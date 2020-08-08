Конкуренты бросили против Трампа организованную преступность

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8 августа, суббота  |  Последнее обновление — 20:01  |  vz.ru
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Льготная ипотека теряет актуальность

Ипотека в России становится все доступнее Нина Зотина/РИА Новости
Участники рынки подвели первые итоги запущенной в апреле льготной ипотеки под 6,5%. Самые низкие в истории ставки позволили сбалансировать продажи, но ажиотажного спроса не вызвали. Чтобы помочь оживить замерший рынок недвижимости, власти корректируют госпрограмму. Впрочем, уже осенью она может оказаться неактуальной, говорят участники рынка. Почему это хорошая новость для россиян? Подробности...
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Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

Вряд ли столь матерый политик, как Лукашенко, был использован украинскими спецслужбами «втемную» Михаил Метцель/ТАСС
Захват 33 россиян в Белоруссии оказался результатом успешной спецоперации СБУ. Это косвенно подтвердил и сам Лукашенко: в интервью он рассказал, что узнал про «отряд боевиков» от Киева. Теперь уже понятно, что россиян заманили в ловушку. Очевидно и то, что украинским спецслужбам самостоятельно провести операцию, в которую был втянут президент соседней страны, просто не хватило бы квалификации. Подробности...
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Биолог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Конкуренты бросили против Трампа организованную преступность

Группа подростков напала, избила и ограбила девушку в Бруклине - и это лишь один из множества подобных случаев кадр из видео
Мощная волна насилия захлестнула города Соединенных Штатов Америки. В погромах активное участие принимают местные банды, ОПГ захватывают контроль над отдельными районами и целыми городками. Весь этот криминал имеет политическое прикрытие. Кто из руководителей Америки намеренно способствует разжиганию насилия в своей стране – и ради чего? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Как перестать суетиться и начать, наконец, жить

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Давайте признаемся себе, что большинство из нас прекрасно понимает, что город, квартира, офис – это уже не самые обязательные атрибуты жизни. «Работать можно из любой точки планеты», бла-бла. Но мало кто по-настоящему проверял это на себе. Я – проверил. Работает! Подробности...
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Британия видит Турцию своим региональным наместником

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Пандемия COVID-19 не только не замедлила, но и, напротив, активизировала международные процессы. Причем часто ключевые из них почти не освещаются ни СМИ, ни аналитиками. Подробности...
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Пещерные новации в старом театре

Максим Соколов, публицист
Умирание старого и рождение нового может происходить с разной степенью приличия. Конечно, лицедеи – цех задорный, но все же порой бывает и пристойнее. Однако с «Современником» этого не получилось. Подробности...
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Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 6 комментариев

Лукашенко нашел неожиданного союзника

Катастрофа в Бейруте: главное

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
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  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
  • Братскими

  • Партнерскими

  • Союзными

  • Нейтральными
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    Конкуренты бросили против Трампа организованную преступность

    Группа подростков напала, избила и ограбила девушку в Бруклине - и это лишь один из множества подобных случаев    8 августа 2020, 19:30
    Фото: кадр из видео
    Текст: Виктория Никифорова

    Мощная волна насилия захлестнула города Соединенных Штатов Америки. В погромах активное участие принимают местные банды, ОПГ захватывают контроль над отдельными районами и целыми городками. Весь этот криминал имеет политическое прикрытие. Кто из руководителей Америки намеренно способствует разжиганию насилия в своей стране – и ради чего?

    Главные масс-медиа США всецело посвятили себя предвыборному разбору «грехов» Дональда Трампа, даже не пытаясь донести до аудитории реальную картину происходящего в стране. О том, что творится «на местах», сегодня возможно узнать лишь из местной печати или телевидения. Судя по этим данным, размах вооруженного противостояния в Соединенных Штатах выходит за все привычные рамки – стремительно растет статистика тяжелых насильственных преступлений, убийств, погромов и ограблений.

    В погромах имени Флойда активное участие принимали члены местных криминальных группировок. Сейчас разнообразные ОПГ открыто захватывают власть в отдельных районах, пригородах, а то и в целых городах США. Вооруженные бандиты «патрулируют» улицы, мародерствуют, нападают на жителей. Полиция от этого беспредела самоустраняется. Местные власти – если они представляют Демпартию США – откровенно защищают «своих» гангстеров.

