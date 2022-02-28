Член делегации Украины сел за стол переговоров в кепке

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28 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:29  |  vz.ru
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Запад намерен лишить Россию авиации

Евросоюз грозит отобрать у России самолеты Airbus Андрей Самсонов/ТАСС
Авиационная отрасль России оказалась под санкционным давлением Запада. Полностью прекращено авиасообщение с Евросоюзом. Запрещены взлет, пролет и посадка всех самолетов с российской регистрацией и российскими владельцами, в том числе бизнес-джетов. Но это еще далеко не все. Главное – под вопрос поставлена эксплуатация Россией всех лайнеров под маркой Airbus.  Подробности...
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Условия «мира по Путину» услышали во Франции

Земмур уверен: отказ от расширения НАТО на восток выгоден Франции Aurelien Morissard/imago-images.de/
Global Look Press
Тема отношений с Россией обещает стать одной из главных на президентских выборах во Франции. Нынешние власти в лице Эммануэля Макрона занимают крайне жесткую позицию из-за операции ВС РФ на Украине, однако его соперник с правого фланга Эрик Земмур сенсационно предложил выполнить ключевое требование Москвы к НАТО. Подробности...
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Как патриарх стал лидером русского сопротивления иностранцам

Патриарх Гермоген и польские захватчики Павел Чистяков
410 лет назад, 27 февраля 1612 года, покинул этот мир православный патриарх Гермоген. Отечество лежало под пятой оккупантов, государство рассыпалось, а светская власть изменила народу – и тогда именно патриарх стал духовным лидером сопротивления. Как он вдохновил русских людей выкинуть оккупантов из нашей страны? Подробности...
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Как реагировать на всплеск русофобии за рубежом

Иностранцы подвергают проживающих за рубежом россиян массовым нападкам и травле REUTERS/Mayela Lopez
Из-за военной операции ВС РФ на Украине многие россияне, проживающие на Западе, столкнулись с агрессией и дискриминацией. Причем травлю устраивают как украинцы, так и граждане зарубежных государств. Нападки на русскоязычных приобрели устрашающие масштабы – в Польше украинцы грозятся «резать глотки» дальнобойщикам, а в Чехии русских студентов выгоняют с занятий. К чему следует быть готовым за рубежом и как власти России могут повлиять на ситуацию? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Рай может подождать

Владимир Мамонтов
Владимир Мамонтов, журналист
Все эти помешанные на деньгах уроды, которые за свою газовую жижу готовы всех удавить. Убийцы Каддафи. Лгуны и мошенники. Которые, закатывая глаза, как святоши, тащили и тащили ракеты к нашим границам. Подробности...
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Посредником в российско-украинских переговорах должен быть не Запад, а Китай

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Переговоры могут быть проведены и под Гомелем, и снова в Минске. А посредником в них должен быть Китай. Участие КНР придаст переговорам наивысший статус, полноту и значимость. Подробности...
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В войне санкций нельзя отсиживаться в обороне

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Можно подумать, что Россия во всем и везде зависит от сотрудничества со странами Запада и что разворачивающееся санкционное цунами и впрямь может накрыть нашу экономику «медным тазом», а то и вовсе удушить. Так ли это? Подробности...
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В Париже услышали Путина

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Спецоперация армии РФ на Украине

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Визит Алиева на фоне заговора

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
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    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?

    Член делегации Украины сел за стол переговоров в кепке

    		   28 февраля 2022, 15:15
    Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Один из членов украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сел за стол переговоров с представителями России в кепке.

    На кадрах, которые разместило издание RT, видно, что один из членов делегации садится за стол, не сняв головной убор, а другой, глава Минобороны Украины Алексей Резников, одет в свитер.

    Ранее в понедельник начались переговоры России и Украины.

    На ваш взгляд

     
    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?




    Обсуждение:  171 комментарий

    Напомним, в понедельник делегация украинской стороны прибыла на место проведения переговоров с российской делегацией на территории Белоруссии.

    24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.


     
     
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