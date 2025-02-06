Российский рынок акций вырос на 1,17% в начале торгов

Индекс Мосбиржи увеличился на 1,17% и достиг 2964,8 пункта на старте торгов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций демонстрирует положительную динамику в начале торгов в четверг, пишет РИА «Новости». Индекс Мосбиржи показывает рост на 1,17%, достигнув отметки 2964,8 пункта. Эти данные были зафиксированы к 7:02 по московскому времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, индекс Мосбиржи в начале февраля поднялся в ходе утренних торгов на 0,4% по данным на 4 февраля, однако уже на следующий день российский рынок акций начал снижение в начале торгов.