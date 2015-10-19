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Иран открыл огонь по беспилотнику над ТегераномМИД назвал доклад о соблюдении прав человека в России «компиляцией лжи»Источник в Смольном: Судьба Исаакиевского собора еще не решена

Президент Трамп

Эксперты: Трамп поставил невозможное условие для снятия санкций - BBC Русская служба  (15 )
Создана первая за 100 лет вакцина от туберкулезаСМИ: Порошенко начал избегать общения с народомЕхавшего на вызов водителя скорой избили в Москве

МИД России

МИД РФ: США инициируют новую гонку вооружений, схожую с холодной войной  (9 )
Савченко опубликовала списки пленных украинских силовиков и ополченцевНазван самый дорогой футболист мираПроцесс забивания свай Крымского моста показали на видео

Донбасс

Депутат: главы ДНР и ЛНР прибыли в Крым  (8 )

Война в Сирии


Боевики ИГИЛ взяли в кольцо авиабазу Дейр-эз-Зор

Неожиданный союзник


Россия вооружит ливийского мятежного генерала

Минские соглашения


Неэтичное поведение украинской стороны помешало договориться об обмене пленными

Новости дня

 19:59   В Белоруссии решили выпускать колбасу и тушенку из бобра
Минлесхоз Белоруссии решил запустить в стране производство колбасы и тушенки из бобра, сообщил начальник отдела охотничьего хозяйства министерства Сергей Шестаков.
 19:52   Политологи объяснили визит Байдена на Украину
Вице-президент США Джо Байден приехал на Украину с целью ввести Петра Порошенко в новые американские реалии, заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник газете ВЗГЛЯД.
 19:49   Захарченко и Плотницкий прибыли в Крым
Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий находятся с визитом в Крыму, сообщил Госдумы, заместитель председателя Русской общины Крыма Андрей Козенко.
 19:42   Украинцам пообещали шоковую пенсионную реформу
Министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что украинских пенсионеров ждет шоковая пенсионная реформа, сравнимая с реакцией на повышение тарифов.
 19:36   Могерини запретила Британии вести переговоры с третьей стороной
Великобритания не может самостоятельно вести какие-либо переговоры с третьей стороной, пока остается членом Европейского Союза, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
 19:29   Депутат призвал оценить действия прокуроров по делу осужденной за репост воспитательницы
Депутат от «Единой России» Александр Сидякин попросил прокурора Курганской области Игоря Ткачева оценить действия районного прокурора, который потребовал пять лет колонии общего режима воспитательнице екатеринбургского детсада за репост видео с издевательствами над мальчиком в детском лагере.
 19:12   В России запретили импорт товаров для нужд обороны и безопасности страны
Кабинет министров принял постановление, устанавливающее запрет на импорт зарубежных товаров для нужд обороны страны и безопасности государства, за исключением товаров из стран-членов ЕвразЭС, говорится в документе.
 18:57   Иран открыл огонь по беспилотнику над Тегераном
Иранские силы противовоздушной обороны открыли огонь по легкому беспилотному летательному аппарату типа квадракоптер над Тегераном, после этого БПЛА покинул запретную для полетов зону, сообщил заместитель командующего базой ПВО «Хатам аль-Анбия» Али Реза Эльхами.
 18:56   МИД заявил о разрушительном потенциале развертывания сил США в Европе
Реализуемые Вашингтоном планы масштабных развертываний вооруженных сил в Европе обладают сильнейшим разрушительным потенциалом для всей архитектуры европейской безопасности, они создают новую военно-политическую реальность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
 18:53   Процесс забивания свай Крымского моста показали на видео
Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал видео, в котором разъясняется процесс забивки свай моста, который соединит Крым и Краснодарский край.
 18:43   ИГ взяло в кольцо авиабазу Дейр-эз-Зор
Боевики группировки «Исламское государство» взяли в кольцо авиабазу Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, террористам удалось приблизиться к военному аэродрому, захватив территорию бывшей воинской части и завода по производству каменных блоков.
 18:43   Источник в Смольном: Судьба Исаакиевского собора еще не решена
Источник в администрации Санкт-Петербурга в понедельник сообщил газете ВЗГЛЯД, что вопрос об использовании Исаакиевского собора Русской православной церковью еще на самом деле окончательно не решен.
 18:36   Создана первая за 100 лет вакцина от туберкулеза
Американские ученые впервые за последние почти 100 лет создали вакцину от туберкулеза, ее успешно испытали на мышах, говорится в статье в журнале Applied and Environmental Microbiology.
 18:36   Грузинский политик рассказал об инвестициях Саакашвили в Албанию
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Ющенко, в прошлом – депутат парламента Грузии Ираклий Гогава заявил о том, что разыскиваемые на родине по ряду статей УК бывшие президент Михаил Саакашвили и министр обороны Давид Кезерашвили «вложили инвестиции на сумму в 100 млн долларов в Албанию», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
 18:34   Крупнейшая группировка боевиков отказалась от переговоров по Сирии в Астане
Одна из крупнейших группировок сирийских боевиков «Ахрар аш-Шам» приняла решение воздержаться от участия в переговорах по урегулированию сирийского конфликта на площадке в Астане, сообщил источник, отметив, что группировка поддержит переговорный процесс на расстоянии.
 18:22   Савченко опубликовала списки пленных украинских силовиков и ополченцев
Депутат Верховной рады Надежда Савченко опубликовала списки пленных с обеих сторон донбасского конфликта.
 18:10   Украина разорвала соглашение с Россией в сфере телерадиовещания
Киев прекратил действие соглашений с Москвой в области телевидения, радиовещания и информации, так как это «не соответствует состоянию межгосударственных отношений», говорится в постановлении украинского правительства.
 18:04   Российские туристы на двое суток застряли в Китае из-за поломки самолета
Туристы из России, которые еще в субботу должны были вылететь в Домодедово с китайского острова Хайнань, до сих пор не могут вернуться в страну из-за неисправности самолета «ЮТэйр», сообщил один из туристов.
 18:01   Стало известно, какие меры безопасности введут на ЧМ-2018
В российских регионах, в которых запланировано проведение матчей Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира 2018 года, введут усиленные меры безопасности на время проведения спортивных мероприятий, говорится в проекте указа президента.
 17:50   Назван самый дорогой футболист мира
Центр спортивных исследований (CIES Football Observatory), проанализировав реальную стоимость футболистов по собственной методике, назвал бразильского нападающего испанской «Барселоны» Неймара самым дорогим игроком мира.
 17:43   Неэтичное поведение украинской стороны помешало договориться об обмене пленными
Переговоры подгруппы по гуманитарным вопросам в Минске не принесли желаемых результатов, стороны не смогли договориться об обмене пленными, сообщила уполномоченный по правам человека провозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
 17:31   Би-би-си заявила о рекордно низком рейтинге попавшей в Сеть серии «Шерлока»
Рейтинг просмотра третьей серии четвертого сезона сериала «Шерлок» в Великобритании оказался рекордно низким за всю историю телесериала - 5,9 млн человек, сообщили в Би-би-си.
 17:22   В Германии решили штрафовать соцсети за разжигающие ненависть посты
Правительство канцлера Ангелы Меркель решило ввести штрафы для социальных сетей, в том числе Facebook и Twitter, за то, что они недостаточного оперативно избавляются от контента, разжигающего ненависть, пишет Bloomberg.
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Трамп объявил настоящую войну немецкому автопрому

