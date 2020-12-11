Последний шанс Трампа Грузия хочет рулить всем Кавказом Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на первом заседании избранного осенью парламента, выступила за создание нового регионального формата – «Кавказской платформы». Что это такое, зачем это нужно и что означает в контексте интересов России?

