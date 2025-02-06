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    6 февраля 2025, 07:30 • Общество

    Российский рынок акций вырос на 1,17% в начале торгов

    Индекс Мосбиржи увеличился на 1,17% и достиг 2964,8 пункта на старте торгов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский рынок акций продемонстрировал позитивную динамику в начале торгов, увеличившись на 1,17%, что отразилось на росте индекса Мосбиржи до 2964,8 пункта.

    Российский рынок акций демонстрирует положительную динамику в начале торгов в четверг, пишет РИА «Новости». Индекс Мосбиржи показывает рост на 1,17%, достигнув отметки 2964,8 пункта. Эти данные были зафиксированы к 7:02 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индекс Мосбиржи в начале февраля поднялся в ходе утренних торгов на 0,4% по данным на 4 февраля, однако уже на следующий день российский рынок акций начал снижение в начале торгов.

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