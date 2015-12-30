Многополярный мир
Вашингтон загнал Пекин в политическую ловушку
Вердикт аналитиков
Обама провоевал дольше любого другого президента США
Особый случай
Российский боец MMA отправил соперника в нокаут во время приветствия (видео)
- 00:24
Парламент Венесуэлы объявил об отставке Мадуро
- Парламент Венесуэлы, состоящий из представителей оппозиции, объявил президента страны Николаса Мадуро оставившим свой пост из-за невыполнения обязанностей.
- 23:45
Белый дом прокомментировал планы встречи Трампа с Путиным
- Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность главы государства сам примет решение о встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявил представитель Белого дома Джош Эрнест.
- 23:13
США ввели санкции против пяти россиян, включая Бастрыкина
- Минфин США объявил в понедельник о введении санкций в отношении пяти граждан России, включая главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, серы вводятся на основании «акта Магнитского».
- 22:37
Улица у здания посольства России в Анкаре переименована в честь Андрея Карлова
- Имя посла Андрея Карлова, убитого в результате нападения террориста, официально присвоено улице, на которой расположено российское посольство.
- 22:27
Разведка США: Угроза войны максимально вырастет в ближайшие пять лет
- Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, согласно которому в мире в ближайшие пять лет прогнозируется максимальная угроза возникновения вооруженных конфликтов со времен «холодной войны», сообщают западные СМИ.
- 22:13
Посольство назвало причины смерти консула России в Афинах
- Смерть 55-летнего российского консула Андрея Маланина в Афинах наступила по естественным причинам, сообщают в посольстве России в Греции.
- 22:09
ФИФА признала Роналду лучшим футболистом 2016 года
- Международная федерация футбола (ФИФА) признала форварда сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду лучшим футболистом 2016 года.
- 22:03
Керри извинился перед секс-меньшинствами за годы дискриминации со стороны Госдепа
- Госсекретарь США Джон Керри выступил с извинениями к представителям секс-меньшинств за то, что в прошлом Государственный департамент был среди многих государственных и частных работодателей, допускающих дискриминацию в отношении работников и кандидатов на работу на основе сексуальной ориентации.
- 21:57
Назван самый красивый футбольный гол года (видео)
- ФИФА подвела итоги голосования за лучший гол 2016 года, Приз Ференца Пушкаша достался футболисту из Малайзии.
- 21:48
Умер российский консул в Афинах
- В Афинах умер 55-летний российский консул, сообщило греческое издание «Прото тема». В посольстве России подтвердили факт смерти консула.
- 21:43
СМИ: Обама провоевал дольше любого другого президента США
- Большинство американцев, вероятно, удивились бы, узнав, что президент США Барак Обама, который, как считалось, неохотно соглашается на какие-либо военные действия, в действительности был «ястребом», пишет обозреватель на страницах британской The Guardian.
- 21:16
Минюст предложил разрешить отбирать у должника единственное жилье
- Министерство юстиции планирует предложить изменения в законодательство, которые позволят в некоторых случаях отбирать у должника жилье, даже если оно является у него единственным.
- 20:58
СМИ: У Белоруссии, возможно, появилась новая первая леди (видео)
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на рождественскую службу в Свято-Духов кафедральный собор в Минске в сопровождении сына Николая и неизвестной женщины, которую белорусские СМИ назвали возможной первой леди страны.
- 20:43
Ассанж дал оценку докладу спецслужб США о «вмешательстве» России в выборы
- Доклад американских спецслужб о якобы имевшем место «вмешательстве» России в выборы президента США не имеет доказательной базы и направлен на оправдание проигрыша кандидата от демократов Хиллари Клинтон, заявил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
- 20:35
СМИ: Здания в Сибири начнут обрушаться из-за глобального потепления уже к 2025 году
- В ближайшие 35 лет «криолитозоны», или мерзлая почва Гренландии, Аляски, Крайнего Севера России и Канады, могут начать оттаивать, что приведет к обрушению многих зданий – как жилых, так и промышленных, пишет Le Figaro.
- 20:21
Ляшко сообщил о получении приглашения на инаугурацию Трампа
- Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко сообщил, что получил приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, запланированную на 20 января, и в ответ пригласил Трампа на собственную будущую инаугурацию.
