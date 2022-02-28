Как реагировать на всплеск русофобии за рубежом Член делегации Украины сел за стол переговоров в кепке 28 февраля 2022, 15:15

Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС

Текст: Дмитрий Бавырин

Один из членов украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сел за стол переговоров с представителями России в кепке. На кадрах, которые разместило издание RT, видно, что один из членов делегации садится за стол, не сняв головной убор, а другой, глава Минобороны Украины Алексей Резников, одет в свитер. Ранее в понедельник начались переговоры России и Украины. На ваш взгляд Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины? Да, так ее и представлял

Да, но в меньших масштабах

Да, но в больших масштабах

Нет, не ожидал

Напомним, в понедельник делегация украинской стороны прибыла на место проведения переговоров с российской делегацией на территории Белоруссии. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

