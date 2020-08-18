Почему Лукашенко не Чаушеску Власть в США передадут женщинам В США проходит съезд Демократической партии, на котором Джо Байдена официально выдвинут кандидатом в президенты. Несмотря на проблемы со здоровьем и памятью, он может выиграть, но власть достанется не ему.

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