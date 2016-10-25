РФ обыгрывает «как дураков»
Трампа насмешила реакция CNN и NBC на решение Путина
напали на чемпиона
«Черный тигр» Расул Мирзаев получил выстрел в лицо
тело сожгли
Греческий посол в Рио погиб в любовном треугольнике
- 18:30
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
- Уходящий 2016-й год был непростым, однако трудности, с которыми столкнулась Россия, сплотили граждан страны, заявил президент Владимир Путин в новогоднем обращении.
- 17:55
Сталкерам помешали встретить Новый год у Чернобыльской АЭС
- Главное управление Нацполиции Украины по Киевской области сообщило о задержании четырех экстремалов – «сталкеров», готовившихся к встрече Нового года в нежилом доме в районе отселенного села Иловница Иванковского района в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
- 17:40
Шахматист Карякин назвал свою победу заслуженной
- Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что считает заслуженной свою победу на чемпионате мира по блицу, прошедшем в Дохе. Он отметил, что удача в этот раз ему «немного улыбнулась».
- 17:21
Захарова пожелала всем мира и любви в Новом году
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила россиян с наступающим Новым годом и пожелала всем мира и любви.
- 17:07
Российское посольство прокомментировало молчание Лондона о перемирии в Сирии
- Российское посольство в Лондоне предложило своим подписчикам в Twitter решить, почему Великобритания никак не прокомментировала установление перемирия в Сирии, большинство участников опроса решили, что официальный Лондон просто завидует, сообщает Daily Mail.
- 16:50
Трамп поздравил с Новым годом своих «многочисленных врагов»
- Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил всех, «включая многих своих врагов», с Новым годом.
- 16:29
Сирийские СМИ сообщили о российских авиаударах по путям поставок нефти ИГ
- По утверждению сирийского информационного портала Al Masdar, ВКС России нанесли в субботу в Сирии серию ударов по путям поставок нефти террористической группировки «Исламское государство» и уничтожили несколько принадлежавших ИГ автоцистерн.
- 16:09
В Совфеде назвали бытовым национализмом заявления украинской писательницы Ницой
- Российский сенатор Франц Клинцевич дал оценку заявлениям украинской писательницы Ларисы Ницой, возмутившейся поведением кассира в одном из магазинов Киева, которая говорила с ней на русском языке.
- 15:56
Стало известно о состоянии бойца Мирзаева после нападения в Москве
- Здоровью российского бойца Расула Мирзаева, известного по прозвищу «Черный тигр», ничто не угрожает, сообщил генеральный продюсер компании Fight Nights Камил Гаджиев. На Мирзаева напали в ночь на 31-е декабря, позже он перенес операцию в одной из московских клиник.
- 15:42
МЧС подарило Сирии аэромобильный госпиталь
- По поручению российского президента Владимира Путина МЧС передало Сирии в дар аэромобильный госпиталь, работавший вблизи Алеппо, сообщили в пресс-службе ведомства. Россия также подарила Сирии медицинское оборудование и лекарства.
- 15:26
Медведев поздравил россиян с Новым годом
- Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. Глава кабмина пожелал гражданам счастья и здоровья, любви и согласия в семьях.
- 15:07
Times назвала решение Путина по дипломатам США благосклонным жестом
- Решение российского президента Владимира Путина не выдворять американских дипломатов стало «благосклонным новогодним жестом, контрастирующим с последним мстительным ударом президента США Барака Обамы», такую оценку решению российского лидера дала британская газета The Times.
- 15:01
Чукотка и Камчатка первыми в России встретили Новый год
- Жители Камчатского края и Чукотского автономного округа первыми в России встретили новый, 2017-й, год. Пройдя через все регионы и все часовые пояса, коих в нашей стране 11, праздник наступит на западе России. В Калининградской области встретят Новый год, когда в Москве будет 01.00 нового года.
- 14:44
Украинская писательница устроила скандал из-за русской речи в магазине
- Украинская писательница Лариса Ницой пригрозила торговой сети Watsons судом из-за того, что кассир одного из этих магазинов разговаривала с ней на русском языке.
- 14:27
Монсон опубликовал видеопоздравление с Новым годом
- Известный боец смешанного стиля Джефф Монсон, принявший российское гражданство, опубликовал видеозапись с поздравлением в честь Нового года.
