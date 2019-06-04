Самые громкие взрывы на военных объектах в России

Взрыв на заводе «Кристалл» в Дзержинске напомнил о трагедиях недавнего прошлого. Пик ЧП на военных объектах пришелся на период 2007-2012 годов, когда российская армия была вынуждена утилизировать огромные запасы боеприпасов с истекшими сроками хранения.