- 20:17
Немецкие СМИ раскритиковали спецслужбы США за обвинения в адрес «злых русских»
- ЦРУ, ФБР и АНБ не пытались провести расследование кибератак через изучение тактики и стратегии хакеров, оценку их поведения и технических приемов, использованных программ и выбранных целей, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, называя приведенные выводы «хилыми».
- 19:48
Голландский журналист раскритиковал позицию властей Нидерландов по MH17
- Власти Нидерландов неверно оценивают обстановку на месте крушения Boeing на Украине, заявил журналист Михел Спеккерс. Нидерланды говорят о невозможности вести расследование на месте крушения MH17 «из-за ситуации с безопасностью», в то время как Спеккерс, по его словам, «не почувствовал там никакой опасности».
- 19:31
Пентагон подтвердил сообщение о выстреле корабля ВМС США в сторону иранских катеров
- Эсминец ВМС США «Мэхан» открыл предупредительный огонь в сторону четырех иранских военных катеров, приблизившихся к нему на опасное расстояние в Ормузском проливе, подтвердил официальный представитель Пентагона Кристофер Шервуд. Инцидент произошел в воскресенье.
- 19:17
Российский бегун Дылдин дисквалифицирован на четыре года
- Спортивный арбитражный суд (КАС) дисквалифицировал на четыре года российского бегуна Максима Дылдина за нарушение антидопинговых правил, сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
- 19:13
Онищенко назвал вейперов «негодяями и преступниками»
- Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал негодяями и преступниками вейперов, которые подробно рассказывали о «преимуществах» этого изобретения, а также обвинил государственный телеканал в пропаганде курения электронных сигарет, сообщают СМИ.
- 19:07
В киевском магазине отказались говорить с клиентом по-украински (видео)
- Сотрудники одного из магазинов торговой сети «Караван» на Украине отказались обслуживать клиента на украинском языке. Недовольный посетитель ТК опубликовал в Сети видеозапись своего спора с администратором магазина.
- 18:44
Источник назвал срок передачи Исаакиевского собора РПЦ
- Правительство Санкт-Петербурга готовит план передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, губернатор Георгий Полтавченко поставил задачу завершить этот процесс до декабря 2017 года, сообщили источники в одном из комитетов Смольного.
России интересней иметь дело с Европой, у которой нет американского зонтика
В ожидании первых шагов нового президента США атлантическая элита нагнетает страсти: из-за Трампа Путин может получить уже не просто Украину, но и Европу. Это не бред таблоидов – это цитата из статьи Джорджа Сороса, которого беспокоит «судьба ЕС, который рискует оказаться под влиянием президента России Владимира Путина». Почему переживания о будущем атлантического альянса звучат все громче?
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«Разведка выпустила доклад, в котором демонстрирует высокую степень уверенности в том, что разведка права», иронизирует американская печать
Опубликованная часть доклада не способна убедить ни одного скептика. Ни одно из писем или расшифровок не показывает связи между Кремлем и вмешательством во внутреннюю политику США. Таков общий тон американской печати про доклад спецслужб о «российских хакерах». Пресса отмечает, что «хакеры Путина» действительно внедрились в американскую жизнь, но лишь в качестве потешного мема.
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Российский рубль укрепился ниже 60 рублей за доллар, что произошло впервые с июля 2015 года
Укрепление рубля в районе 60 за доллар – главное достижение нового года. И хотя цены на нефть в понедельник снижаются, им удалось устоять на уровне конца 2016-го и не упасть так уж сильно. Как разрешится главная интрига начала года – по сокращению добычи нефти ОПЕК и Россией? И удастся ли рублю избежать шока в ближайшие три месяца?
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Сенатор-республиканец Тед Круз встретился с руководителем администрации Тайваня Цай Инвэнь
США обостряют отношения с Китаем через многочисленные непрямые провокации с участием его соседей. В результате Пекин оказался в неприятной ловушке: его взвешенная реакция начинает выглядеть «слабой» в глазах мира, а «сильная» – и тем более силовая – реакция будет очевидно избыточной и неадекватной. Сможет ли руководство Поднебесной найти выход из расставленной западни?
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Зловещий след «русских хакеров» теперь ищут и в Европе
После заявления Барака Обамы, поддержавшего доклад разведок США о «российских хакерах», европейские политики и СМИ начали раскручивать тему кибератак. Среди целей хакерских атак упоминаются серверы Еврокомиссии и энергосистемы Германии. Какую роль сыграет медийная истерия из-за «русской угрозы» в предстоящих выборах в Германии и во Франции?