- 14:12
Немецкие СМИ: Реванш Карякина удался
- Россиянин Сергей Карякин поквитался за проигрыш норвежцу Магнусу Карлсену в классических шахматах, одержав победу на чемпионате мира по блицу, пишет немецкое издание Der Spiegel.
- 13:56
Калининградцы выстроили «елку» из 94 автомобилей (видео)
- Автомобилисты Калининграда в преддверии наступления Нового года выстроили «елку» из 94 машин, создав праздничную иллюминацию аварийными фарами.
- 13:38
Экспорт украинской пшеницы в ЕС упал по итогам года почти в три раза
- Из-за того, что Европейский союз так и не активизировал квоты, экспорт украинской пшеницы в ЕС в 2016 году составил всего 450 тыс. тонн, это втрое меньше поставок в аналогичный период прошлого года (1324 тыс. тонн), свидетельствуют данные «УкрАгроКонсалта».
- 13:16
Захарова: Есть ощущение, что демократы хотят отомстить Трампу за победу
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что команда Демократической партии США своими последними решениями стремится отомстить Дональду Трампу, одержавшему победу на выборах президента Соединенных Штатов.
- 12:57
Боец Мирзаев прооперирован после нападения в Москве
- В одной из московских клиник российскому бойцу Расулу Мирзаеву, известному по прозвищу «Черный тигр», провели операцию. В ночь на 31-е декабря на него напали на юге Москвы.
- 12:46
В Москве объявлено штормовое предупреждение
- В субботу в Москве из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение, сообщили в Росгидромете. Синоптики советуют автомобилистам не оставлять машины под деревьями, а пешеходам следует сторониться плохо закрепленных рекламных щитов и дорожных знаков.
- 12:32
Из-за аварии 4,5 тыс. жителей Сочи остались без воды
- Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, около 4,5 тыс. жителей Хостинского района Сочи, в том числе городская больница, остались без водоснабжения из-за аварии.
- 12:13
Нафтогаз подписал соглашение о кредите в 500 млн долларов на закупку газа
- НАК «Нафтогаз Украины» подписала кредитное соглашение с международными банками Citi («Ситибанк») и Deutsche («Дойчебанк») на получение кредита в размере 500 млн долларов под гарантии Всемирного банка. Кредитная линия, по данным украинской компании, будет предоставлена на четыре года: два года на закупку газа, еще два – на погашение кредита.
«Коробка погоды» WeatherBox и ее изобретатели
Несмотря на спад в мировой экономике, в России продолжают реализовываться новые бизнес-инициативы, причем в полном смысле слова новые. Последние годы отчетливо показали, что российское предпринимательство давно вышло за рамки схемы «купи-продай», сделав ставку на инновации. 2016 год поддержал и укрепил эту тенденцию.
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Одно из изменений в ОСАГО – новый способ начисления бонуса – скидки за безаварийную езду
Со вступлением в права нового, 2017-го, года в России начнут действовать законодательные изменения, затрагивающие самые разные сферы жизни. Много нового подготовили для автомобилистов, школьников, туристов, пользователей интернета. Также к нововведениям стоит отнестись серьезно тем, кто не успел зарегистрировать свою недвижимость.
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Покемоны – одно из слов и один из образов года
Слова – один из ярких показателей времени. 2016 год ознаменовался выражениями, которых до сих пор не было в нашем обиходе. Какие-то слова стали особенно популярными, другие, наоборот, вышли из употребления. Газета ВЗГЛЯД попыталась описать прошедший 2016 год с лингвистической точки зрения.
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Одна из формальных претензий США к России связана с Генконсульством в Санкт-Петербурге
Россия откажется от «зеркального ответа» на высылку своих дипломатов из США, и это лучшее решение в сложившейся ситуации. Более всего происходящее напоминает месть даже не Обамы, и тем более не Джона Керри, а задержавшейся в Госдепе команды Клинтон. Тем не менее сама эта история беспрецедентна и требует ряда дополнительных пояснений.
