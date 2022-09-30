Путин принимает территории бывшей Украины в состав России
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30 сентября, пятница | Последнее обновление — 16:00 | vz.ru
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Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов
Россия вернулась к выбору Петра Великого
Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом
Латвию накрыл страх перед предстоящей зимой
Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом
Что ждет уехавших и не уехавших
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Когда оставшаяся, не закрывающаяся, рефлексирующая собственные ошибки, вернувшаяся с фронтов страна вдруг увидит на паспортном контроле тех, кто бежал от мобилизации, сможет ли она их простить? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Зачем Россия ищет трубопроводный путь в Индию
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Благодаря российскому газу и российской инфраструктуре, Азиатский континент вступит в новую эру в противовес угасающим «гегемонам моря» – США и Великобритании. Подробности...
Что будет после референдумов
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Украина окончательно потеряла не только Донецкую и Луганскую области, но также Запорожскую и Херсонскую. Вопрос в том, как после этого будут вести себя участники конфликта на Украине. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя
На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧППодробности...
В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек
Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детейПодробности...
На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России
В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентябряПодробности...
21:02
собственная новость
Центр реставрации книг решили создать в Кирове
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.Подробности...
20:39
собственная новость
В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».Подробности...
19:30
собственная новость
Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.Подробности...
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