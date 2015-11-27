Войну забыли, ею пренебрегали в России, отмахиваясь от любых попыток жителей обороняющегося региона обратить на себя внимание. Именно поэтому жители Донецка, не стесняясь эмоций, рассказывают о происходящем.

Возможно, Трамп не яркий революционер, бросивший вызов прогнившей постялтинской системе мирового порядка, а просто выскочка, который вскоре начнет вести себя «прилично». Для нас, современных русских людей, гораздо важнее другое.

Если группа Кудрина, ратующая за фискальную консолидацию, подъем налогов и пенсионного возраста, победит, то на условиях для развития в России поставлен крест. Что делать в этом случае простому обывателю?

Ничего хорошего в Донбассе не произошло. Написали тонну новостей про панику и перемогу. Все, к несчастью, плюс-минус осталось как и было. Не считая того, что будет очень много похорон в ближайшие дни.

«Разрушать стены» – практически неважно, между чем и чем – было самой сутью либеральной миссии. До Трампа. И когда новая политическая эпоха начинается со стены – это, конечно, мощный символ. Символ прошлого или символ будущего?

Спустя 3,5 года «дело Кировлеса» вновь стало актуальным. 31 января судебным приставам пришлось принудительно доставлять в Ленинский суд города Кирова Алексея Навального и Петра Офицерова, которые не явились на заседание.

Буквально в последнюю неделю января проходят зачистки в различных землях Германии, где наблюдается концентрация представителей движения «Рейхсбюргер» (Reichsbürger), что переводится на русский язык как «Граждане Рейха».

Из Авдеевки, по заявлениям губернатора подконтрольной Киеву части Донецкой области, начали эвакуировать людей. Внешнеполитически ситуация крайне невыгодна для России и администрации Трампа и очень выгодна для Киева и Берлина.

Лидеры мировой цивилизации породили в Ираке хаос, который привел к геноциду христиан. А память Холокоста все это время отмечалась со словами «никогда больше». Это весьма удручает, но попробуем посмотреть, почему это так.

Либерализм и постмодернизм. Они похожи. Ворвались в нашу жизнь подобно «глотку свежего воздуха», быстро опостылели и превратились в иллюстрацию того, что мы о них думаем. А думаем мы о них коротко и емко: «Уроды».