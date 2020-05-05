Когда США спишут свой последний авианосец

Сообщения о предстоящем списании в США пары авианосцев типа «Нимитц» вызвали серию публикаций о закате эры авианосцев в целом. И о том, что перспективные российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Кинжал» вообще нивелируют значение этого класса кораблей. Действительно ли авианосцы бессильны перед таким оружием - и что в США думают о будущем главного инструмента своей военной мощи на море?

Сразу остудим головы ура-патриотов, усмотревших в идеях списать два авианосца типа «Нимитц» чуть ли не отказ США от таких кораблей в принципе. На самом деле всё банально. Ускоренное преждевременное списание кораблей - это давний способ освоения бюджетов в США. Берём не старый корабль, который мог бы служить ещё лет двадцать, и списываем его в утиль. Что нам сразу нужно сделать? Да новый такой же купить, конечно же. Причём это вывод из боевого состава бесплатен. А вот покупка нового – не бесплатна.

Так американцы поступали всегда. Ради серии «Арли Бёрков» пилились вполне ходовые «Спрюэнсы». Чтобы ускорить финансирование постройки так называемых «литоральных боевых кораблей» без модернизации остались вполне ещё способные послужить фрегаты «Оливер Перри», которые потом тоже массово пошли на плавучие мишени, в американский вторчермет и на продажу союзникам. Сейчас, когда серия литоральных боевых кораблей ещё строится, ей уже в открытую планируют похороны, ведь на подходе новые фрегаты... .

От этой игры выигрывают почти все. Промышленность получает заказы, военные получают деньги на карман и хорошие, денежные посты после ухода в отставку – с огромными зарплатами, но без ответственности и обязанностей, конгрессмены – рабочие места в ВПК для избирателей, ВМС США – корабли новейших типов вместо неплохих, но уже не новых. В минусе только налогоплательщики, на чьи деньги существует этот праздник жизни, но кто их спрашивает? Тем более, величие Америки требует больше оружия, как тут не потратиться.

Так что если два «Нимитца» реально спишут, то вместо них сразу же подпишут контракт на два «Форда», вот как это будет выглядеть в реальности. «Правило 3,5/11» (имея 11 атомных авианосцев, всегда можно иметь в море три или четыре из них) никто ещё не отменял.

О чем спорят в США

Дискуссия о будущем авианосцев в США, тем не менее, идёт. Мир меняется, появляются новые угрозы, новые виды оружия (те же гиперзвуковые противокорабельные ракеты). Американцы полны решимости ответить на военные вызовы силой. Но для этого нужно, чтобы все виды Вооружённых сил соответствовали характеру угроз. Вот о том, как этого добиться, и ведётся сейчас в США широкая общественная дискуссия.

Во-первых, имеет место быть спор между сторонниками продолжения строительства огромных суперавианосцев и сторонниками дополнения ВМС серией неатомных авианосцев поменьше. Причина – финансовая. США с трудом осиливают имеющееся количество авианосцев и уже имеют недобор в пилотах палубной авиации.

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Сторонники лёгких авианосцев указывают, что имея, например, 6 или 7 атомных кораблей и десяток кораблей поменьше, можно создать более мощные силы, нежели только на базе атомных «суперкэрриеров». Противники этой идеи исходят из того, что на длительных периодах времени авианосцы на органическом топливе потребуют больших расходов, нежели атомные, что они могут генерировать в разы меньшее число боевых вылетов в сутки и сильнее ограничены волнением моря.

Есть и другие направления дискуссии. Так, представители американской военной науки озвучивают необходимость большей универсализации палубных авиакрыльев (например, для выполнения задач по защите самолётов базовой патрульной авиации). Идеи о том, что надо «разгрузить» авианосцы передачей части задач ракетным кораблям, тоже имеют место. Связаны они с тем, что в большой войне их не хватит на все направления, и, как считают сторонники ракетных кораблей, нужно учиться действовать без авианосцев там, где угроза с воздуха незначительна.