    В особенно вопиющих случаях президент США Дональд Трамп пытается привлечь к охране порядка федералов, но сделать это трудно. По закону он имеет право отправить в город силовиков только в одном случае: если происходящее там подпадает под категорию «мятежа». Заявить об этом должна местная полиция. Но полностью зависящая от властей города полиция редко отваживается на такие заявления. А если уж федералы прибывают, то местные власти поднимают такой крик, словно их оккупируют иностранные войска.

    В конце июля, например, предельно обострилась ситуация в Портленде (штат Орегон). Вооруженные люди нападали на полицейских, несколько раз поджигали здание федерального суда, баррикадировали двери полицейских участков и поджигали их – при том, что внутри было полно людей. За один месяц в полумиллионном городе было убито минимум 15 человек.

    Сотрудники федеральных силовых ведомств прибыли в город, навели там относительный порядок. Однако не прошло и недели, как губернатор штата и мэр Портленда добились их выдворения. «Они (федералы) действовали как оккупанты и провоцировали насилие», – заявила губернатор Орегона Кейт Браун. На следующий день после их ухода город заполыхал вновь. Вооруженные погромы и поджоги продолжились с новой силой. Тем временем генеральный инспектор департамента юстиции США занялся расследованием законности действий федералов на территории Портленда «Это называется федерализм, – мрачно шутили в соцсетях местные жители. – Если избранный мэр хочет сжечь город дотла, то это дело только его и его избирателей».

    Похожая история разворачивается в Сиэтле. После того, как анархисты захватили центр города, часть местных жителей уехала, а оставшиеся – вооружились. 4 августа вооруженные горожане выступили на защиту шефа местной полиции Кармен Бест – эта смелая чернокожая женщина решилась практически в одиночку противостоять властям города и погромщикам. К ее дому подошла толпа около двухсот человек. Все они были в масках. Жители выстроились вокруг дома Бест живым щитом. Увидев их, анархисты остановились. Произошел незабываемый диалог. «Эй, это мирный протест! Ты чего мне пушкой в лицо тычешь?» – «Вот поэтому он и мирный!» Анархисты убрались прочь.

    После того, как в зоне «Оккупай Капитолий» в центре Сиэтла произошло несколько перестрелок, было ранено несколько человек и убит чернокожий подросток, родственники жертв потребовали ввода в город федеральных сил. Трамп был готов это сделать, но мэр города от Демпартии Дженни Дуркан посоветовала ему «заниматься собственными делами».

    Ситуация выглядела бы смешно, если бы не была такой трагичной. Трамп написывал твиты, обзывая лидеров «Оккупай Капитолий» террористами и боевиками. Чернокожий рэппер Раз Симон, самопровозглашенный вождь этой зоны, спорил с ним в соцсетях: «Я никакой не террорист и не боевик. Хватит распространять эти фальшивки. Мир не готов к появлению сильного чернокожего мужчины...» А мэр Сиэтла и губернатор штата Вашингтон (обе от Демпартии) публично требовали от президента страны «перестать твитить и убираться в свой бункер».

    Все это время в Сиэтле безнаказанно стреляли, грабили, убивали, поджигали, захватывали частные и федеральные здания.

    В конце июля Трамп все-таки направил федералов в город. Теоретически они должны были охранять здания, находящиеся в федеральной собственности. На практике они прикрывают местное население от погромщиков.

    Это вызвало негодование мэра Дуркан. По ее словам, федералы присланы в Сиэтл, чтобы остаться до выборов и контролировать участки для голосований – так, якобы, Трамп собирается запугивать избирателей. На самом деле, федеральные агенты отправлены в несколько городов США в рамках «Операции Легенда». Она названа так в память четырехлетнего чернокожего мальчика Легенда Талиферро, застреленного в июне в Канзасе во время беспорядков под лозунгом «Черные жизни имеют значение».

