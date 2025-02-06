Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.11 комментариев
Российский рынок акций вырос на 1,17% в начале торгов
Индекс Мосбиржи увеличился на 1,17% и достиг 2964,8 пункта на старте торгов
Российский рынок акций продемонстрировал позитивную динамику в начале торгов, увеличившись на 1,17%, что отразилось на росте индекса Мосбиржи до 2964,8 пункта.
Российский рынок акций демонстрирует положительную динамику в начале торгов в четверг, пишет РИА «Новости». Индекс Мосбиржи показывает рост на 1,17%, достигнув отметки 2964,8 пункта. Эти данные были зафиксированы к 7:02 по московскому времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, индекс Мосбиржи в начале февраля поднялся в ходе утренних торгов на 0,4% по данным на 4 февраля, однако уже на следующий день российский рынок акций начал снижение в начале торгов.