Конечно, в американской прессе можно найти статьи о том, что баллистические или гиперзвуковые противокорабельные ракеты настолько опасны, что в целом ставят будущее крупных надводных кораблей (включая авианосцы) под вопрос. Иногда это пишут подводники, заинтересованные в перенаправлении бюджетных потоков в подводный флот. Но вообще это отчётливо маргинальная точка зрения, не поддерживаемая в военной среде.

И вот по каким причинам.

Как обмануть ракеты

В ситуации «у противника появились новые, сверхэффективные ракеты» для американцев нет ничего нового. Они уже сталкивались с ней в 70-х годах, когда ВМФ СССР получил на вооружение широкий ряд различных противокорабельных ракет. И американцы научились решать эту проблему. В частности, за многие годы противостояния с нашим флотом американцами отработаны такие вещи, как отрыв от слежения и подстановка под удар ложных целей. Они очень хорошо умели это делать и зачастую их авианосцы отрывались даже от висящих на хвосте советских сторожевиков.

И для примера рассмотрим, что необходимо сделать, например, ВМФ России для поражения авианосной ударной группы (АУГ) США. Легко увидеть, с какими колоссальными сложностями связано выполнение этой задачи.

Чтобы поразить корабль (АУГ), нужно его сначала найти. При этом как бы ни развивалась спутниковая разведка, а корабль в океане - это даже не иголка в стоге сена, всё намного хуже. Затем найденный в море объект нужно классифицировать, то есть опознать. На этом этапе компьютерная техника ещё даёт сбои, банальные надувные уголковые отражатели на кораблях способны сбить её с толку и заставить увидеть в танкере снабжения авианосец. Чтобы этого не произошло, на этом этапе в процесс должен включиться человек, а для этого автоматическая система должна «понять», что вот этот вот сигнал с земли – причина сигнализировать живому оператору. Первая возможность обмануть разведку – здесь.

Затем нужно удерживать контакт с целью до вывода ударных сил ВМФ России на рубеж пуска ракет. Неважно, что будет в составе ударных сил – подлодка, корабли или самолёты, но они должны выйти точно на цель. Причём атакуемая авианосная группа тоже опирается на спутниковую разведку и имеет свою авиацию для разведки, а ещё – возможность атаковать надводный носитель за многие сотни километров от авианосца. Кроме того, АУГ помогают самолеты ДРЛО типа АВАКС. Авиагруппа мирного времени американского авианосца может бросить в атаку 24 ударных самолёта с парой ПКР каждый, что даст 48 ракет в залпе. Это больше, чем можно сбить с нескольких кораблей, а значит, часть этой массы ракет прорвётся к целям. Повторить налёт можно будет уже через три часа. Так что удерживать контакт и выводить свои силы на удар надо будет в весьма жёстких условиях.

Но и это не конец истории. Выведя ударные силы на рубеж пуска, им нужно будет дать так называемое целеуказание. Имея эту информацию, атакующие силы рассчитывают данные для стрельбы и производят ракетный залп.

В предельно упрощенной форме можно сказать, что залп отправляют туда, где цель по расчётам будет через время, равное подлётному времени ракет. Точка встречи ракет с целью выбирается так, чтобы при подходе к ней ракет даже выполнившая какой-то манёвр цель (в нашем случае – вражеский авианосец), всё равно оказалась бы в секторе захвата головок самонаведения ракет. При этом проблемой является устаревание данных – если последний раз контакт с целью был полчаса назад, то стрелять уже нельзя, цель могла сманеврировать, сменить курс и прибавить ход, при попытках рассчитать положение цели по настолько старым данным залп уйдёт «в никуда». О том, какие проблемы с целеуказанием существуют сегодня в ВМФ России, газета ВЗГЛЯД уже неоднократно писала.

