Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.3 комментария
Грузия депортировала 13 россиян в 2023 году
Власти Грузии депортировали в прошлом году 190 иностранцев, в том числе 13 россиян, сообщило МВД страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Граждане России находятся по этому показателю на четвертом месте.
Больше всего среди депортированных граждан Азербайджана (41), на втором месте – граждане Ирана (32), на третьем – Индии (27).
Граждане России могут находиться на территории Грузии без визы в течение года.
По последним данным, в Грузии остаются 60 тыс. граждан России, прибывших после начала СВО.