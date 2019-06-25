Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

Антироссийские протесты в Тбилиси нарвались на ответ со стороны Москвы: больше не будет прямых авиаперелетов и туров в Грузию, а грузинское вино пройдет дополнительную проверку. Что должна сделать Грузия, чтобы с нее сняли санкции?