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Дружба России и Украины, по мнению Киева, подлежит судебному рассмотрению
Киев считает, что Москва нарушила Договор о дружбе между нашими странами, и требует сатисфакции в судебном порядке. В отличие от «газового» и долгового дела, где предметом споров выступают деньги в буквальном смысле слова, в данном случае Украина хочет вынести на судебное разбирательство такую категорию, как «дружба». Есть ли у Киева хоть какие-то шансы на победу?
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Имена тех, кто отдал жизни за людей, навсегда остаются в памяти поколений
Уходящий 2016 год запомнится яркими личностями, которые уже вошли в историю: одни – в общемировом масштабе, другие – в городском. Но объединяет их готовность помочь людям, до последнего исполнить долг, не считаясь с угрозами для себя лично. Их образы наносят на стены, полотна и одежду, их слова ушли в народ и стали девизами патриотических акций. Их пример будет вдохновлять новые поколения россиян.
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Обвинения Украины в демпинге со стороны российских поставщиков удобрений необоснованны
Киев пошел на очередной антироссийский шаг – введение так называемых антидемпинговых пошлин на поставку азотных удобрений из России. За данным решением просматривается желание сыграть на руку местным, украинским производителям. Однако его более отдаленные последствия могут неприятно удивить киевские власти.
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Вместо ожидаемой резкой и симметричной реакции на высылку российских дипломатов президент Путин пригласил детей американской дипмиссии на новогоднюю елку
Реакция России на резкий жест администрации Обамы – высылку десятков российских дипломатов – оказалась парадоксальной. Владимир Путин заявил, что «мы никого не будем высылать», и пригласил детей американских дипломатов на кремлевские елки. Это прямо противоречит рекомендациям, которые давал президенту МИД – и тем не менее выглядит как крайне изящный ход.
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Целая вооруженная группа задержана в Новой Москве после убийства сотрудников Росгвардии, приехавших по совершенно рутинному вызову по поводу кражи бутылки водки. Следствие отрабатывает различные версии преступления, но очень похоже на то, что совершено оно было вовсе не из-за бутылки водки, как об этом сообщается официально.
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Вооруженные полицейские, бетонные блоки, вертолеты, овчарки – не хватает только колючей проволоки
Новости о подготовке новогодних празднеств в Кельне и других немецких городах напоминают планирование фронтовой операции. Власти обсуждают не установку елок, а действия на случай новых атак со стороны мигрантов. Так Германия пытается предотвратить массовые нападения на женщин, но в результате превращается в особо охраняемое гетто.
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«Исключительность была маскировкой беспомощности» – в Москве назвали введенные Бараком Обамой новые санкции «жирной кляксой»
Официальные заявления, «контрмеры и много всего» последуют в ответ на антироссийские санкции США и высылку дипломатов из Вашингтона, сообщили в МИДе. Пока в Москве резко критикуют «малограмотную внешнеполитическую команду» Барака Обамы, в штабе Дональда Трампа указывают на попытки уходящей администрации загнать избранного президента США в угол.
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После убийства Григория Распутина стало возможным и убийство царской семьи
Вопреки мифам массового сознания русская революция началась не с залпов «Авроры», а с выстрелов в ночь на 30 декабря на набережной Мойки. До Нового 1917 года оставалось еще две недели по старому стилю, но именно убийство Григория Распутина дало старт русской смуте, продолжавшейся несколько лет и унесшей жизни миллионов человек. Помнить уроки этого убийства и сейчас очень важно для нас.
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Пока далеко не все международные социальные сети перевели в нашу страну свои серверы с персональной информацией россиян
Что будет, если Россию в случае глобального конфликта попытаются отключить от Всемирной сети? Советник президента России Герман Клименко не исключил подобного сценария. Специалисты предполагают, что никакого отключения в реальности не получится, и России поможет в этом один из ее ближайших союзников.
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Сотрудники посольства США в Москве обладают всеми правами, прописанными в Женевской конвенции
В США ждет окончательного утверждения законопроект, заметно усложняющий жизнь дипломатам из России. В случае, если он все-таки будет принят, Россия ответит «зеркально», предупредили в МИД РФ. Правда, российские практики в этом смысле отличаются от американских. И весь вопрос в том, насколько ограничения с нашей стороны будут эффективны.
