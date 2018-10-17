Как извратили слова Путина о попадании в рай

Слова Владимира Путина о применении ядерного оружия против России вызвали фурор. Пользователи соцсетей состязаются в остроумии — вольно или невольно умалчивая, что нанесение первого ядерного удара (то есть начало глобальной катастрофы) предусматривает военная доктрина США, а вовсе не России.