    Парадоксальным образом все расовые протесты привели к тому, что жизни афроамериканцев оказались в еще большей опасности. Мало того, что в городах число убийств весной-летом выросло на десятки процентов. Но в большинстве случаев жертвами стали именно афроамериканцы – в том числе, дети и подростки.

    Откровенно политическим убийством выглядит гибель чернокожего политического активиста Бернелла Трамелла. Он был застрелен в Милуоки 25 июля среди бела дня. 60-летнего Трамелла хорошо знали и любили в округе. Он никогда не нарушал закон. Казалось бы, его смерть должна была стать актуальной темой для деятелей «Черные жизни имеют значение». Однако Трамелл не попал в заголовки новостей, никто о нем не вспомнил и не стал собирать деньги на его похороны. Его убийство пока расследуют только на местном уровне, федеральные органы не обращают на дело внимания. «Оглушительная тишина» – так отреагировал демократический истеблишмент на гибель чернокожего активиста.

    Дело в том, что Трамелл был активным сторонником Дональда Трампа. «Обама для нас ничего не сделал, – пояснял он свою позицию репортеру за несколько дней до гибели. – Все говорят – медстраховка, но мы не можем позволить себе никакую медстраховку. У нас нет денег. А Трамп сумел – волей Господа или по вдохновению – стать первым президентом, кто хоть что-то для нас сделал. Поэтому я и отдаю ему свой голос».

    Трамелл ходил по городу с плакатом «Висконсин за Трампа». За это его неоднократно унижали, обзывали, толкали. Местные жители убеждены, что он был убит из-за своих политических взглядов. Сегодня же его трагическая гибель используется, чтобы запугать всех сторонников Трампа. 26 июля в эфир кабельного телеканала CSPAN дозвонился некий сторонник демократов, представившийся как Джон, и сказал в прямом эфире: «Утром убили сторонника Трампа, застрелили его в Милуоки... Люди в Милуоки уже поджидают федералов, у них есть оружие, и когда они придут, тут начнется кровавая баня...

    Сегодня центральные районы крупных городов, контролируемых демократами, практически оккупированы криминалом. Полиция Нью-Йорка сообщила о росте вооруженных ограблений на 280% по  сравнению с предыдущим годом. Причем значительная часть нападений происходит в самых престижных районах города. Лидирует по числу грабежей Аппер-Ист-Сайд – «золотая миля» Нью-Йорка, обитель кинозвезд и олигархов, традиционно голосующих за Демпартию. Правда, сейчас эти кварталы опустели. Звезды и олигархи покинули город, разъехавшись по своим поместьям.

    Число перестрелок с ранеными и убитыми выросло в июле в три раза.

    Нью-Йорк уверенно скатывается в ту пропасть криминала, из которой его вытащил в 1990-е мэр-республиканец Руди Джулиани. Полицейские в мегаполисах все реже выезжают на вызовы по факту перестрелок. Они оправдываются тем, что, под прикрытием расовых протестов, в городах развернулась война преступных кланов, и вмешиваться в нее опасно и бессмысленно.

    Интересно, что местные власти легко находят общий язык с представителями ОПГ. В Цицеро – пригороде Чикаго – местные власти разрешили «патрулировать» улицы представителям латино-американских преступных группировок. Испаноязычные жители США издавна недолюбливают афро-американцев, поэтому братки-латиносы стали сразу сводить счеты с чернокожими жителями. Двое горожан было убито в первую же ночь «патрулирования». Чернокожим жителям города грозили оружием, избивали их, загоняли по домам. Горожане утверждают, что местная полиция всячески поддерживала «патрули» и даже угощала их пиццей.

    Печально знаменитый гангстерскими разборками Чикаго сегодня, при мэре от демократов Раме Эммануэле, мало чем отличается от Чикаго 1930-х, когда городом фактически правил Аль Капоне со своими братками. Тогда власти города тоже были сплошь демократами, что не мешало им открыто находиться на содержании у бандитов.

    Исторически сложилось так, что у Демпартии США на протяжении всего XX века – особенно в больших городах – налаживались устойчивые деловые связи с мафиозными кланами. Сегодня эта традиция возрождается. Осталось узнать, перерастут ли гангстерские войны, бушующие на улицах американских городов, в полномасштабное гражданское противостояние.


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