Почему Финляндия изгоняет российских релокантов и беглецов

  • Новость часаAl Arabiya подтвердил гибель одного из лидеров ХАМАС при ударе Израиля
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой
    Военкор рассказал, какой будет генеральная битва за Донбасс
    Венгрия анонсировала рекордный контракт на закупку газа «с западного направления»
    Протестующие в Непале заявили о переходе страны под их контроль
    Жена экс-премьера Непала погибла после поджога резиденции протестующими
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине
    Лавров отверг обвинения Евросоюза в атаке на самолет фон дер Ляйен
    Сирия заявила о готовности к сотрудничеству с Россией
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов и соцсетей

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мы не обязаны верить в Ленина

    Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    50 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

    Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    11144 комментария
    9 сентября 2025, 17:45 • В мире

    Почему Финляндия изгоняет российских релокантов и беглецов

    Почему Финляндия изгоняет российских релокантов и беглецов
    @ IMAGO/Vesa Moilanen/Lehtikuva/ТАСС

    Tекст: Станислав Лещенко

    Страшное разочарование настигло сотни российских беглецов и релокантов, которые решили сбежать в Финляндию. Они жаловались на «политические преследования» и рассчитывали, что на этом основании Финляндия быстро даст им политическое убежище и пособия. Однако у многих из них все получилось наоборот. Почему?

    Согласно статистике финской миграционной службы (Migri), с начала 2022 года больше тысячи граждан России подали прошение на получение политического убежища в Финляндии. Всего с марта 2022 года и по январь 2025-го Финляндия вынесла более 1,4 тыс. решений по заявлениям российских граждан о «предоставлении убежища». Более 400 решений оказались положительными и около 400 – отрицательными. В 500 случаях заявления просто прекратили рассматривать. Обычно такое происходит, если претендент на вид на жительство заново пытается получить его на каком-то ином основании, уже не в качестве политического беженца.

    Главный мотив, по которому беглецы просят убежище в Финляндии – страх мобилизации или призыва в российскую армию. Однако Migri считает, что одного лишь факта бегства от мобилизации для получения убежища в Финляндии недостаточно. В Migri указывают, что уклонение от призыва, как правило, не приводило к наказанию или преследованию. Чиновники требуют от беглых россиян конкретных доказательств того, что над ними нависла угроза какого-либо наказания – но беглецы не могут представить таких доказательств, и рассмотрение затягивается.

    Так, финские СМИ рассказывают историю Андрея Дуплякова, который еще на конец 2024 года более двадцати шести месяцев ждал ответа на его запрос об убежище. Дупляков, по его словам, неоднократно подвергался задержаниям и штрафам за участие в акциях против СВО, а в октябре 2022 года после начала мобилизации решил, что пора уезжать. На Финляндию его выбор пал потому, что там у него были друзья и имелась шенгенская виза. Как только Дупляков пересек границу, то подал документы о предоставлении убежища – указав в качестве причин «политическое преследование» и мобилизацию.

    Далее была череда собеседований в миграционной службе. Беглец вспоминает, что сотрудники Migri детально расспрашивали его об оппозиционной деятельности и «угрозах» в России. Однако ожидание решения на его счет затянулось надолго.

    Дупляков сетовал, что нахождение в подвешенном состоянии сказывается на его психике. «И вот этот срок неопределенности, который все продлевается, продлевается и продлевается… Он, конечно, действует ужасно с точки зрения именно давления на психику. Я продолжаю два года оставаться без внятных документов», – рассказывал незадачливый релокант.

    Чтобы не сидеть без дела, Дупляков пытался найти работу, рассылал резюме. «Я графический дизайнер. Из двухсот резюме мне ответили буквально на одно. Я пытался устроиться медбратом. Но как мне сказали, с человеком без идентификационного номера не могут подписать договор», – жаловался беглец. Он описывает свою ситуацию как замкнутый круг:

    «Мы фактически без прав, без документов, без банковской карты. И это все очень на каждом шагу затрудняет жизнь».

    Еще одним «ждуном» стал по воле финских властей Павел Вотинцев. Он уверяет, что сбежал из России от уголовного преследования – якобы за то, что «помогал российской оппозиции в антикоррупционных расследованиях». Вотинцев не скрывает, что сотрудничал с запрещенными зарубежными организациями, ведущими гибридную войну против России, и называет в числе своих партнеров таких лиц, как Христо Грозев*, Роман Доброхотов* и других им подобных.

    Вотинцев нелегально перешел границу с Финляндией осенью 2023 года и сдался финским полицейским, ему выдали временные документы. Затем почти два года он ожидал решения финских властей. Впервые его пригласили на собеседование лишь в начале 2025-го. Затем за минувшие месяцы Вотинцева вызывали на беседу шесть раз – хотя, по его словам, «обычно всем решение дают за две-три встречи». Финнов смутило то, что в России Вотинцеву предъявили обвинение в даче взятке должностному лицу. Ему пришлось уверять Migri, что его все равно преследуют не как уголовника, а по «политическим мотивам».

