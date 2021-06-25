Как в Крыму спасались от большой воды

У здания пожарной охраны – несколько групп. В каждой – один городской депутат, два сотрудника администрации и два десятка солдат. Через несколько дней Владимир Путин поручит министру обороны Сергею Шойгу помочь крымским городам прийти в порядок после наводнения. А в Керчи – вот, уже действует. Пострадавшие от воды улицы заполнены не только машинами МЧС, но и армейским транспортом.
- Мы с мэрией описываем ущерб, ребята-артиллеристы помогают жителям разбираться с последствиями наводнения, – объясняет Мая Хужина, депутат Керченского городского совета. – Три десятка депутатов, пострадавших домов в городе – 248. Задача – оперативно обойти все дома, всем помочь, все зафиксировать.
С Маей Викентьевной спецкор ВЗГЛЯДА познакомился в 2018-м году: Хужина – заместитель главного врача керченской больницы №1 по медицинской части – и ее коллеги принимали десятки пострадавших после стрельбы
в политехническом колледже. Мая Хужина до сих пор начмед в первой больнице. А последние годы – еще и депутат, и даже некоторое время в горсовете председательствовала
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