Но и это не всё. Стартовавшие к противнику с выживших носителей ракеты могут быть банально сбиты. Мощь корабельной ПВО американцев велика. Так, зенитная ракета SM-6 уже может перехватывать баллистические цели в своём диапазоне высот (0-33000 метров), а SM-3 выполняет перехват заатмосферных объектов – баллистических ракет, их боевых частей и спутников на околоземной орбите. Это современный уровень американских кораблей. Создание ракеты, которая сможет перехватывать и гиперзвуковые цели в атмосфере, таким образом, вполне возможно. Американцы ещё во время первых испытаний «Циркона» говорили, что это будет почти неразрешимой проблемой, если ракета маневрирует на гиперзвуковой скорости перед ударом в цель, но если нет, то это просто скоростная цель, ничего особенного.

Вся описанная выше цепочка действий по уничтожению АУГ невероятно сложна организационно. Сбой на любом её этапе срывает атаку по авианосной группе. Но не контратаку вражеских самолётов с авианосца!

Иначе говоря - можно ли уничтожить (или хотя бы вывести из строя) авианосец? Да, можно, просто очень трудно. Могут ли различные новейшие виды противокорабельных ракет увеличить вероятность такого уничтожения? Конечно же могут, но она никогда не будет равна 100%. Вот так выглядит реальный мир.

Вечные авианосцы

Когда же по-настоящему устареют авианосцы? Ответ на этот вопрос известен – тогда же, когда устареют боевые самолёты и не минутой раньше. Авианосец - это просто аэродром, способный двигаться со скоростью до 53-56 км/ч, и не более. Его предназначение – доставить на театр военных действий самолёты, которые и будут выполнять боевые задачи – воевать за господство в воздухе, вести разведку, бомбить, пускать противокорабельные крылатые ракеты по кораблям. В условиях, когда доступных наземных аэродромов нет или их не хватает, авианосец является безальтернативным средством для развёртывания боевой авиации. А боевая авиация - главная ударная сила современной войны, в том числе на море.

И практика подтверждает эти выкладки. Ни одна страна, которая в силах строить авианосцы, не отказывается от них. Подавляющее большинство стран, имеющих такие корабли, но не способные их заменить, «тянет» свои авианосцы, держит их в строю, не считаясь с затратами.

США, Великобритания, Китай и Индия строят такие корабли или только что построили серию. Франция имеет такой корабль , более того, обсуждается возможность построить ещё как минимум один совместно с Британией. Япония уже озвучила планы переделки одного из своих вертолётоносцев типа «Изумо» в носитель истребителей F-35B. Россия, не считаясь с потерями, расходами и катастрофами, пытается вернуть в строй «Кузнецов». В «Основах военно-морской политики» и «Программе кораблестроения-2050» есть морской авианесущий комплекс (правда, пока непонятно, каким он будет).

Страны поменьше – Испания и Италия, строят универсальные десантные корабли, способные нести самолёты короткого взлёта и вертикальной посадки, ограниченно пригодные для нанесения авиаударов с воздуха.

Даже Таиланд, утративший свои палубные штурмовики, не торопится списывать свой «Шакри Нарубет» - самый маленький авианосец в мире. И это не просто так. Самолёты можно просто купить. А восстановить распиленный на иголки корабль будет нельзя, да и покупка нового может оказаться очень дорогим делом.

Только в Латинской Америке имеют место факты добровольного отказа стран от авианосных кораблей. Но, во-первых, им там сейчас просто не с кем воевать на море, во-вторых, ни в Бразилии, ни в Аргентине никто не заикается о том, что отказ от авианосцев – навсегда. Потому что он не навсегда.

Ни в одной стране мира, претендующей на наличие военной мощи, и речи не идёт об устаревании такого класса кораблей. И мы, и наши противники продолжаем считать авианосцы ценным и опасным боевым средством. Таковым они реально и остаются. А периодические сообщения прессы о том, что появилось некоторое сверхоружие, которое резко всё «обнулило», лучше просто игнорировать.