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Сирийские мятежники тоже устали воевать и пообещали уже в полночь зачехлить оружие и начать договариваться о мире
В решении сирийского конфликта, похоже, наступает решающий момент. Президент России Владимир Путин объявил о заключении пусть и «хрупкого», но все же важнейшего для Сирии перемирия между правительством Асада и вооруженной оппозицией. Каким образом это соглашение стало возможным и на каких условиях может быть заключено постоянное мирное соглашение?
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Путин назначил замминистра обороны Антонова замглавы МИДа
Решение президента России о возвращении Анатолия Антонова в МИД после пятилетней работы в Минобороны неизбежно ставит вопросы о подоплеке происходящего. Она видится не в каких-то частных или ведомственных процессах или проблемах, а в ясном и прямом послании Кремля внешнему миру. А то, что это происходит перед самым Новым годом, добавляет символичности данному кадровому решению.
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Десять лет назад россияне выпивали по 18 литров спирта в год, а теперь только 10 с небольшим
Статистика свидетельствует: в России стали пить не просто меньше, сократив употребление алкоголя за 10 лет почти в два раза, но и принципиально иначе. Изменения произошли на ментальном уровне – молодежь больше не хочет «брать от жизни все», делая выбор в пользу здорового образа жизни. И главное сейчас – попытаться закрепить это достижение.
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Личная ненависть президента США зашкаливает, отмечают в российском МИДе
Уходящая администрация Обамы грозит России «прощальными» санкциями за мифические хакерские атаки. Однако на деле Вашингтон не может всерьез навредить Москве. Как отмечают эксперты, во-первых, в «арсенале» Белого дома не остается действенных средств, а то, что может быть введено, скорее всего, отменит Дональд Трамп. В российском МИДе грозные заявления Вашингтона расценивают как «агонию правящей элиты».
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«Конституция Украины гласит: все народы имеют право на обучение в школах на своем языке», – напоминает депутат Балицкий
«Что там Львов! В моем родном Мелитополе осталось на весь город всего два русских класса в школе. При этом весь город разговаривает на русском языке. Националисты не понимают, что стали раковой опухолью для страны», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Верховной рады Евгений Балицкий, комментируя свой законопроект о защите русского языка на Украине.
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Про наступивший год можно уверенно предсказывать, что он будет интересный – Россию же не только во внешних, но и во внутренних делах ждет много событий. Их невозможно предсказать буквально – но можно обозначить тенденции, которые будут набирать силу в 2017 году.
Американский пузырь надут не менее туго, чем китайский. И он надувается все больше. Интригой нового года остается судьба этих пузырей. Разорвутся ли они? Как повлияют на мировую экономику и как поведут себя власти в США и Китае?
Следствие по делу о теракте в Берлине не только не закончилось, но выяснились подробности, которые заставляют продолжить расследование. «Восхищает» легкомыслие правоохранительных органов ФРГ.
Новая администрация США будет проявлять меньше интереса к попыткам загонять мир в светлое будущее – что приведет к некоторому смягчению международной обстановки. Однако один фактор будет представлять опасность и в будущем.
Лобби войны делает все для того, чтобы она вспыхнула. Эскалационные шаги администрации Обамы направлены на осложнение отношений новой администрации с Москвой. Фактически это классическая провокация.
С февраля 2017 года глобалистская элита начнет массированное контрнаступление. Чтобы его успешно отразить, «популистам» следует в первую голову выучить главные уроки турбулентного и достаточно удачного для них политического сезона – 2016. Выделю четыре из них.
Граждане Германии боятся обсуждать реальные факты ограблений, налетов и насилия, совершенных новыми иммигрантами из стран, которые разрушены во имя демократических ценностей. Обращение в полицию может иметь тяжелые последствия.
Мировую политику 2016 года можно охарактеризовать одним словом: «снова». Случился настоящий бунт хорошо забытого старого: американский и британский изоляционизм, протекционизм, русское великодержавие, размораживание старых конфликтов и союзов.
Есть один день в году, который остается символом тепла посреди зимы, символом семьи – и это Новый год. День, когда мы хотим, чтобы рядом были самые близкие люди. И в этом смысле семья противопоставлена государству.
Вокруг нас каждый день происходит что-то хорошее, и происходит оно благодаря таким людям, настоящим патриотам, для которых нет чужой беды, но есть одна, наша, общая Россия, в которой нам всем вместе жить и в этом году, и в следующем.
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