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18 августа, четверг  |  Последнее обновление — 14:02  |  vz.ru
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Заводы в Европе закрываются из-за высоких цен на газ nyrstar.com
Из Европы все чаще приходят сообщения о вынужденном закрытии промышленных заводов, хотя до зимы еще далеко. Но заоблачные цены на газ и электроэнергию уже сейчас делают их работу бессмысленной. Первыми под удар попали производители алюминия и цинка, продукция которых необходима для автомобильной и строительной промышленности. Чем это грозит экономике ЕС и кто выиграет от бед европейцев? Подробности...
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Шойгу предложил параметры нового мира

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Британия ищет щели российской обороны в Арктике

Даже союзники по НАТО не пускают шпиона RC-135W через свое небо к границам России raf.mod.uk
Все более запутанной становится история с британским самолетом-шпионом RC-135W, вторгшимся два дня назад в небо у Мурманска. Самолет вступил в переговоры с гражданскими диспетчерами, хотя те никогда не общаются с военными бортами, тем более из враждебных стран. А еще Лондон официально направил запрос на пролет разведчика над Россией. Зачем Британии понадобились все эти уловки и что ее самолеты делают в небе над Арктикой? Подробности...
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Как Крымский мост сводит с ума украинское руководство

Крымский мост стал фетишем для украинских властей Сергей Мальгавко/ТАСС
В руководстве Украины выступают с новыми угрозами в адрес Крымского моста и высказывают желание его уничтожить. У ненависти Киева к важнейшему инфраструктурному объекту России есть и рациональные, и иррациональные объяснения. Однако особенно показательно эти заявления выглядят на фоне того, как поступают с мостами на Украине российские Вооруженные силы. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
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Исключительность либералов ведет в рабство

Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Да, мы, «варвары», такие. Мы уважаем честность и честь. Мы презираем лжецов и лицемеров. Мы ценим правду и человеческое достоинство. Мы горим не похотью, а любовью, не завистью, а гордостью, не стремлением к элитарности, а подлинным демократизмом. Подробности...

Запорожская АЭС требует демилитаризации всей Украины

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Оставлять в руках Зеленского украинские АЭС весьма рискованно. Поэтому демилитаризировать надо не Запорожскую АЭС, а атомные электростанции, контролируемые Киевом. Подробности...
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Кто заработал на поставках оружия Украине

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Герман Садулаев, писатель, публицист
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Когда замерзнет Европа

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    Как Крымский мост сводит с ума украинское руководство

    Крымский мост стал фетишем для украинских властей
    		   18 августа 2022, 13:31
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    В руководстве Украины выступают с новыми угрозами в адрес Крымского моста и высказывают желание его уничтожить. У ненависти Киева к важнейшему инфраструктурному объекту России есть и рациональные, и иррациональные объяснения. Однако особенно показательно эти заявления выглядят на фоне того, как поступают с мостами на Украине российские Вооруженные силы.

    «Это незаконная постройка и главные ворота для поставки российской армии в Крым» – речь, разумеется, о Крымском мосте. «Такие объекты должны быть уничтожены», заявляет советник президента Украины Михаил Подоляк. Редкий украинский политик обошел Крымский мост вниманием, удержавшись от угроз разбомбить, взорвать или разрушить этот грандиозный инфраструктурный объект каким-либо иным способом.

    Кто-то при этом апеллирует к военному значению, кто-то прячется за экологию или ограничения, накладываемые мостом на судоходство в Керченском проливе. Нет лишь тех, кто предлагал бы его сохранить. А ведь уничтожить и даже повредить мост несколько сложнее, чем кажется горячим головам на Украине

    20 лет разговоров и 4 года строительства

    Крымский мост – особая страница российско-украинских отношений. Построен он совсем недавно, но имеет почти 30-летнюю предысторию (если не считать военного времени и проекта 1949 года, за который всерьез так и не взялись). 

    Протокол намерений о строительстве моста был подписан еще в ноябре 1993 года, причем тогда к проекту собирались подключать французов. Но не взлетело. Второй подход к снаряду состоялся в 2000 году – о строительстве договаривались Юрий Лужков и тогдашний глава Верховного совета Крыма Леонид Грач. Но все уперлось в деньги: тогда строительство оценивалось в 1 млрд долларов, у Крыма таких денег не было.

    Однако проведенная в 2002 году оценка экономической целесообразности подтвердила желательность строительства такого объекта. Тогда же Гипростроймост представил несколько проектов. Но оказалось, что у Украины свои представления о целесообразности, и после конфликта вокруг острова/косы Тузла проект положили на полку. Вопрос продолжали обсуждать (в 2008, 2010 и даже в 2013 гг.), но с места дело сдвинулось только в 2014 году, с момента воссоединения Крыма с Россией.

    Пока в 2015–2019 годах мост строили, со стороны Украины много чего прозвучало. То говорили, что не будет никакого моста, фотографии – фотошоп, а видео сделаны на Мосфильме. Потом принялись гиперболизировать объективно существовавшие сложности строительства – все эти тектонические разломы, грязевые вулканы, донные отложения, карстовые полости, течения и т. п. С непременным причитанием «Только Шпеер мог построить там мост». Шпеер смог построить там только канатную переправу, но причины преклонения украинцев перед сумрачным германским гением понятны и удивления уже не вызывают. В конце концов, именно Третий рейх Украина старается неумело косплеить.

