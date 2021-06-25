Как в Крыму спасались от большой воды



За береговую гидротехнику – то есть, бетон, в который одета Мелек-Чесме – более двух километров вдоль русла, – отвечает город. А вот сама речка – в федеральном ведении, как любая река. То есть, следуя букве закона, городским властям, если они самостоятельно займутся очисткой реки, грозят сразу несколько неприятностей. Превышение полномочий и трата муниципальных денег не по назначению. А также ответственность города за проведение очистных работ без экспертизы со стороны… ну да, «собственников»Мелек-Чесме и распорядителей всего того, что с ней следует делать. В данном случае –из региональной, республиканской природоохраны.



Несколько лет назад городские власти предприняли подход к земснаряду. Окончилось ничем. Под угрозой миллионного штрафа – из муниципального, керченского бюджета – мэрия была вынуждена свернуть процесс очистки русла Мелек-Чесме своими силами. К вопросу в городе вернулись в 2020-м году: просчитали смету очистки, запросили ту самую экспертизу – называется «оценка воздействия на окружающую среду», сокращенно ОВОЗ, с тем, чтобы после получения ОВОЗа запрашивать у республики финансирование на очистку Мелек-Чесме.



«Стремимся, чтобы уже в этом году река была приведена в порядок» – сообщал в конце марта Сергей Бороздин, глава администрации Керчи.Возможно, теперь наводнение ускорит и этот процесс – наряду со многими другими: состояние коммуникаций, в первую очередь – ливневок, укрепление дамбы в Ленинском районе и т.п. Что называется, во избежание впредь.



Конечно, от двух месячных норм дождя, упавших на город за одну ночь, все эти меры уберегут едва ли. А вот уменьшить уровень воды – и соответственно прочие последствия катастрофы – вполне реально. И в Ялте – где уже собираются присмотреться к тому, как на реку Водопадную повлияло строительство поблизости, законное и не совсем. И здесь, в Керчи. По крайней мере, если вдруг что, при очищенном русле Ангельского Источника и укрепленной защите можно будет не пускать по затопленным улицам Керчи моторные лодки. Или, если уж дойдет дело до них – то МЧСовцам и другим уполномоченным следить за винтами можно будет хотя бы идти за начальством, а не пускаться вплавь.