Толстой поторопил с обсуждением темы отмены ЕГЭ

Лучше как можно скорее начать всестороннее обсуждение вопроса отмены ЕГЭ, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

В своем Telegram-канале он написал, что на практике ЕГЭ имеет больше недостатков, чем достоинств.

Попытка отрицать, что это часть так называемых реформ образования, принесших «Болонскую систему несбывшихся надежд» в Россию, по мнению Толстого, является не более чем попыткой чиновников ничего не менять.

Тем не менее, считает вице-спикер нижней палаты российского парламента, систему необходимо менять. «Такова воля большинства наших избирателей», – заявил он, комментируя социологические данные, согласно которым за отмену ЕГЭ выступают 2/3 граждан России, а среди родителей выпускников эта цифра достигает 76%.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмену единого государственного экзамена (ЕГЭ) никто не обсуждает, соответствующий запрос в ведомство не поступал.