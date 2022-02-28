Член делегации Украины сел за стол переговоров в кепке
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28 февраля 2022, 15:15
Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС
Текст: Дмитрий Бавырин
Один из членов украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сел за стол переговоров с представителями России в кепке.
На кадрах, которые разместило издание RT, видно, что один из членов делегации садится за стол, не сняв головной убор, а другой, глава Минобороны Украины Алексей Резников, одет в свитер.
Ранее в понедельник начались переговоры России и Украины.
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Напомним, в понедельник делегация украинской стороны прибыла на место проведения переговоров с российской делегацией на территории Белоруссии.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.