Фото: Tami Chappell/Reuters
Дональд Трамп раскритиковал BMW, Daimler и Volkswagen за то, что они строят заводы в Мексике, а не в США. В наказание он обещает ввести беспрецедентно высокие пошлины на импорт немецких машин из Мексики. Тем самым Трамп может действительно обеспечить расцвет собственного автопрома, как и обещал. Однако Ангеле Меркель вряд ли понравится, что сделано это будет за счет немецкого автопрома. Подробности...
Политика
Сокращать ядерный потенциал Россия не должна ни в коем случае, считают эксперты

«Ядерный экспромт» новых властей США выглядит непродуманным

В Кремле сдержанно восприняли предложение Дональда Трампа обменять снятие санкций на сокращение ядерных вооружений. Еще с 1970-х годов каждая администрация США начинает выстраивать отношения с Москвой с пожеланий о ядерном разоружении. Однако в изложении Трампа это предложение вызывает серьезные вопросы. Эксперты ожидают, что избранный президент США может выдвинуть и другие условия для торга с Москвой.   Подробности...
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Происшествия
Потерпевший крушение самолет выполнял рейс Гонконг – Бишкек - Стамбул

Упавший под Бишкеком турецкий Boeing 747 шел на посадку с опозданием

Следовавший по маршруту Гонконг–Бишкек–Стамбул самолет Boeing 747 частной компании Avia Cargo Turkish рухнул на жилые дома дачного поселка вблизи Бишкека. В результате погибли по меньшей мере 37 человек, из них 33 – на земле, более трех десятков домов разрушены. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело, для расследования ЧП создана специальная комиссия. Вероятные причины крушения самолета уже названы.   Подробности...
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В мире
Пока речь идет о классической для нынешней сирийской армии операции с захватом главенствующих пунктов вокруг цели

