Советский дефицит вернулся в Туркмению Почему Армения не признала Карабах? В ходе карабахской войны в Ереване обсуждали возможность признания независимости Нагорно-Карабахской республики. В итоге этого так и не произошло, за что руководство Армении часто попрекают как в самой Армении, так и в России. Что дало бы признание НКР независимым государством?

