США хотят добить отношения Москвы и Берлина при помощи Сирии

Вашингтон предложил Германии принять участие в наземной операции в Сирии и прислать туда свой воинский контингент взамен уходящего американского. Согласится ли Берлин на неожиданное предложение союзника? И почему для США так важно втянуть немцев в сирийскую авантюру?

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри призвал Германию отправить в САР наземные войска, чтобы частично заменить там американский контингент. По его словам, ИГИЛ* можно добить и с помощью сирийских сил, но международное присутствие необходимо для авиационной поддержки, логистики, обучения и техпомощи.

Ранее в Белом доме заявляли, что работают над тем, чтобы в военном контингенте стран Запада в Сирии было больше европейцев, чем американцев.

США намеренно забывают о том, что в Сирию их никто не приглашал. Вашингтону неоднократно указывали на то, что американские военные находятся в арабской республике незаконно, и МИД Сирии требует их немедленного вывода. По словам президента Башара Асада, американцы только препятствуют окончательному урегулированию ситуации в САР.

Изначально Белый дом планировал отправить войска в Сирию всего на три месяца, но в итоге они застряли там на несколько лет. Но в конце прошлого года Трамп пообещал, что войска США покинут Сирию, так как цель их пребывания – победа над террористами – уже достигнута. В начале января Госдеп подтвердил, что вывод американских войск начался и теперь в САР останется «только небольшой миротворческий контингент».

Теперь США хотят расширить этот «миротворческий контингент» и приглашают туда Германию.

Позиция Германии в сирийском вопросе неоднозначна. С одной стороны, Берлин заявлял, что выступает за политическое решение. В то же время канцлер Ангела Меркель в сентябре прошлого года не исключала, что вооруженные силы ее страны могут принять участие в военных ударах союзников.

Теоретически Германия может принять предложение США. Тем более, что речь идет всего лишь о частичной замене американского контингента.

Цели американцев прозрачны: Вашингтон хочет, чтобы европейские союзники взяли на себя часть функций США и сопряженные с ними расходы.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил газете ВЗГЛЯД, что сейчас американцы действуют по принципу: «Мы тут за демократию воюем, а вы, ребята, не в кустах отсиживайтесь, а участвуйте в тех же войнах, в которых участвуют США».

«Может быть, они даже Германии пятый пункт Вашингтонского договора припомнили и сказали – вперед, выполняйте миссию, которую мы несем по всему миру!» – считает эксперт.

По словам Леонкова, ранее Германия уже принимала участие в сирийских делах. Например, посылала туда самолеты-разведчики, кроме того, ее экипажи работали на самолетах-ретрансляторах.

«Потом американцы запросили боевую авиацию туда направить, но немцы отказали. Сейчас на них будут оказывать давление. Нельзя забывать, что зачастую Германия принимает решения несамостоятельно в силу обстоятельств. США могут воспользоваться каким-то обстоятельством и надавить на ФРГ, чтобы получить свое», – прогнозирует эксперт.

При этом он выразил мнение, что Вашингтон, призывая Германию войти в Сирию, рассчитывает окончательно разрушить отношения Москвы и Берлина. «Потому что ФРГ последовательно противостоит США в вопросе «Северного потока – 2» и экономических отношений с Россией. Несмотря на санкции и русофобскую политику, немцы держат определенный курс и «Северный поток – 2», который все ближе к берегам Германии», – пояснил Леонков.

Когда «Северный поток – 2» «воткнется» в территорию страны, энергетические вопросы, которые влияют на стоимость немецкой продукции, будут решены. И тогда партия, которая говорит о необходимости снятия санкций с России, получит сильнейший аргумент, считает военный эксперт.

«США нужно сделать так, чтобы отношения России и Германии до этого момента были испорчены. Так почему бы не воспользоваться Сирией? Германцы войдут, начнется заваруха. И России придется с этим разбираться. Вопрос в том, согласится ли Германия? В Германии дураков нет, в отличие от Польши, которая делает все так, как говорит Вашингтон. Вопрос о том, на каких условиях Германия согласится войти в Сирию и участвовать в боевых действиях, открыт», – резюмировал он.

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Президент Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов с Леонковым не согласен. Он заявил газете ВЗГЛЯД, что получить от Германии согласие на вход ее наземных войск в Сирию у американцев вряд ли получится

«Сомневаюсь, что это произойдет. Не могу себе представить, с какой радости Германия захочет вмешиваться в этот конфликт, где правовые основания пребывания американских войск и их функции не ясны», – заявил политолог.

«США находятся в тесном взаимодействии с курдами, чем вызывают дикую ярость Турции. Германии, учитывая ее сложные, но тесные отношения с Турцией, только этого не хватало, как говорится. Так что вряд ли это произойдет», – добавил он.

Лукьянов также напомнил, что Сирия и Россия неоднократно указывали, что пребывание американцев в САР незаконно. «То же самое будет относиться и к германским военным, если они там окажутся», – заключил эксперт.

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