    В конце концов к началу сентября Вотинцев получил разрешение остаться в Финляндии. Однако он продолжил жаловаться: «Меня охватывает некое чувство несправедливости из-за того, что, к примеру, граждане Афганистана получают ответ на свое прошение об убежище за полгода, а россиянам приходится ждать год-два».

    Более того, не просто ждать, а дожидаться отказа. Еще один беглец – Максим Алиев – уверяет, что когда с конца 2024 года финские госорганы начали наконец массово выносить решения по беглецам из России, то почти 90% из них получили отказы. И действительно, на днях в полиции Финляндии сообщили, что с января по сентябрь 2025 года из страны депортировали 104 граждан России.

    Бывший житель Петербурга Алексей Сергеев рассказывает, что ходил в России на «антивоенные акции», «помогал украинским беженцам», а в августе 2023-го решил податься в Финляндию, прождал два года и тоже получил отказ. «В первый раз мне предложили покинуть страну добровольно. Сейчас я подал апелляцию в суд с просьбой пересмотреть решение о предоставлении убежища», – сообщил Сергеев, добавив, что рассматривает возможность в случае повторного отказа стать нелегалом.

    Российские релоканты утверждают, что огромное количество отказов было связано с тем, что получившие их просители бежали из России от мобилизации или призыва в армию. В мае 2023 года Миграционная служба Финляндии сообщала, что по меньшей мере 1109 россиян запросили убежище на основании уклонения от призыва на военную службу.

    Сейчас эти люди чувствуют себя обманутыми вдвойне. Дело в том, что как только они оказались в Финляндии, их взял в оборот местный пропагандистский аппарат.

    Российских релокантов осаждали представители СМИ, требуя от них делать антироссийские заявления, призывали участвовать в антироссийских митингах. Большинство по своей наивности решили, что если они станут выполнять то, что от них требуют, то получат какие-то преференции от финского государства, что оно поскорее выдаст виды на жительство. Теперь же выяснилось, что все происходит ровно наоборот – Финляндия выдворяет незадачливых беглецов обратно.

    Представительница Migri Ану Карппи заявляла, что ее ведомство руководствуется конвенцией ООН, согласно которой сама по себе угроза службы в армии не является причиной для предоставления убежища. Причем за последние полгода восемнадцать неудачливых претендентов, отказавшихся добровольно покинуть Финляндию, вывезли из страны под конвоем. Подобных лиц отвозят в эстонскую Нарву и уже оттуда в Россию, так как в ноябре 2023 года Финляндия закрыла свою границу с РФ.

    И действительно – ведь в Финляндии тоже в армию набирают по призыву. Если признать, что призывная система порочна сама по себе, то окажется, что сама Финляндия действует преступно по отношению к собственным гражданам. Но эта простая мысль не приходит в голову релокантам, поэтому они публично жалуются, что Финляндия отказывается спасать их от «репрессий» российского государства.

    С другой стороны, в этом отказе есть и известная странность. Российские релоканты никакой угрозы Суоми не представляют и могут быть даже полезны. Ведь они обладают сходной культурой и менталитетом и на их интеграцию не надо тратить так много средств, как в случае с выходцами, например, из Афганистана. При этом в Финляндии нарастает проблема с этническими бандами – пока еще не столь сильная, как в соседней Швеции, но уже ощутимая. Но финны более охотно принимают выходцев из третьего мира, чем россиян. Ничем, кроме слепой русофобии, объяснить это невозможно.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    Главное
    Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе
    ВС России уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ
    Rheinmetall пообещал Киеву новые системы противодронной защиты Skyranger
    Шеслер объяснила молчание Киева в связи с убийством украинской беженки в США
    Стало известно о переносе Филиппинами закупки истребителей F-16 у США
    Афганские власти освободили этнографа Каверина по просьбе Москвы
    Охранника в Петербурге задержали за интимную связь с восьмиклассником

    Китай откроет Газпрому и Росатому доступ к дешевым деньгам

    Китай готов открыть свой рынок капитала для российских энергетических компаний. Первыми в очереди на выпуск «панда-облигаций» стоят Росатом и Газпром. Им уже четыре года приходится рассчитывать только на внутренние кредиты, так как США и ЕС прекратили давать в долг. Если это произойдет, то выпуск российских «панда-облигаций» станет первым с 2017 года. Зачем они нашим компаниям? Подробности

    Перейти в раздел

    Германия топит британского кандидата в украинские президенты

    «Мы имеем дело с продуманным планом Зеленского». Такими словами политологи оценивают очередную серию «разоблачений», появившихся в западной прессе по поводу того, кто стоит за уничтожением российских газопроводов «Северный поток». Почему эти «расследования» имеют мало отношения к реальности, но прямое отношение к планам Запада о том, кто будет следующим президентом Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу

    «Им нужна нефть. Дело не в наркотрафике, нет – им нужны нефть, газ». Такими словами президент Венесуэлы Николас Мадуро описывает настоящие цели США, которые концентрируют свои войска у венесуэльских берегов. Способен ли Трамп решиться на военную операцию против Венесуэлы, как она может выглядеть – и какие будет иметь последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации