нелегалов – отныне их будут «гуманитарно репатриировать» назад в Африку

Европа начинает принципиально менять подход к мигрантам

Лидеры ЕС утвердили декларацию о мерах по борьбе с нелегальной миграцией через Средиземное море. В отличие от пустых прежних деклараций, в этот раз меры обещаны конкретные. Во-первых, «гуманитарная репатриация» мигрантов обратно в Африку, во-вторых, укрепление пограничной службы соседней Ливии. Открывшийся вслед за падением Каддафи поток африканцев в ЕС теперь должен иссякнуть.   Подробности...
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Общество
Аварии достались российской космической отрасли как наследство лихих девяностых

В авариях ракет виноват ручной труд рабочих

Роскосмос продолжает отчитываться об итогах расследования серии аварий с российскими ракетами-носителями. Уже понятно, что проблема во многом в производственном браке. Как выглядела система проверки качества на заводах космической отрасли в советское время и почему она неэффективна сегодня?   Подробности...
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Экономика
Производство водки в РФ за год выросло на 16,1%

Русская водка стучится в закрытые двери

Значительный рост производства водки при сокращении ее потребления внутри России должен свидетельствовать о росте экспорта. Но увы, русский национальный напиток по-прежнему не востребован за рубежом, и болезненную потерю рынка Украины пока не удалось компенсировать. Чуть лучше перспективы у вина, но скудны и они. Чего не хватает российскому алкоголю, чтобы завоевать мир?   Подробности...
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Политика
Сейчас встречи депутатов с избирателями никак не защищены законом от возможных провокаций

«Депутаты должны будут уведомлять власти о своих встречах с избирателями»

Проводимые хаотично уличные встречи депутатов с избирателями могут легко стать поводом для провокаций, подчас даже вопреки желанию самих организаторов. Некоторые депутаты использовали лазейку в законе, чтобы под видом подобных «встреч» выводить толпу на протесты. В Госдуме решили пресечь эту практику, предложив приравнять встречи депутатов с избирателями к митингам и демонстрациям.   Подробности...
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Политика
«Мы не Украина, мы не антироссийские, мы в НАТО не стремимся»

Лукашенко запутался в своих чувствах к России

Большая пресс-конференция Александра Лукашенко оказалась как никогда богата на выпады в адрес России, включавшие прямые угрозы и призывы арестовать высокопоставленных чиновников. При этом заверений в вечной дружбе меньше не стало, а наиболее тревожные слухи насчет отношений Москвы и Минска он опроверг. Что творится в голове у Батьки?    Подробности...
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Экономика
Теперь рубль под колпаком у Минфина и ЦБ, а не нефти

ЦБ и Минфин препятствуют дальнейшему укреплению рубля

Центробанк вот уже третий раз подряд воздержался от снижения ключевой ставки, а Минфин готовится скупать на внутреннем рынке валюту. И это несмотря на позитивную макроэкономическую статистику, снижение дефицита бюджета и рекордно низкую инфляцию. Действия ЦБ и Минфина прямо влияют на курс рубля.   Подробности...
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В мире
Вопреки обещаниям, Трамп продолжает политику Обамы, утверждает New York Times

Трампа заподозрили в верности заветам Обамы

Газета New York Times, оценив первые шаги администрации Трампа во внешней политике, сделала вывод – вопреки прежним обещаниям, новый президент опирается на «столпы», установленные Обамой. В подтверждение этого тезиса издание приводит первое выступление нового постпреда США в ООН Никки Хейли, речь в котором шла о Крыме, Украине и санкциях против России.   Подробности...
Обсуждение: 77 комментариев
Общество
Автономный боевой модуль «Вихрь» – одна из последних крымских разработок

Сирия стала полигоном для испытания новейших разработок российского ВПК

Отечественный ВПК совершил рывок вперед, в первую очередь благодаря масштабной программе перевооружения армии и расширению рынков сбыта. Но свою роль сыграла и война в Сирии, в рамках которой были протестированы некоторые новейшие отечественные разработки. Чем сможет похвастаться армия России уже в ближайшем будущем?   Подробности...
Обсуждение: 237 комментариев
В мире
Уцелевшие больницы оказались не в состоянии принять всех желающих

Прибалтика лишилась медицины из-за бегства врачей

Население Латвии и Литвы фактически лишилось доступной медицины – обе страны испытывают острую нехватку базовых специалистов. Причина – повальное бегство врачей в другие страны ЕС. Ситуацию называют катастрофической, но власти разводят руками: лишних денег в бюджете нет, а приоритет сейчас – защита от России. Доведенные до отчаянья пациенты решаются на крайние меры.   Подробности...
Обсуждение: 227 комментариев
Политика
С папой Франциском Дональд Трамп еще не разговаривал даже по телефону

Рим будет третьим

Начинает вырисовываться треугольник Ватикан – Вашингтон – Москва – это утверждение итальянской прессы лишь на первый взгляд кажется неожиданным и надуманным. На самом деле есть реальные основания видеть в Трампе, Путине и папе Франциске потенциальных геополитических союзников.   Подробности...
Обсуждение: 93 комментария
Общество
Техничекое нововведение может не только спасти от гибели в ДТП, но и уничтожить импорт подержанных иномарок

Праворульные авто уткнулись в «ЭРА-Глонасс»

Приморье вновь протестует в связи со сложностями со ввозом подержанных японских автомобилей. Новым ограничением послужила система «ЭРА-Глонасс», ввоз автомобилей без которой в Россию с недавних пор полностью запрещен. И хотя некоторые эксперты грозят социальным взрывом, в реальности «ЭРА-Глонасс» только поможет отечественным автопроизводителям.   Подробности...
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В мире
Решение Брюсселя дать грузинам безвизовый «шенген» стало поводом для гуляний в Тбилиси

Безвизовый режим провоцирует массовое бегство грузин в ЕС

Решение Брюсселя предоставить грузинам свободный доступ в Шенгенскую зону вызвало восторг в самой Грузии и зависть на Украине. Однако грузинские власти готовятся к проведению массовой пропагандистской кампании – гражданам страны будут разъяснять то, во что они никак не хотят поверить: безвизовый режим не дает им права на работу в Евросоюзе.   Подробности...
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В мире
Тоомас Хендрик Ильвес говорил по-эстонски с акцентом, что, однако, не мешало ему тратить деньги эстонского бюджета на личные прихоти

Коррупционный скандал обойдется для экс-президента Эстонии без последствий

Один из самых настойчивых недругов России в Евросоюзе, бывший президент Эстонии Ильвес оказался в центре коррупционного скандала. Оказалось, что он тратил государственные деньги на дорогую выпивку, массаж и даже на концерт любимой рок-группы в Нью-Йорке. Впрочем, бывшему президенту все сойдет с рук.   Подробности...
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В мире
Полиция задержала шесть наиболее агрессивных участников акции, требовавших прорываться через кордоны правоохранителей в здание правительства

Беспорядки продемонстрировали глубокий раскол румынского общества

Неожиданно для оппозиционных политиков Румынию потрясли грандиозные уличные протесты – до 250 тысяч человек вышли к резиденции правительства. Не исключено, что «румынский Майдан» будет нарастать и дело закончится сменой власти. У Москвы, однако, есть причины для того, чтобы относиться к румынским беспорядкам весьма прохладно.   Подробности...
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Экономика
Выход из ЕАЭС будет стоить Белоруссии всех нефтегазовых преференций, а это явно не то, чего добивается Лукашенко

Разрыв отношений с Россией обошелся бы Белоруссии слишком дорого

Обострение отношений Белоруссии с Россией начало выливаться в предположения о планах выхода Минска из всех объединений, создаваемых Москвой на постсоветском пространстве. Так ли это на самом деле – и чего в действительности хочет Лукашенко, все более ожесточенно торгуясь с Россией?   Подробности...
Обсуждение: 254 комментария
В мире
Опубликованные Украиной фотографии пробоины, сделанной в Ан-26 в результате «российского обстрела»

Утверждения Киева об «обстреле Ан-26» выглядят полной нелепостью

Инцидент вокруг облета украинским самолетом российских буровых вышек предсказуемо выставлен Киевом как акт прямой российской агрессии. И так же предсказуемо украинский рассказ об этом напоминает дурной анекдот. Военная прокуратура Украины утверждает, что Ан-26 был обстрелян из пулемета – и не замечает, что предъявленные фотографии свидетельствуют против нее самой.   Подробности...
Обсуждение: 111 комментариев
В мире
Трамп назвал разговор с премьером Австралии худшим из всех

Австралии придется смириться с жесткой манерой Трампа

Наиболее неприятным и сложным собеседником из числа глав государств для Трампа стал не канцлер ФРГ, не премьер Японии и не президент России, а премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл. По данным СМИ, Трамп буквально накричал на австралийца. В чем суть разногласий и почему можно утверждать, что Австралия проиграла уже сейчас?   Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
В мире
ВСУ ввели в Авдеевку до роты танкового усиления и расположили бронетехнику прямо в жилых кварталах

Появление рядом с Авдеевкой танков является важным признаком

Выход из горячей фазы военного кризиса в Донбассе пока не просматривается. В Авдеевку вошли украинские танки, одна из возможных целей которых – окружение Ясиноватой. В ответ ВСН могут пойти на окружение самой Авдеевки, и есть информация, что решение на сей счет принято. Но основной и непосредственной целью Киева является втягивание в конфликт России.   Подробности...
Обсуждение: 193 комментария
Политика
НАТО вряд ли последует призыву Киева и пустит Украину в альянс (на снимке слева генсек НАТО Йенс Столтенберг)

