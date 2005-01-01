Как коллекторы издеваются над должниками

Долг, взятый в микрофинансовой организации, за несколько месяцев может вырасти в десятки раз. Если заемщик не платит, в дело вступают коллекторские агентства. Угрозы, оскорбления и издевательства – зачастую коллекторы готовы пойти на все, чтобы выбить деньги из должника.