Первый шаг к возвращению Пальмиры сделан

Несмотря на то что силы ИГИЛ на отдельных участках сирийского фронта объективно истощены, террористы активно контратакуют, а в некоторых местах резко сменили тактику, нацелившись на крайне болезненные для сирийской армии точки. В то же время террористы теряют позиции под Пальмирой – сирийские войска готовы реабилитироваться за недавний позор.   Подробности...
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В мире
Эксперты полагают, что, несмотря на заявления, в наземной операции в Ираке и Сирии саудиты и их союзники участвовать все же не будут

Саудиты собрались воевать в Сирии и Ираке

Возглавляемая Саудовской Аравией Исламская коалиция намерена принять активное участие в борьбе против «Исламского государства» в Сирии и Ираке. Есть опасность, что таким образом страны Залива попытаются навязать раздел Сирии на выгодных для себя условиях.   Подробности...
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В мире
В Варшаве считают, что Дональд Туск «нагло» призывает мировое сообщество проводить политику против собственной страны

В конфликте Туска и польских властей на кону стоит пост главы Евросовета

Бывший премьер-министр Польши, а ныне председатель Евросовета Дональд Туск находится в обостряющемся конфликте с властями своей страны. Однако помимо «высоких» политических мотивов, возможно, у Туска есть и вполне приземленные задачи. Через несколько месяцев заканчивается срок его полномочий. Удастся ли Туску сохранить европейский пост вопреки позиции Варшавы?   Подробности...
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Политика
Украинские инспекторы уже не в первый раз посещают российские воинские части, однако никаких доказательств «российской агрессии» проверки не обнаруживают

Украина приедет с инспекцией к «агрессору»

Украинские инспекторы посетят с плановой проверкой воинские части юга России. Ни одна из прошлых подобных инспекций не установила свидетельства пропагандируемой Киевом «российской агрессии» в Донбассе. Эксперты отмечают, что подобные мероприятия выгодны в первую очередь России, так как демонстрируют беспочвенность украинских обвинений.   Подробности...
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Политика
«Аргументы» Обамы Трамп попытается использовать при переговорах с Москвой

Cанкции Обамы Трамп сохранит как козырь для торга с Россией

Продление антироссийских санкций на год ожидаемо стало одним из прощальных сюрпризов для России от уходящего президента США. Еще не вступивший в должность Дональд Трамп уже заявил, что не станет торопиться с их отменой, хотя не исключает такой возможности. Эксперты полагают, что будущий хозяин Белого дома прибережет санкции для предстоящих переговоров.   Подробности...
Обсуждение: 353 комментария
Экономика
Снятие запрета на добычу золота частыми лицами может убить горную отрасль

«Золотая лихорадка» в России приведет к масштабному воровству

В России продолжаются споры о том, надо ли запускать «золотую лихорадку» в стране. Магаданская область, Якутия и Забайкальский край активно лоббируют принятие закона, разрешающего в России добычу золота частными лицами. Это поможет развитию малого и среднего бизнеса в стране и нарастить добычу золота, что в кризис точно не помешает. Однако так ли это на самом деле?    Подробности...
Обсуждение: 207 комментариев
Политика
Александр Ткачев находится в черном списке ЕС

Ткачев посетит Германию, но Фриланд останется в Канаде

Посол Украины возмутился подготовкой визита главы Минсельхоза РФ в ФРГ в обход санкций. Германия действительно готова принять Александра Ткачева, а вот новый министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сама наотрез отказалась посещать Россию, где внесена в санкционные списки. Препятствуют ли санкции международным переговорам? И можно ли при желании их обойти?   Подробности...
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В мире
Возможно, сирийским нелегалам вместо Берлина и Парижа уже скоро придется выбирать между Гомелем и Могилевом

Лукашенко решил разместить у себя сирийцев, чтобы угодить Западу

Александр Лукашенко заключил с Евросоюзом новую сделку. Белоруссия построит у себя лагеря для бегущих на Запад сирийских, чеченских, украинских мигрантов. А Брюссель заплатит за это скромную сумму в 7 млн евро. Лагеря на 10 тысяч человек, предположительно, появятся возле Гомеля и Могилева. Западная пресса уже возмутилась, расценив сделку как «пакт с белорусским диктатором».   Подробности...
Обсуждение: 826 комментариев
Общество
В «Инстаграме» приемной матери дети выглядели вполне счастливыми

Истину в скандале вокруг ВИЧ-инфицированных детей из многодетной семьи установят правоохранители