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Грузовик внезапно совершил поворот и наехал на военнослужащих, которые вышли из автобуса
В Иерусалиме неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки водитель грузовика наехал на пешеходов, ими оказались молодые военнослужащие. Четыре человека, в том числе три девушки, погибли, более 10 получили ранения. Власти страны сразу заявили о теракте, премьер-министр Биньямин Нетаньяху возложил ответственность на ИГ. Исполнителем теракта назван ранее судимый палестинец Фади аль-Канабир.
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Американские и южнокорейские военные намерены создать группу, которая займется убийством Ким Чен Ына
СМИ сообщили, что США и Южная Корея вознамерились создать «отряд для убийства» Ким Чен Ына. Северная и Южная Корея продолжают делать громкие заявления и проводить военные учения, но эксперты полагают, что обострение конфликта на этой территории в 2017 году маловероятно, скорее всего, Сеул таким образом пытается отвлечь внимание сограждан от затянувшегося политического кризиса.
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Доклад американских спецслужб о хакерских атаках изобилует бездоказательными обвинениями в адрес России
Дональд Трамп признался, что «многое понял» после изучения доклада американских спецслужб о «вмешательстве» России в выборы. Он заявил, что причиной кибератак стала халатность самой Демпартии. Накануне ЦРУ опубликовало отчет, из которого следует, что Россия якобы стоит за взломом партийных серверов Демократической партии с целью помочь Трампу победить на выборах, но каких-либо доказательств представлено не было.
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Родриго Дутерте оценил корабли российского Тихоокеанского флота
Филиппинский президент Родриго Дутерте демонстрирует готовность перейти от заявлений о дружбе с Россией к делу. Традиционно ориентированная на США Манила обещает в любое время принимать корабли российского ВМФ и, более того, выбрать Россию своим защитником. Готов ли Дутерте на оборонительный союз и что может предложить Филиппинам Россия?
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Дэн Коутс заработал репутацию жесткого переговорщика
Бывший сенатор от штата Индиана Дэн Коутс, которого Дональд Трамп видит на посту директора национальной разведки, включен в России в список невъездных. Этот сторонник санкций играл не последнюю роль в определении американской политики в Европе и может «столкнуть лбами» Вашингтон и Москву. Впрочем, сперва новому главе разведки предстоит погасить хакерский скандал.
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Средний темп роста промышленного производства составил 0,2–0,3% в месяц, или 2,5–4% в год
Наиболее убедительным доводом в пользу того, что кризис в экономике РФ действительно преодолен, является динамика промышленности – большинство ее отраслей перешли к восстановительному росту. Закрепить этот успех можно через привлечение в страну производителей определенного оборудования. Но есть и факторы риска, способные аннулировать все экономические победы 2016-го.
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5 января представители американских спецслужб дадут показания в Конгрессе о якобы имевших место хакерских атаках России, которые повлияли на ход выборов в США
У американских спецслужб не клеится с доказательствами «российского вмешательства» в выборы. В качестве «линии защиты» они уже прибегли к помощи пока еще действующей администрации и Конгресса. Возможно, их активность связана уже не только со стремлением связать руки избранному президенту, но с попытками спасти свои позиции. Пока Дональд Трамп объявляет себя «большим фанатом» спецслужб, его советники разрабатывают реформу разведки.
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Пользуясь своим положением единственного транзитера, Белоруссия занялась откровенным шантажом России
Одностороннее решение Белоруссии о повышении тарифов на транзит российской нефти в Европу сводит на нет достигнутые в минувшем году компромиссные соглашения между Москвой и Минском. Время действия повышенных тарифов ограничивается двухмесячным сроком до 31 марта, что говорит о стремлении Белоруссии к продолжению торга с восточным соседом.
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Пересмотр экономической политики может стать частью повестки очередного майдана
В 2017-й экономика Украины вступает с некоторым оптимизмом: период крутого падения закончен, появились перспективы для роста. Но радоваться нечему: этот рост не отразится на благосостоянии большинства жителей страны и не исправит того, что события 2014 года изменили саму структуру местной экономики, направив ее по траектории стран третьего мира – глобальной периферии.
