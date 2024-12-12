Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.15 комментариев
Стало известно об использовании ИИ для улучшения донаведения дронов в России
Стало известно о решении проблемы донаведения дронов ИИ-алгоритмами в России
Алгоритмы искусственного интеллекта будут использоваться для решения проблем с донаведением дронов, осложненным помехами от РЭБ противника и естественными препятствиями, заявил гендиректор АО «Площадь» Никита Маслак.
Алгоритмы искусственного интеллекта помогут разрешить проблемы, возникающие при донаведении дронов, особенно в условиях противодействия со стороны радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и естественных препятствий, сообщил РИА «Новости» Никита Маслак, гендиректор АО «Площадь». Он подчеркнул, что доверять последние метры полета дронов «математически точной машине» является наиболее логичным решением, поскольку это способствует более точному поражению целей.
Маслак пояснил, что проблема потери связи с дроном может возникнуть из-за ухода аппарата за радиогоризонт, что затрудняет прохождение радиоволн через деревья и постройки. Это обстоятельство, по его словам, значительно влияет на успешность применения беспилотников, так как последние метры донаведения требуют особых навыков пилотирования.
Разработчики уверены, что применение алгоритмов искусственного интеллекта позволит существенно снизить влияние этих факторов, улучшив точность и надежность систем донаведения. Подобные решения, считает Маслак, позволят более эффективно использовать дроны в сложных условиях, минимизируя человеческий фактор и повышая общую успешность выполнения задач.
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