Референдум о членстве Украины в НАТО станет бессмысленным пиаром

Даже если Киев изыщет примерно 1 млрд гривен или 39 млн долларов на референдум о вступлении Украины в НАТО, альянс это явно не убедит. Так эксперты прокомментировали обещание Петра Порошенко в немецких СМИ обратиться к «своему народу» и провести плебисцит о вступлении в атлантический военный блок.    Подробности...
Обсуждение: 136 комментариев

Мнения

Ирина Алкснис: Россия отказывается от роли «старшего брата»
Последние комментарии президента Белоруссии вызвали бурную общественную реакцию в России. Однако не стоит быть слишком строгими к Александру Григорьевичу – «взросление» всегда болезненно и сопровождается трудностями.
Обсуждение: 53 комментария
Юрий Белановский: Кто отстоит нас перед властью?
Когда чиновники говорят о «227 тысячах НКО в России», они подразумевают, что сектор однороден. Это не так. По факту он разделен на две неравные группы. Первая – «окологосударственные НКО». Главная их задача – держать нос по ветру.
Обсуждение: 9 комментариев
Святослав Голиков: Отставить уныние!
Обстановка в Донбассе очень сложная. Накал противостояния сопоставим с периодом активных боевых действий января – февраля 2015 года. В этой связи четко обозначились две проблемы, связанные с информационным освещением ситуации.
Обсуждение: 53 комментария
Василий Стоякин: О «генетическом предательстве» малороссов
Мазепа – плод московской политики. Москва принципиально отказывалась вникать в скучные подробности украинской политики, работала только с высшим руководством. А потом каждый раз по-детски удивлялась – как же так? Почему нас опять кинули?
Обсуждение: 159 комментариев
Дмитрий Родионов: Каждый сам за себя
Трамп – пусть и в нарушение «западных ценностей» – буквально за волосы вытаскивает Америку из миграционного кризиса. Остальные пока могут только смотреть с открытыми ртами и возмущаться: а что он, а как же мы? А никак.
Обсуждение: 10 комментариев
Денис Селезнев: Вернется ли в Донбасс большая война?
На сегодня ВСУ – это армия, которая способна провести еще одну кампанию размаха зимы 2015 или лета 2014 года. После этого как серьезная сила она просто перестанет существовать. В руководстве Украины этого не могут не понимать.
Обсуждение: 78 комментариев
Дарья Платонова: Вернуть народу голос
Либеральная система повесила на них ярлык – «популистские партии». Определение «популистский» нуждается в деконструкции. Что есть популизм? В чем его суть и чему он противостоит?
Обсуждение: 40 комментариев
Татьяна Шабаева: Большая история в городе Авдеевке
Наши решения часто имеют больше одного последствия. И мы вряд ли понимаем, что тогда, в марте 2014 года, дав зеленый свет Крыму, Россия поманила Донбасс. И он под нашей ответственностью.
Обсуждение: 236 комментариев
Андрей Бабицкий: Донецкие будни –как выживать в условиях обстрела?
Войну забыли, ею пренебрегали в России, отмахиваясь от любых попыток жителей обороняющегося региона обратить на себя внимание. Именно поэтому жители Донецка, не стесняясь эмоций, рассказывают о происходящем.
Обсуждение: 49 комментариев
Андрей Хохлов: Уже все равно, что скажет Трамп
Возможно, Трамп не яркий революционер, бросивший вызов прогнившей постялтинской системе мирового порядка, а просто выскочка, который вскоре начнет вести себя «прилично». Для нас, современных русских людей, гораздо важнее другое.
Обсуждение: 26 комментариев

Фото дня

На Трафальгарской площади в Лондоне появилась гигантская горная горилла, которая с удовольствием угощалась бананами, фотографировалась с людьми и немного хулиганила. Акция оказалась рекламой отдыха в Уганде, а животное управлялось человеком
Впервые за 64 года конкурс красоты «Мисс Вселенная» выиграла француженка. Корона досталась 24-летней Ирис Миттенар, которая учится на стоматолога. Всего в 65-м конкурсе приняли участие представительницы 85 стран
В столице России на Воробьевых горах состоялись так называемые Новаторские гонки на санях, участники которых состязались не только в скорости, но и в оригинальности внешнего вида своих «спортивных болидов»

На ваш взгляд

 
Как вы думаете, президент Белоруссии Лукашенко хочет оторвать свою страну от России или же наоборот сблизить?



Обсуждение: 130 комментариев
 
Как, по-вашему, должна реагировать Москва, если новая администрация США поставит Россию перед выбором – Запад готов сближаться с Россией, только если та отдалится от Китая?





Обсуждение: 242 комментария
 
Водитель не уступил дорогу машине «Скорой помощи». В результате задержки врачей пациент умер. Как бы вы предложили наказать не уступившего дорогу водителя?






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Обсуждение: 275 комментариев
 
 
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