То, с чем Дональд Трамп пришел в Белый дом, можно смело называть американским консервативным социализмом, а инаугурационная речь стала его манифестом.

Вокруг темы абортов кипят политические и научные дебаты. При этом в России при обсуждении любых ограничений такого рода чаще всего ссылаются на отечественный запретительный опыт 1936–1955 годов.

Реальных успехов в деле нахождения общего языка с новой Украиной можно добиться исключительно с позиции силы. Никакие другие аргументы пока что не работали, не работают – и маловероятно, что будут работать в будущем.

Не секрет, что Рамзан Кадыров во время Первой чеченской войны сражался против федеральной власти. Тем не менее сегодня Чечня – один из самых спокойных и динамично развивающихся регионов Северного Кавказа. Кто станет таким Кадыровым в Сирии?

Один молодой бизнесмен, создавший в России на рубеже тысячелетий огромную торговую империю, в 2008 году продал свою компанию и переехал жить в Великобританию, в Лондон. Что открыл бизнесмен в Лондоне?

Трамп подписал Указ о строительстве стены с Мексикой. Но закапризничал Конгресс, мол, на строительство стены в несколько тысяч километров денег жаль и постараемся их не дать. Если стена не будет построена, граждане будут винить не президента.

Сегодня – 145-летие человека, которому современная Украина обязана почти всем. Во всяком случае, мова в Новороссии, Харьков и Днепропетровск в составе Украины – все это его заслуга.

Президент США Дональд Трамп, «правый поворот» в Европе, Россия, поднявшая восстание против глобальной власти постмодерна – это прежде всего история о мучительно восстанавливающей свои естественные пути любви.

В Югре, где 4 декабря страшная дорожная авария унесла жизни десяти детей, власти сделали надлежащие выводы. Главный итог: за месяц полицейские отменили 126 поездок организованных групп детей.

Пока у нас должность штатного борца с режимом занимает Шендерович, все в порядке. Он со товарищи затыкает то место, которое могли бы занимать действительно умные, хитрые и опасные враги государства, способные привлечь народ лестью.