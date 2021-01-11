США превращаются в диктатуру Попытка сторонников Трампа сорвать утверждение итогов выборов подставила уходящего президента. Теперь, обретя контроль над Сенатом, Демократическая партия будет играть на добивание и Трампа, и республиканцев, и той Америки, которую мы знали.

