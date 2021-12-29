Железнодорожное сообщение запустили из Йошкар-Олы в Нижний Новгород и Санкт-Петербург

Первая беспересадочная группа вагонов отправилась из Йошкар-Олы в Нижний Новгород и Санкт-Петербург. В обратном направлении – из Санкт-Петербурга в Йошкар-Олу – вагоны начнут курсировать с 30 декабря.

«Открываем новый пассажирский маршрут из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург. Это историческое событие, потому что на протяжении более чем 50 лет из Йошкар-Олы ходил только один поезд в Москву. <…> Тем самым у жителей и гостей Йошкар-Олы и Республики Марий Эл будет возможность без пересадок удобно добраться до крупнейших городов России и прибыть в Северную столицу», – передает ТАСС слова генерального директора АО »Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО »РЖД») Владимира Пястолова.

Вагоны будут отправляться из Йошкар-Олы и Санкт-Петербурга через день. В пути следования предусмотрены остановки в Арзамасе, Нижнем Новгороде, Иванове, Ярославле, Рыбинске, Бологом и др.

По словам Пястолова, на первый рейс продано более 80% билетов. «Поезд из Йошкар-Олы уходит практически полный, дальше на глубину в 90 суток реализовано более 800 билетов», – отметил он.

Поезд будет отправляться из Йошкар-Олы в 23:50 мск, прибывать в Санкт-Петербург в 12:12 мск. Три вагона – один купейный и два плацкартных — в составе поезда №638/637 проследуют до Арзамаса, после чего их прицепят к составу, который идет по маршруту Нижний Новгород – Санкт-Петербург.

Первого пассажира, купившего билет, Пястолов лично поздравил и пожелал доброго пути. По словам пассажиров, большинство из них поехали из Марий Эл в Санкт-Петербург на новогодние каникулы или в гости к родственникам. Проводить поезд пришла и журналистка Анастасия Петрова, задавшая вопрос о железнодорожном сообщении Марий Эл с другими регионами президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции. По ее словам, она планирует купить билет на поезд в ближайшее время.

Напомним, 23 декабря на пресс-конференции президенту России Владимиру Путину задали вопрос о возможности запуска новых поездов из Йошкар-Олы в другие регионы. Из города, по словам журналиста, ходит только один прямой поезд в Москву. При этом в Нижний Новгород, Самару или Владимир добраться прямым поездом нельзя. Путин пообещал поручить главе РЖД Олегу Белозерову оценить железнодорожную связанность регионов.