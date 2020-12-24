Додон решил забрать власть в Молдавии Зеленский как последний президент Украины Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, представляющий «Европейскую солидарность» Петра Порошенко, заявил, что Владимир Зеленский, вероятно, станет последним президентом Украины. Насколько велика эта вероятность и что именно имеют в виду украинские националисты?

