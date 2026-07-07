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    7 июля 2026, 18:05 • В мире

    Призрак коммунизма пришел на американские выборы

    Призрак коммунизма пришел на американские выборы
    @ REUTERS/Evan Vucci

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Дональд Трамп угрожает истребить коммунизм, а точнее, «вновь отправить серп и молот в небытие». Он говорит, что «эта угроза подняла свою уродливую голову прямо здесь, в Америке». Как в реальности американцы относятся к идеологии коммунизма и что на самом деле так пугает президента США и его соратников?

    Призрак коммунизма бродит по Америке. Именно этот вывод можно сделать из выступления Дональда Трампа, посвященного 250-й годовщине независимости Соединенных Штатов.

    Рассказывая о величайших достижениях американской нации, хозяин Белого дома, казалось бы, безо всякой причины перескочил с прошлого на будущее. Стал рассказывать о том, что Соединенные Штаты никогда не будут коммунистической страной.

    «Коммунистическая система – это противоположность американской системы», – заявил Трамп и добавил, что «наши воины не для того сражались с коммунизмом по всему миру, чтобы эта угроза подняла свою уродливую голову прямо здесь, в Америке».

    По его словам, эту угрозу нужно остановить до того, как она выросла – то есть вырезать как раковую опухоль. Президент США провозгласил: «Звезды и полосы уже отправили серп и молот в небытие, и мы сделаем это снова, если потребуется».

    И это не какое-то там случайное заявление. Всего за сутки до речи на День независимости Трамп, выступая в Южной Дакоте, тоже рассказывал о том, что в США «проходит возрождение коммунистической угрозы», которая является «смертельной для американской свободы».

    Неужели в США, цитадели мирового капитализма, есть хоть какие-то признаки коммунистических настроений? Неужели резко растет рейтинг Коммунистической партии США и ее политическое влияние? Ничего подобного.

    Риторика президента США объясняется игрой с политическими терминами и понятиями. Все встает на свои места, если понять, что под «коммунистами» Трамп понимает демократов, а под «поднятием уродливой головы» – возможную победу Демократической партии уже через полгода на промежуточных выборах в Конгресс.

    «Столкнувшись с перспективой сложных промежуточных выборов и в то время, когда ряд демократических социалистов выигрывают демократические праймериз и потенциально всеобщие выборы, республиканцы используют коммунизм как способ атаки на Демократическую партию»,

    пишет The Washington Post. В последние недели эта партия одержала ряд побед в ряде довыборов (как губернаторских, так и на места в Конгрессе). В том числе они взяли и округ во Флориде, где находится поместье Трампа Мар-а-Лаго (который раньше занимал республиканец).

    «Если демократы смогли одержать победу на заднем дворе Трампа, то мы, черт побери, можем победить на любом избирательном участке в стране», – заявил лидер Демократического национального комитета (орган управления партией – прим. ВЗГЛЯД) Кен Мартин.

    Да, формально Трамп атакует не всю Демократическую партию, а левую ее часть – так называемых прогрессистов. «Он оттачивал линию нападения, которую Белый дом начал использовать, чтобы противостоять новому прогрессистскому крылу Демократической партии, которое, похоже, находит отклик у либеральных избирателей», – указывает The New York Times.

    Прогрессисты – это своего рода аналог европейских социалистов (за что их иногда и называют американскими социалистами). Они выступают за создание в США более-менее социального государства – с бесплатными детскими садами, субсидиями для беднейших слоев населения, доступным высшим образованием и т. п. При этом они вовсе не поддерживают базовые коммунистические лозунги (вроде отказа от частной собственности и масштабного госсектора экономики). Однако Трамп и республиканцы вешают именно коммунистический ярлык – на них, а вместе с ними и на всю партию.

    «Перестаньте называть их прогрессистами. Они – коммунисты»,

    – говорит конгрессмен Тим Берчетт. The Washington Post подсчитала, что лидеры Республиканской партии и крупнейшие правые политики в этом году использовали слово «коммунист» примерно в 626 публикациях каждую неделю. Для сравнения: в первой половине 2025 года это количество равнялось 439.

    Логики в этой стратегии две. Во-первых, демонизировать демократов. Дело в том, что главным «оружием победы» на промежуточных выборах в Конгресс является поддержка беспартийных граждан. Той самой трети избирателей, которые не являются приверженцами Демократической или Республиканской партий, а вместо этого голосуют исходя из конъюнктурных соображений. Сейчас, судя по опросам, они в целом готовы голосовать за демократов. И если уж завоевать их любовь у Трампа не получится, то нужно, чтобы они хотя бы голосовали по принципу меньшего зла.

    Социалисты меньшим злом по сравнению с трампистами могут и не являться. Опросы общественного мнения показывают, что позитивно к «демократическим социалистам» относятся 17% электората, а негативно – 37%. Остальным в общем-то параллельно. А вот в случае с коммунизмом ситуация несколько иная.

    Опрос общественного мнения, проведенный в 2025-м Институтом Катона, показывает, что 34% американцев в возрасте до 30 лет положительного относятся к коммунизму. Однако среди более старших возрастных групп поддержка начинает резко сокращаться. 19% – в возрасте от 30 до 44, 9% – от 45 до 54, 7% – в группе от 55 до 64 и всего лишь 2% – у поколения 65+. Остальные относятся скорее негативно (варианта «мне все равно» не было).

    Во-вторых, Трамп со своими соратниками работает на раскол внутри Демократической партии, где далеко не всем нравится усиление «социалистического крыла» и резкое полевение партийной программы. Некоторые умеренные демократические конгрессмены – например, Джош Готтхаймер из Нью-Джерси – называют их скорее бомбометателями, а не решающими проблемы людей. И призывают демократических социалистов «создать свою собственную партию», а не хоронить своими победами на праймериз Демократическую.

    Именно поэтому республиканцы начинают позиционировать выборы как противостояние старой доброй Америки и «угрозы, которая страшнее Первой мировой, Второй мировой и 11 сентября». То есть коммунизма. По словам спикера Конгресса Майка Джонсона, в ноябре американцам придется «сделать выбор между здравым смыслом и коммунизмом». В реальности выборы станут в том числе проверкой американцев на здравый смысл: насколько они смогут отличить «коммунистов» от коммунистов.

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