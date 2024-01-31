  • Новость часаРоссийские войска захватили четыре опорных пункта ВСУ у Вербового
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Правота России приходит на Запад через Словакию
    Захарова сочла чудовищными слова Борреля об ошибочности перемирия на Украине
    Варшава призвала Берлин креативно подойти к выплате репараций Польше
    Таиланд разрешил вылететь в Израиль только Леве из «Би-2»
    ЗРК «Триумф» поразил украинский беспилотник над Петербургом
    Стало известно об отказе Буданова и Сырского от должности главкома ВСУ
    Новый законопроект о мобилизации на Украине введет воинский учет судимых
    Эквадор отдал российскую военную технику США в качестве «металлолома»
    Лавров назвал доллар политическим оружием Запада
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

    Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.

    3 комментария
    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    9 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Звездная тусовка отстала от страны

    Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

    33 комментария
    31 января 2024, 10:43 • В мире

    Грузия депортировала 13 россиян в 2023 году

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Власти Грузии депортировали в прошлом году 190 иностранцев, в том числе 13 россиян, сообщило МВД страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Граждане России находятся по этому показателю на четвертом месте.

    Больше всего среди депортированных граждан Азербайджана (41), на втором месте – граждане Ирана (32), на третьем – Индии (27).

    Граждане России могут находиться на территории Грузии без визы в течение года.

    По последним данным, в Грузии остаются 60 тыс. граждан России, прибывших после начала СВО.

    Главное
    Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
    Хабаровчанку приговорили к восьми годам за отправку денег ВСУ
    Военные ЦАХАЛ под видом палестинцев убили трех боевиков в больнице Дженина
    Проживающих за рубежом россиян захотели поставить на консульский учет
    Американцы высмеяли Зеленского после провала с Залужным
    Эксперты ООН назвали казнь в США при помощи азота пыткой
    Фигуристка Синицина не сдержала эмоций из-за лишения золота Олимпиады-2022

    Что скрывается за новой моделью «АвтоВАЗа» Xcite

    На бывшем заводе Nissan, которым теперь распоряжается «АвтоВАЗ», началось производство автомобилей под новым брендом Xcite. Продажи стартуют уже этой весной. Откуда у «АвтоВАЗа» так неожиданно появилась новая модель? И что она будет собой представлять? Подробности

    Перейти в раздел

    Прокси-войска Ирана поставили США в тупик

    Белый дом рассматривает возможность тайной военной операции в Иране. Эскалация в регионе может стать ответом Вашингтона на удар по американской военной базе в Иордании. События развиваются на фоне участившихся обстрелов расположенных на Ближнем Востоке объектов США. Рискнут ли американцы развязать прямой конфликт с Тегераном? Подробности

    Перейти в раздел

    Что означает наступление российских войск в Харьковской области

    «Освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», заявляет Минобороны России. Перед нами не просто взятие какой-то деревни: российские войска взламывают линии соприкосновения, которые не двигались в течение года. Россия создает в Харьковской области новую стратегическую ситуацию, угрожающую расчленением украинской обороны вплоть до Донецкой агломерации. Подробности

    Перейти в раздел

    Правота России приходит на Запад через Словакию

    Новый премьер Словакии Роберт Фицо отметился целой серией заявлений, которые едва ли не слово в слово повторяют высказывания российского руководства. Это касается и украинского кризиса, и роли Соединенных Штатов в европейской политике. Почему Братислава заговорила в унисон с Москвой? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Венгры и румыны хотят по куску Украины

      Два видных политика, один в Венгрии, другой в Румынии, заявили о необходимости предъявить территориальные претензии к Украине. Ради возвращения Бессарабии румыны даже якобы готовы выйти из НАТО, а венгры хотят поставить под контроль Закарпатье. Как относиться к таким заявлениям?

    • Армия России освободила Табаевку

      Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............