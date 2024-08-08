Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший настоящей армии. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.

Национальное строительство, формирование нации и т. д., и т. п. Звучит вроде бы вполне привлекательно. По факту же эти заманчивые на первый взгляд социальные процессы являются ложными целями.

Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

Почему Россия стала больше зарабатывать Доходы российского бюджета стоят на трех китах, и все они показывают высокий рост в этом году. Дефицит бюджета почти вдвое сократился по сравнению с прошлогодним периодом. Благодаря чему России удалось заработать больше, чем год назад, и что может помешать росту доходов во втором полугодии? Подробности Перейти в раздел

Зачем ВСУ атаковали Курскую область ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Российской армии удалось сдержать натиск противника, однако операция по ликвидации украинских формирований до сих пор продолжается. Какие цели преследует украинская армия и повлияет ли эта операция на ход боевых действий? Подробности Перейти в раздел

Покушение на Поддубного требует жесткой реакции ООН ВСУ ударили по автомобилю легендарного военкора Евгения Поддубного. Журналист выжил, но находится в тяжелом состоянии. Произошедшее – не первый случай нападения на представителей СМИ. Кроме того, с помощью дронов ВСУ бьют по каретам скорой помощи и автобусам. Почему России важно добиться осуждения подобных атак со стороны ООН и как их можно предотвратить? Подробности Перейти в раздел

Поддержка терроризма привела Украину к краху в Западной Африке Желание властей Украины повоевать с Россией в Западной Африке обернулось крупным скандалом. Вслед за Мали дипотношения с Киевом разрывает и Нигер. Почему попытки Украины уладить скандал и опровергнуть заявления о поддержке террористов в Африке не дают результата? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел