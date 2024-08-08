Как ополовинили арсенал для Украины

Геворг Мирзаян
Атака ВСУ в Курской области уменьшит Украину
Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.
Игорь Переверзев
Что такое национальное строительство и почему от него лучше держаться подальше
Национальное строительство, формирование нации и т. д., и т. п. Звучит вроде бы вполне привлекательно. По факту же эти заманчивые на первый взгляд социальные процессы являются ложными целями.
Глеб Кузнецов
Человек-вода идет за Харрис
Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший настоящей армии. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.