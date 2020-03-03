Дружба с Путиным помогла Нетаньяху одержать «великую победу»

В Израиле состоялись третьи за год выборы в парламент. Победу в них одерживает партия «Ликуд» во главе с премьером Биньямином Нетаньяху. По мнению экспертов, ему удалось улучшить свои результаты благодаря активной внешней политике, а также дружбе с президентами России и США. Удастся ли Нетаньяху сформировать правительство и какими будут приоритеты его политики?

«Какая радость у нас сегодня. Это ночь великой победы!». Такими словами и. о. премьер-министра Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху приветствовал своих сторонников в Тель-Авиве, комментируя предварительные итоги досрочных выборов в Кнессет, которые состоялись накануне.

Как сообщают местные СМИ, к обеду вторника подсчитаны 90% голосов. Правая партия «Ликуд» получает 29%, а оппозиционный блок «Кахоль Лаван» Бени Ганца – 23%. Экзитполы израильского телевидения предсказывают партии «Ликуд» 36 или 37 мест в Кнессете, а блоку «Кахоль Лаван» – от 32 до 34. При этом для формирования устойчивой коалиции победителю необходима поддержка 61 депутата из 120.

По закону после получения окончательных результатов голосования, президент Израиля Реувен Ривлин поручит одному из депутатов сформировать новое правительство. У первого претендента на пост премьера будет для этого 28 дней.

Напомним, состоявшиеся в понедельник выборы стали третьими за год, чего ранее в истории Израиля никогда не было. В апреле и сентябре 2019 года по итогам выборов ни одной из партий не удалось сформировать правительство. В первом случае «правым» во главе с «Ликудом» не хватило одного мандата, а втором – пять.

Сейчас, судя по данным экзитполов, «Ликуду» и его союзникам вновь может не хватит одного-двух мандатов для формирования правительства, однако Нетаньяху уверен в своем успехе и уже договорился с главами правых и религиозных партий о встрече для формирования стабильного и сильного кабинета министров.

«Это – победа вопреки всему. Мы противостояли огромным силам. Они нас уже похоронили. Наши противники сказали: эра Нетаньяху закончилась. Но объединенными силами мы превратили этот лимон в лимонад», – цитирует Mignews.com Нетаньяху, который пообещал стать премьером для каждого гражданина Израиля независимо от их политических убеждений.

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По мнению экс-посла Израиля в России Цви Магена, ситуация с формированием кабмина может развиваться по трем сценариям.

Первый – это попытка «Ликуда» кого-то переманить из оппозиционного лагеря. «В случае успеха это поможет Нетаньяху набрать недостающие мандаты», – сказал Маген газете ВЗГЛЯД. – Но тогда все будет держаться на волоске, буквально на одном или двух голосах».

Второй вариант – если «Ликуд» сумеет договориться с оппозицией и создаст правительство национального единства. «Этого желает большинство избирателей. Но тут есть проблема: левый оппозиционный лагерь не признает Нетаньяху лично. И пока он стоит во главе «Ликуда» – оппозиция не горит желанием с ним договариваться», – продолжил Маген.

И третий вариант – это повторные, уже четвертые выборы подряд. «Этого не хотелось бы никому: ни политикам, ни избирателям. Третьи выборы и так прошли с большой натяжкой, люди голосовали неохотно. Но партия Нетаньяху провела хорошую агитационную работу и выборы все же состоялись», – отметил эксперт.

С ним соглашается бывший израильский консул в Москве, политолог Алекс Векслер. По его мнению, если Нетаньяху все же удастся сформировать правительство – оно будет «неимоверно слабым и может в любой момент пасть».

«В целом сложившаяся ситуация привела к расслоению народа на две разные группы. Мы – большая демократия с элементами анархии. За Нетаньяху голосуют те районы страны, которые подвергаются обстрелам со стороны Газы. В основном это юг Израиля, не самые богатые районы. А центр страны, Тель-Авив и его окрестности, довольно благополучные районы и в большинстве своем голосуют за оппозицию», – сказал Векслер газете ВЗГЛЯД. Он также напомнил, что 17 марта должно начаться судебное заседание по делу Нетаньяху, обвиняемого в коррупции. Но его адвокаты просят отложить заседание на более длительный срок.

«При этом для тех, кто голосует за Нетаньяху, включая русскоязычных избирателей, абсолютно не важно, коррупционер он или честный человек. Он уже даже не подозреваемый, а обвиняемый, но люди все равно продолжают за него голосовать, потому что он им нравится. Для них главная ценность лидера в том, что он признан во всем мире. А Нетаньяху действительно признан», – подчеркнул собеседник.

По его словам, «Нетаньяху с уважением принимают лидеры больших стран, в том числе Путин и Трамп». «Благодаря Нетаньяху у Израиля сильная экономика. И подготовку к выборам проводила не партия «Ликуд», а лично премьер-министр страны. Нетаньяху стоит больше, чем «Ликуд», – добавил дипломат.

Кроме того, по мнению экспертов, важную роль в формировании правительства может сыграть экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман и его партия «Наш дом Израиль», которая традиционно опирается на русскоязычный электорат. «Либерман сумел сохранить свой уровень поддержки в шесть-семь мандатов. Несколько лет назад он получил бы в два раза больше голосов. Но сегодня русскоязычная молодежь мыслит шире и уже не делает однозначный выбор в его пользу», – пояснил Маген.

С другой стороны, отметил он,

у Либермана лучше всего получается склонять чашу весов в ту или иную сторону по итогам выборов.

«Обычно, если партия «Наш дом Израиль» присоединяется к какому-либо блоку, то, как правило, этот блок и побеждает. Так что Либерман сейчас держит всех в напряжении», – напомнил собеседник.

При этом эксперты не ждут каких-либо кардинальных изменений во внешней политике Израиля, если страну вновь возглавит Нетаньяху. «Мы пока держимся в стороне от Сирии, однако настойчиво требуем удалить оттуда Иран, который нам напрямую угрожает. В этом вопросе у нас есть понимание с Россией», – считает Маген.

«Также мы надеемся на результативные переговоры по палестинской проблематике и «сделке века», которую предложил Трамп. Но другие важные игроки, включая Россию, пока четко и однозначно по этому вопросу не высказались», – добавил дипломат.

В свою очередь Векслер также отметил важность отношений с Россией, которые останутся в приоритете для Израиля независимо от результатов выборов. «Мы придерживаемся позиции о недопустимости пересмотра результатов Второй мировой войны. Эта политика не будет меняться. Отношения с Москвой будут оставаться нормальными – иногда теплыми, иногда прохладными. Но в любом случае нормальными, если Москва в этом заинтересована», – резюмировал Векслер.

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