    Но вот ведь какая проблема. За постоянными угрозами Крымскому мосту украинские политики забывают одну из своих же собственных мифологем: якобы украинскую Кубань. 

    Губа не дура

    Сюжет известный. В конце XVIII века Екатерина II ликвидировала Запорожскую Сечь, переселив казаков на Кубань, и пожаловала им новые земли в вечное владение. Переселяли и жаловали там не только казакам, но и болгарам, грекам, сербам, немцам и много кому еще. Однако ни Болгария, ни Сербия, ни кто-либо еще на этом основании не полагают, что на территории современной России им что-то принадлежит.

    Украинцы полагали – и в мае 1918 года даже вели переговоры об объединении с руководством Кубанской народной республики. Результата переговоры не имели, но сам факт украинцы запомнили. И уже позднее, в ходе Парижской мирной конференции, выкатили претензии в том числе на Кубань.

    Продолжают выкатывать до сих пор. В 2019 году в Верховной раде Украины даже создали депутатское объединение «Кубань». А после начала военной операции пытались (больше для троллинга) заявлять о провозглашении народных республик на Кубани, в Ростове, Воронеже – то есть на территориях, которые в среде украинских националистов считаются этнически украинскими.

    Ладно, давайте попробуем влезть в эту шкуру и в эту логику. Тем более что 100 лет назад отдельные представители Кубанской народной республики такой вариант действительно не исключали (не из-за своей украинскости, а скорее, как способ противостоять большевикам, но тем не менее). Допустим, считаете вы эти земли своими. И даже не исключаете попытки их «вернуть» (после «возврата» Крыма и Донбасса). Карты и границы давно очерчены, сотню лет лежат-пылятся. Так зачем же мост взрывать?

    Дело ведь даже не в военных моментах. Вот Крым, вот Кубань. Между ними мост. Это удобно. Не нужно поезда и автомобили возить паромом. Дефицит можно оперативно разруливать, транспортного коллапса нет. 

    Бедные и страдающие от Крымского моста порты Бердянск и Мариуполь тут же становятся Украине не нужны (для нытья в том числе). Зачем это азовское мелководье, когда есть Новороссийск? Вместе с портами Крыма, а главное, мостом между Крымом и Кубанью он дает такой Украине уникальное положение среди прочих государств черноморского бассейна. Нет, мы взорвем. Чтобы что? Новый потом построить?

    Украина известна своими традициями мостостроения. Подольско-Воскресенский мост в Киеве строят с начала 1990-х. В следующем году юбилей – 30 лет начали и все никак достроить не могут. 

    Иначе не умеют

    Украинские политики, похоже, просто органически не способны мыслить такими категориями. Их хватает лишь на то, чтобы в сторону Крымского моста дули крутить и грозить подрывом. Они, кстати, задолго до СВО начали грозить. То боевые пловцы-диверсанты там фигурировали, то дельфины, то «москитный флот». И угрозы в адрес Крыма, ЧФ РФ и Крымского моста в виде баз ВМСУ в Бердянске и Очакове стали одной из причин начала текущей спецоперации: база ВМСУ легким движением руки превращается в прокси-базу НАТО. Превратилась бы. Но не сошлось.

    И этого из них уже не вытравить. Мост русские строили – значит, взорвать. А не взорвать, так развалить, довести до упадка.

    «Мы лично общались с людьми из «Росатома», которые рассказали нам, что ЗАЭС при Украине находится (-лась) в чудовищном состоянии. Массово нарушена техника безопасности, везде установлены камеры МАГАТЭ, но они будто не видят нарушений либо просто не работают», – пишет украинский Telegram-канал «Сигнал». Да-да, та самая ЗАЭС, о которой Украина сегодня кричит из каждого утюга. Оставим в стороне даже вопрос обстрелов. Станцию и помимо обстрелов после возврата под руку Москвы нужно приводить в божеский вид так же, как с 2014 года до среднероссийского уровня дотягивают Крым.

    На этом фоне, к слову, резко отличается подход России к проведению военных действий и ударов на украинской территории.

    Нет, без разрушений там не обходится. Страдает и жилой сектор, и инфраструктура. Но настоятельно рекомендуем вспомнить войну в Югославии. При желании Украине еще весной можно было устроить массовый блэкаут, холодные батареи и транспортный коллапс (локомотивы без электричества тоже далеко не уедут). Для этого даже не нужно трогать АЭС, хватило бы ударов по маневровым мощностям. Не говоря уж о центре Киева, превращенном в мелкий щебень. Ничего подобного мы не видим. Дело даже не в доброте или благоразумии. Банальный расчет. Можно-то все, но чтобы что?

    Украине, если мы говорим о ее руководстве, Крым и Донбасс нужны не больше, чем Кубань, которую они, разумеется, никогда не получат. Но если на каком-то невероятном изгибе истории это случится, участь этих земель будет незавидной. Точно так же, как Россия тянет до среднероссийского уровня Крым (а вскоре начнет тянуть и Донбасс), Украина опустит до среднеукраинского уровня Кубань.  

    «Подожгу хату, нехай у соседа клуня сгорит» – вот это о нынешней Украине. И зацикленность украинской элиты на взрыве Крымского моста это прекрасно демонстрирует.


     
     
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