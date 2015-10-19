Максим Виторган рассказывает: «Я прочитал Прилепина «Семь жизней», который остается… удивительным для меня образом, но остается прекрасным писателем совершенно, хотя… Ну, я не буду начинать этот разговор». Да ладно, я знаю, о чем разговор.

Не вижу смысла в приезде Байдена, который через несколько дней покинет свой пост – кроме как в обсуждении с киевским режимом методички по усилению провокаций. А напоследок Байден убил своего украинского холопа Порошенко одним требованием.

Предполагаемое «досье» на Трампа охватывает широкое поле от секс-похождений Трампа в России до киберопераций, приписываемых российским властям. Читается бумага как шпионский роман из привокзального киоска.

Ежегодно в швейцарских Альпах собираются сильные мира сего. Два спикера этого экономического форума, несомненно, будут купаться в лучах славы, хотя слава эта для глобалистской элиты сродни славе троянской Кассандры.

Самые громкие темы минувшей недели – прошедший первое чтение в Госдуме законопроект об отмене уголовного наказания за побои в семье и вероятная передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге церкви. Все как мы любим.

Те, кто страшно возмущен новым законом о побоях в семье, в большинстве своем в глаза не видели старый, судя по постам в «Фейсбуке». Попробую объяснить.

Идеальный вариант для США – как был тогда, так и остается сейчас – столкнуть Москву и Пекин в противостоянии друг с другом. Если и не военном, то торгово-экономическом.

России для сделки с Западом нужна третья идеология – по ту сторону реализма и этнонационализма: введение в политический дискурс языка этой идеологии окажется серьезным переворотом в системе международных отношений. Назовем эту идеологию «цивилизационным реализмом».

Телеканал «Дождь» сообщает, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил вещание телеканала «Дождь» на территории Украины... Это не хохма. «Дождь» запретили на Украине! «Дождь»!

Что может быть курьезнее, чем наемная убийца в качестве морального авторитета, произносящая пафосные банальности и с того света поучающая Шерлока Холмса, что он должен «сойти в ад», чтобы «спасти Ватсона»? Видимо, публика уже созрела для того, чтобы это проглотить.