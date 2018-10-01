Как стать губернатором в России

Взгляд
5 октября, пятница  |  Последнее обновление — 21:16  |  vz.ru
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Как россиян заставят отказаться от доллара

Минфин обещает льготы экспортерам, торгующим в рубляхФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Правительство наконец раскрыло карты относительно готовящегося плана по дедолларизации российской экономики. Страхи оказались напрасны – никаких запретов и резких шагов власти не обещают. Наоборот, действовать будут с помощью мягкой силы. Тем экспортерам, кто будет работать с рублем, обещаны льготы и преференции. Что же пообещал Минфин? Подробности...
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Почему Трампу с Кимом не дали Нобелевскую премию мира

Ким и Трамп остались без премииФото: Susan Walsh/Reuters
Дональд Трамп и Ким Чен Ын не получили Нобелевскую премию мира за усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, хотя их шансы рассматривались как наиболее предпочтительные. Вместо них норвежский комитет присудил премию хирургу из Конго и правозащитнице из Ирака за «усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов». Почему Запад продолжает пытаться не замечать Трампа? Подробности...
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В России может появиться аэропорт имени Достоевского, но не Сталина

Фото: кадр из видео
Российские аэропорты, в том числе известные на весь мир воздушные гавани Москвы могут получить имена выдающихся соотечественников, например Чехова, Лермонтова или Рублева. Инициативу Общественной палаты в рамках проекта «Великие имена России» уже поддержали не только в профильном Минкульте. Как предполагается определять имена этих исторических личностей? Подробности...
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Зачем власти Украины начали дипломатическую войну с членом ЕС

Киев испугался, что 150 тысяч живущих в Закарпатье мадьяр соберутся в «пятую колонну»Фото: Bogdan Cristel/Reuters
Ссора между Украиной и Венгрией дошла уже до взаимной высылки дипломатов. Киев пугает не только массовая раздача венгерских паспортов в Закарпатье, но в первую очередь – то, что дипломаты перестали зазывать местных мадьяр на историческую родину. Наоборот, их агитируют оставаться в Закарпатье. Будапешт готовит почву для территориальных претензий? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Мы недооцениваем угрозу со стороны рептилоидов

Антон Крылов, журналист
Рептилоиды живут по соседству от нас, и их уже больше миллиона. Рептилоиды пока что не правят миром, но уже близки к этому. И от того, что регулярно саморазоблачаются, легче не становится. Подробности...

Сегодня удалось исцелить и очистить Нобелевскую премию мира

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Денис Муквеге – гинеколог, что спас более 50 тысяч женщин, подвергшихся жесточайшим изнасилованиям. Теперь этот человек может считаться спасителем еще и Нобелевской премии мира. Но слушать доктора Муквеге более минуты сложно. Подробности...
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Девушки перешли прямиком в гей-фантастику

Сергей Лукьяненко, писатель
Сейчас все девушки, которые раньше писали о нежной любви к романтическим космопришельцам, торопливо строчат страстные эротико-порнографические тексты. Вот чего народ жаждет-то на самом деле! Подробности...
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    Как стать губернатором в России

    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

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    Что может предложить Сирия туристам из России

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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

      Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высоту
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Программа подготовки кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС не имеет ничего общего со скучными курсами переподготовки и повышения квалификации чиновников. Многие выпускники программы уже получили назначения на высокие посты во власти.


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