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    21 июля 2024, 04:28 • Общество

    Обвиняемый по делу о взрыве поезда рассчитывал получить от СБУ 15 тыс. долларов

    Tекст: Максим Попов

    Обвиняемый в подрыве грузового состава в Рязанской области в 2023 году Руслан Сидики признал свою вину и заявил, что за совершенное преступление должен был получить от украинских спецслужб 15 тыс. долларов, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Отмечается, что Сидики связался с украинскими спецслужбами по своей инициативе в одном из мессенджеров, запрещенных в России, и был завербован. За совершенный подрыв он должен был получить обещанные деньги, но этого не произошло, передает ТАСС.

    Сидики был задержан российскими силовиками в прошлом году в своей квартире в Рязани. Он ждал от СБУ схему радиодетонатора, который должен был самоуничтожиться на расстоянии одного километра от места подрыва самодельного взрывного устройства. Он обвиняется в совершении теракта, повлекшего причинение тяжкого имущественного ущерба. До задержания он проживал в Рязанской области и работал сантехником-электриком в одном из торговых центров.

    По данным Следственного комитета, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре пути между станциями Рыбное и Блокпост 204-й километр в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Были повреждены 15 вагонов.


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