Что изменит уход Меркель Новая комедия с Зеленским Владимир Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда Александра Тупицкого и запретил пускать его на работу, но Тупицкий на работу все же попал, и теперь политический кризис в стране вышел на новый уровень. Эта история может закончиться импичментом главы украинского государства.