Многодетная семья, воспитывавшая ВИЧ-инфицированных детей, изъятых после инцидента с побоями, никогда ранее не была замечена в плохом обращении со своими воспитанниками. Поэтому приемной матери несовершеннолетних разрешили видеться с ними без каких-либо ограничений. Отца же, покинувшего родной дом, проверят правоохранительные органы.   Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Политика
Появляется серьезная надежда на то, что шесть лет сирийской войны подходят к концу

Астана даст Сирии реальный шанс на мирное урегулирование

В ближайшие дни мысли Кремля будут связаны не с Вашингтоном, а с Астаной – подготовке к предстоящим в казахской столице переговорам уделяется очень большое внимание. Сейчас важно как то, чтобы встреча не сорвалась, так и то, чтобы на ней удалось заключить перемирие. Пока что все складывается удачно, и 23 января действительно может стать для сирийского кризиса решающим днем.   Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
В мире
Американские леваки уже раз сорвали встречу Трампа с избирателями в Чикаго в марте, теперь они намерены сорвать и его инаугурацию

Антитрамповский майдан в Вашингтоне вполне вероятен

Многолюдные манифестации назначены в американской столице на следующую пятницу – следить за инаугурацией нового президента будут 800 тысяч человек. Организаторы протеста из группы DisruptJ20 («Сорви 20 января») прямо угрожают не дать Дональду Трампу вступить в должность. Не исключено, что они всерьез готовы к массовым беспорядкам. Что это означает для Трампа?   Подробности...
Обсуждение: 235 комментариев
В мире
Турецкий парламент одобрил переход на президентскую форму правления

Имперские амбиции Эрдогана рискуют натолкнуться на нехватку ресурсов

Конституционная реформа, которая превратит Турцию в президентскую (а вернее – суперпрезидентскую) республику, вступила в решающую стадию. Помимо укрепления личной власти президента Эрдогана, она заставляет задаваться рядом других вопросов. Например, куда заведут страну и весь регион неоосманские имперские амбиции Эрдогана в сочетании со столь широкими полномочиями?   Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
Общество
За честностью избирательного процесса в Петропавловске-Камчатском следила женщина, не понимавшая, что автомобили скорой помощи нужно пропускать

Скорой помощи хотят дать право на таран

Депутаты Госдумы намерены добиться уголовного наказания для жительницы Петропавловска-Камчатского, не уступившей дорогу автомобилю скорой помощи, в результате чего медики не успели спасти пациента от смерти. При этом народные избранники осознают, что оснований для этого современное российское законодательство дает немного. Есть в нем пробелы и по части прав скорой помощи.   Подробности...
Обсуждение: 260 комментариев
Экономика
ДНР готовится запустить Юзовский металлургический завод

ДНР возрождает промышленность вопреки блокаде и войне

Уже этой весной в ДНР заработает одно из крупнейших металлургических предприятий, на фундаменте которого и возник Донбасс. В условиях блокады и военного конфликта восстановление любого производства – уже достижение, при этом данный завод – далеко не единственный. Как возрождается промышленность в ДНР и как заводам удается торговать с Украиной и экспортировать продукцию?   Подробности...
Обсуждение: 88 комментариев
В мире
«Забавно пострелять кое-каких людей», – полагает генерал Мэттис

Пентагон возглавит «типичный представитель американской военщины»

Конгресс США дал добро на назначение новым главой Пентагона генерала Джеймса Мэттиса по прозвищу Бешеный Пес. Морской пехотинец, успевший повоевать в Афганистане и Ираке, уважает философа Марка Аврелия и изрекает афоризмы из серии: «На свете есть уроды, которых просто нужно пристрелить». Что можно ожидать от Мэттиса, явно недолюбливающего Китай и Иран, но пока прямо не высказавшегося о России?   Подробности...
Обсуждение: 121 комментарий
В мире
ВСУ продвинулись в «серой зоне» на светлодарской дуге примерно на один километр

ВСУ ведут «серую войну» с прицелом на окружение Донецка

Новости, приходящие с линии разграничения сторон в Донбассе, гласят: эта линия меняется, причем в пользу ВСУ. Прямое подтверждение – новые жертвы и новые обустроенные позиции украинцев. Нужно понимать, что речь в данном случае идет о давней стратегии на дальнюю перспективу. И перспектива эта – окружение Донецка.   Подробности...
Обсуждение: 332 комментария
Политика
Сейчас в России все новейшие корабли и подводные лодки оснащаются крылатыми высокоточными ракетами «Калибр»

«Высокоточное оружие позволяет решать России любые вопросы»