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Юрий Луценко раз уже сидел в тюрьме при Януковиче, теперь появился риск быть посаженным и при Порошенко
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело, заподозрив, что генеральный прокурор Юрий Луценко попал на свой пост за взятки. Ранее о том, что президент Петр Порошенко только подкупом смог протолкнуть Луценко через Верховную раду на этот пост, сообщал депутат Александр Онищенко. Если НАБУ не отменит это свое решение, то уголовное расследование нанесет по президенту колоссальный удар.
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После недавней катастрофы Ту-154 в Сочи даже небольшая авария «Аэробуса» в Калининграде вызвала у пассажиров болезненную реакцию
Вечером в среду калининградский аэропорт Храброво оставался закрыт, хотя авария с А-320 произошла там накануне. По данным источников, в Храброво не оказалось нужной техники, чтобы вытащить севший на брюхо самолет из земли. Авария стала первым авиапроисшествием после гибели Ту-154 в Сочи. Хотя после той трагедии прошло меньше двух недель, но эксперты вновь не исключают ошибку экипажа.
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Как это ни печально, такого рода конфликты почти всегда возобновляются
Ключевым вопросом 2017 года для Донбасса станет удержание видимости мира на уровне 2016-го. Это вроде бы скучновато звучит, но главная преграда и впечатляет, и ужасает. Преградой стало само украинское общество, требующее крови и отказавшее себе в авторитетах, которые были бы способны навязать мир тем, кто жаждет войны – и в конечном итоге эту войну получит.
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Александр Лукашенко получил от геологов то, чего требовал последние несколько лет: нефть в «прогибе»
Минск объявил о найденных крупных залежах нефти в 1,7 млн тонн. То ли нарочно, то ли нечаянно новость совпала с очередным витком ожесточенного торга с Москвой за кредиты и поставки уже российского черного золота. Перед Новым годом Александр Лукашенко даже позволил себе игнорировать саммит ОДКБ и ЕАЭС в Петербурге, а целый ряд пророссийских публицистов были взяты под стражу.
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Нефть марки Brent во вторник утром подорожала до 58 долларов за бочку
В первый же деловой день года нефть подорожала до 58 долларов за бочку. Курс рубля и московская биржа начали год с рекордного укрепления. Накануне американское агентство Bloomberg внесло Россию в число самых привлекательных стран для инвестиций 2017 года. Как писала газета ВЗГЛЯД, этому должны поспособствовать не только экономические, но и геополитические факторы.
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Главный вопрос состоит в том, как наиболее рационально воспользоваться той ситуацией, которая сложилась к концу 2016-го благодаря исключительно благоприятному для нас стечению геополитических обстоятельств.
Несмотря на информационное затишье относительно украинской тематики в российских СМИ, Украина не исчезла и в ней подспудно происходят очень сложные процессы, которые будут иметь далеко идущие последствия.
Несколько дней назад Bloomberg сообщил о том, что из Китая в Лондон отправился первый грузовой поезд, и он прошел по Транссибу. Эта новость практически не была подхвачена российскими СМИ, однако очень показательна.
Беспорядки в Кельне под Новый год проходили по той же схеме, что и в прошлом году, с несколькими вариациями. А главный вопрос, который так и остался открытым, – почему снова 2000 африканцев приехали в Кельн?
Обычно в конце года подводят итоги того, что за год случилось. Но в случае с Украиной логичнее говорить о том, что должно было случиться – но не случилось.
В непрерывном потоке событий и явлений, определивших облик ушедшего года, мы отобрали те из них, которые вызвали наибольший интерес наших читателей. Этот уже традиционный обзор составлен на основании ваших предпочтений.
Про наступивший год можно уверенно предсказывать, что он будет интересный – Россию же не только во внешних, но и во внутренних делах ждет много событий. Их невозможно предсказать буквально – но можно обозначить тенденции, которые будут набирать силу в 2017 году.
Американский пузырь надут не менее туго, чем китайский. И он надувается все больше. Интригой нового года остается судьба этих пузырей. Разорвутся ли они? Как повлияют на мировую экономику и как поведут себя власти в США и Китае?
Новая администрация США будет проявлять меньше интереса к попыткам загонять мир в светлое будущее – что приведет к некоторому смягчению международной обстановки. Однако один фактор будет представлять опасность и в будущем.
Лобби войны делает все для того, чтобы она вспыхнула. Эскалационные шаги администрации Обамы направлены на осложнение отношений новой администрации с Москвой. Фактически это классическая провокация.
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