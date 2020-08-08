Талибы разрушили традиционную схему США в отношении России

В «Талибане» раскрыли источник информации о «сговоре» с Россией против США. Как заявил представитель политического офиса талибов Сухейль Шахин, американские журналисты получили сведения от кабульского департамента нацбезопасности. В Москве утечки о «сговоре» называли «незатейливым вбросом» и ложью. Насколько можно доверять утверждениям о новом источнике скандального фейка и каковы были истинные мотивы его появления?

Официальный представитель политического офиса радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Сухейль Шахин раскрыл первоисточник сведений о якобы «сговоре» талибов с Россией. По его словам, «ошибочную и безосновательную информацию» передал «некоторым американским и европейским журналистам кабульский департамент национальной безопасности».

По его словам, утверждения о «сговоре» являются «безосновательными», в «них нет ни слова правды». Шахин назвал «подобные публикации» частью кампании против мирного процесса в Афганистане. И добавил, что американская сторона даже не запрашивала у талибов данные о «подкупе», так как власти США знают, что это фейк.

Шахин заверил, что талибы поддерживают с Россией и с другими странами региона только политические контакты, но не военные. «Что касается имеющихся у нас вооружений, то у нас есть запасы оружия в Афганистане, и мы также закупаем оружие у кабульской администрации – у армии. Как-то появились сообщения, что у них пропали или были украдены сотни тысяч единиц оружия. Так это оружие купили у них мы. Что-то мы захватили (в ходе боев). Так что у нас много боеприпасов. И все это получено от администрации Кабула», – пояснил Сухейль Шахин.

Напомним, в конце июня американская The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах США написала, что Россия якобы «тайно предлагала вознаграждения афганским боевикам» из движения «Талибан» за убийства американских и британских военнослужащих. Переговоры якобы вело «российское подразделение», которое также стоит за другими тайными операциями в Европе, «целью которых было дестабилизировать Запад».

Российский МИД назвал публикацию «незатейливым вбросом», который продемонстрировал «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки». А Кремль счел статью ложью.

Публикация спровоцировала громкий скандал в США. Президент страны Дональд Трамп упрекнул журналистов в желании навредить ему перед предстоящими президентскими выборами. Представители американских спецслужб были вынуждены дать комментарии, из которых следовало, что никаких данных о подкупе талибов русскими у них нет. Более того, глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи назвал статью неубедительной. По его словам, в последние годы боевики активно нападали на американских военных, так что материалы СМИ не повлияли на подход Пентагона к обеспечению безопасности американцев в Афганистане.

Впрочем, в Сенате грозились ввести против Москвы очередные санкции, если информация о сговоре с талибами подтвердится.

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко назвал Шахина «официальным пропагандистом» катарского офиса талибов, «поэтому все, что он говорит, нужно делить на многое количество цифр». «В том, что Шахин припомнил афганскую разведку и попытался свалить на нее этот эпизод, нет ничего удивительного. Месяц назад талибы обозначили службу безопасности афганского правительства и разведку в качестве своего приоритетного врага, о чем говорилось в специальной публикации на сайте «Талибана». Так что сейчас они будут вешать на эти спецслужбы все, что только можно», – сказал Серенко газете ВЗГЛЯД.

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Такая враждебность к спецслужбам объясняется их эффективностью в борьбе с террористами. Кроме того, эти успехи «очень расстраивают главных операторов «Талибана» – пакистанскую межведоственную разведку, по которой афганские силовики «нанесли в этом году много ощутимых ударов». В частности, речь идет о разоблачении и захвате на территории Афганистана пакистанских агентов, которые действовали под брендами «Талибана», «Исламского государства*» (ИГ*) и других террористических организаций.

Эксперт сравнил деятельность «Талибана» с «коммерческим джихадом», «движение никогда не смогло бы выжить в войне с силами США и НАТО в Афганистане, если бы не поддержка внешних спонсоров», среди которых главным считается Пакистан. «Как шутят сами талибы, даже жениться нельзя без санкции пакистанского партнера. Исламабад контролирует львиную долю талибских полевых командиров и политических лидеров. На втором месте по влиянию на «Талибан» я бы назвал Иран, который за последние десять лет существенно укрепил эти позиции. Третье место принадлежит некоторым арабским государствам, которые контролируют отдельные группировки и региональные фракции внутри «Талибана». Эти фракции могут быть совершенно самостоятельны финансово и политически и не подчиняются лидерам «Талибана», – отметил собеседник.

Что касается России, то она поддерживает политические контакты с представителями «Талибана» из северных районов Афганистана, примыкающих к Таджикистану. В прошлом году делегация талибов побывала в Москве на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Однако в максимальной степени с талибами контактируют американцы и «даже финансируют их через катарский офис». «Шахин пытается опровергнуть наличие коммерческих отношений «Талибана» с иностранными государствами. Это неправда. «Талибан» поддерживает коммерческие отношения с Пакистаном, Ираном, Саудовской Аравией, Катаром, ОАЭ и другими странами со своими интересами в регионе. Талибы пытаются «отмыться» от этого и убедить всех, что вести последние 20 лет джихад им помогал только Аллах. Поверить в это могут только очень наивные или глубоко верующие люди», – уверен Серенко.

Эксперт пояснил, что для талибов информация об их сотрудничестве с другими странами «болезненная вещь». «Они лихорадочно ищут способы откорректировать свой имидж в преддверии очередного витка игры в межафганские переговоры. Но

они настолько срослись с пакистанскими спецслужбами, что теперь это одна организация. Не случайно не только афганские силовики, но даже пакистанские пуштуны называют «Талибан» филиалом пакистанской разведки»,

– указал Серенко.

В свою очередь доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев согласен, что в Афганистане фактически существует два отдельных «Талибана», один из которых – пакистанский. Эту разницу не видят даже местные афганцы, о чем эксперту в свое время лично рассказывал Хекмат Карзай, двоюродный брат экс-президента Афганистана Хамида Карзая.

По словам Перенджиева, в убийстве американских военных, вероятнее всего, был заинтересован именно пакистанский «Талибан», потому что остальные боевики отвечают за наркотрафик под контролем США.

«К заявлению Шахина нужно относиться критически. Американцы создавали «Талибан» вместе с пакистанскими спецслужбами. В последнее время отношения Пакистана с США серьезно обострились. Но американцы не будут говорить, что, по сути, они воюют в Афганистане с Пакистаном. А как объяснить потери? Поэтому они действовали по схеме «все валить на русских», но навредили сами себе», – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.