«Сейчас стратегических целей можно достичь в безъядерном варианте. Высокоточное оружие позволяет решать России любые вопросы. Это подтвердили последние локальные войны», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Айтеч Бижев, комментируя заявление министра обороны о том, что главный фактор защиты страны постепенно переносится из ядерной в неядерную плоскость.   Подробности...
Обсуждение: 62 комментария

Мнения

Захар Прилепин: Классическая русская литература сама по себе – исключение
Максим Виторган рассказывает: «Я прочитал Прилепина «Семь жизней», который остается… удивительным для меня образом, но остается прекрасным писателем совершенно, хотя… Ну, я не буду начинать этот разговор». Да ладно, я знаю, о чем разговор.
Обсуждение: 29 комментариев
Владислав Бриг: Самому богатому чиновнику Украины впору задуматься
Не вижу смысла в приезде Байдена, который через несколько дней покинет свой пост – кроме как в обсуждении с киевским режимом методички по усилению провокаций. А напоследок Байден убил своего украинского холопа Порошенко одним требованием.
Вероника Крашенинникова: Россия в этой битве будет камнем преткновения
Предполагаемое «досье» на Трампа охватывает широкое поле от секс-похождений Трампа в России до киберопераций, приписываемых российским властям. Читается бумага как шпионский роман из привокзального киоска.
Обсуждение: 13 комментариев
Дмитрий Дробницкий: Давос, Трамп и «Большой ноль»
Ежегодно в швейцарских Альпах собираются сильные мира сего. Два спикера этого экономического форума, несомненно, будут купаться в лучах славы, хотя слава эта для глобалистской элиты сродни славе троянской Кассандры.
Обсуждение: 23 комментария
Антон Крылов: Крики с прокрустова ложа
Самые громкие темы минувшей недели – прошедший первое чтение в Госдуме законопроект об отмене уголовного наказания за побои в семье и вероятная передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге церкви. Все как мы любим.
Обсуждение: 49 комментариев
Мария Дегтерева: Хоть бы закон о побоях читали
Те, кто страшно возмущен новым законом о побоях в семье, в большинстве своем в глаза не видели старый, судя по постам в «Фейсбуке». Попробую объяснить.
Обсуждение: 71 комментарий
Дмитрий Родионов: Почему Трамп ополчился на Китай и готов на «дружбу» с Россией
Идеальный вариант для США – как был тогда, так и остается сейчас – столкнуть Москву и Пекин в противостоянии друг с другом. Если и не военном, то торгово-экономическом.
Обсуждение: 33 комментария
Борис Межуев: О реализме и берегах цивилизации
России для сделки с Западом нужна третья идеология – по ту сторону реализма и этнонационализма: введение в политический дискурс языка этой идеологии окажется серьезным переворотом в системе международных отношений. Назовем эту идеологию «цивилизационным реализмом».
Обсуждение: 171 комментарий
Общественное мнение: Кажется, «Дождь» кончился
Телеканал «Дождь» сообщает, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил вещание телеканала «Дождь» на территории Украины... Это не хохма. «Дождь» запретили на Украине! «Дождь»!
Обсуждение: 62 комментария
Татьяна Шабаева: Как убить Шерлока Холмса
Что может быть курьезнее, чем наемная убийца в качестве морального авторитета, произносящая пафосные банальности и с того света поучающая Шерлока Холмса, что он должен «сойти в ад», чтобы «спасти Ватсона»? Видимо, публика уже созрела для того, чтобы это проглотить.
Обсуждение: 71 комментарий

Фото дня

Грузовой самолет Boeing 747, следовавший рейсом Гонконг–Бишкек, рухнул рядом с аэропортом Манас на поселок Дача-Суу вблизи столицы Киргизии. Жертвами авиакатастрофы стали по меньшей мере 37 человек, более 30 домов разрушены
Член международного космического экипажа россиянин Олег Новицкий завел страничку в Instagram. Космонавт опубликовал уже пять фотографий, сделанных на орбите, которые рассказывают о нем и его коллегах, жизни и работе в условиях невесомости
Силовики самопровозглашенной республики провели на полигоне под Донецком соревнования по армейскому многоборью. Участники преодолевали полосу препятствий, совершали маневры на бронетехнике, участвовали в боях без правил, испытывали украинские пули, а также толкали по снегу БТР

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Водитель не уступил дорогу машине «Скорой помощи». В результате задержки врачей пациент умер. Как бы вы предложили наказать не уступившего дорогу водителя?






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Минздрав РФ предложил работодателям возможность увеличивать рабочий день курильщиков. Считаете ли вы такое предложение справедливым?




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Насколько успешным был для вас лично 2016 год?




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