Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор Россияне передумали объединяться с белорусами Согласно опросу ВЦИОМ, объединения с Белоруссией в одну страну хотели бы менее 40% россиян.

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