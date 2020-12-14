Грузия хочет рулить всем Кавказом Донбассу поможет опыт войны в Боснии Четверть века назад были подписаны Дейтонские соглашения, завершившие боснийскую войну – самую кровавую в Европе со времен Гитлера. В России преобладает отношение к этому документу как к «предательскому» и «преступному». Однако дейтонский мир отвечает национальным интересам РФ на Балканах, и его опыт необходимо перенести на войну в Донбассе.

