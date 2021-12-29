Железнодорожное сообщение запустили из Йошкар-Олы в Нижний Новгород и Санкт-Петербург

Взгляд
29 декабря, среда  |  Последнее обновление — 03:14  |  vz.ru
Разделы

Дефицитный газ из Европы может утекать на Украину

Путин уличил Польшу и Украину в ложных обвинениях в адрес Газпрома REUTERS/Vasily Fedosenko
Владимир Путин назвал враньем заявления о вине России в газовом кризисе у европейцев. Запад перевернул все с ног на голову. Наоборот, Газпром – единственный среди всех поставщиков, кто увеличил поставки в Европу. А от фактической остановки прокачки российского газа по трубопроводу «Ямал – Европа» получают прибыль главные обвинители России – Польша и Украина. Подробности...
Перейти в раздел…

ЕС добивается превращения России в Украину с помощью ВТО

Европа претендует на 20% ВВП России REUTERS/Denis Balibouse
ЕС потребовал взыскать с России 290 млрд евро за ущерб от политики импортозамещения. Соответствующее обращение направлено в ВТО. Ранее схожие претензии озвучили в США. По мнению экспертов, тем самым страны Запада хотят поставить Россию в торгово-экономическое положение Украины. Насколько обоснованы их требования и что этому может противопоставить Москва?  Подробности...
Перейти в раздел…

Уникальное крыло выводит Россию из-под давления Запада

То, что России удалось сделать за два года по спасению проекта МС-21, на Западе мало кто ожидал Пресс-служба Корпорации "Иркут"/ТАСС
России «удалось сделать задел на десятилетия вперед», «теперь будем работать без оглядки на Запад». Такими словами эксперты оценивают первый полет нового российского авиалайнера МС-21 с композитным крылом отечественного изготовления. А совершить такой прорыв российскому авиапрому помогли антироссийские санкции. Каким же образом? Подробности...
Перейти в раздел…

Британия готовит новую Крымскую войну

Британия пытается прибрать к рукам все, что плохо лежит на Украине после США Alastair Grant/Pool/REUTERS
Лондон назвал Россию одной из самых «вызывающе враждебных» стран в мире. На этом фоне СМИ фиксируют растущую активность британских военных на Украине. Более того, в некоторых сферах сотрудничества с Украиной Лондон начал теснить Вашингтон для решения собственных геополитических задач. Какие особые интересы есть у Британии на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

«Мемориал» – пример перевернутой логики

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Я сначала тоже хотел возмутиться: память о жертвах репрессий – это более чем важно, в том числе и для того, чтобы больше – никогда. Но возмутиться закрытием организации, которая системно занимается оправданием террористов, я, простите, не могу. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Просвирнин оказался самой яркой звездой на национальном небе без земли

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
В случае с Егорм Просвирниным его внутренние проблемы переходили в публичный цирк такого масштаба, что многие единомышленники и приятели старались отойти чуть подальше, чтобы не задело. И мы знаем теперь, каким оглушительным взрывом закончилось это саморазрушительное представление. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

В борьбу с вакциной вступают корыстные мотивы

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Отчего циничному политику не использовать в своих целях коронавирус? То же относится не только к политикам, но и просто к честолюбцам, желающим приобретать друзей и оказывать влияние. А простейший и вернейший для этого способ – разоблачить заговор. Желательно всемирный. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
Перейти в раздел…

Украина готовится к войне

Погиб Егор Просвирнин

Обсуждение: 5 комментариев

Восстание индейцев в Чили

Перейти в раздел…

Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
Подробности...

В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы хотите, чтобы все христиане мира праздновали Рождество в один день?
  • Да

  • Нет

  • Мне все равно
Вас пугает возможный запрет США на поставки смартфонов в Россию?
  • Да

  • Нет
Нужно ли вводить для малообеспеченных людей специальные вклады с повышенными процентными ставками?
  • Да, безусловно

  • Да, но сумма вклада должна быть ограничена

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Новак назвал условие поставок газа Европе в любых объемах
    Пензенский вице-губернатор передал премию за отказ от взятки в благотворительный фонд Путин освободил генерал-лейтенанта Якунина от должности замдиректора ФСИН Массовая драка произошла в Махачкале Зампостпреда в ООН заявил об отсутствии связи ЧВК «Вагнер» с властями России
    Попова предупредила об ухудшении эпидситуации после праздников Собянин не исключил введение «точечных» ограничений из-за коронавируса в Москве Сборной США присудили поражение на молодежном ЧМ по хоккею из-за COVID В Верховной раде предложили женщинам добровольно вставать на воинский учет
    В Думе начали формировать рабочую группу по защите христианских ценностей Глава «Севмаша»: В мире нет аналогов АПЛ типа «Акула» Навального сняли с учета как склонного к побегу Театр Джигарханяна объединили с Театром сатиры

    Главная тема


    Чем грозит России ликвидация Молдавии

    «и сейчас повторю»


    Кадыров объяснил свои слова об Украине личным мнением

    постыдный поступок


    На нашедшего пакет с миллионом рублей мигранта могут завести дело в Петербурге

    языковая среда


    Психологи предупредили родителей о риске раннего обучения иностранному языку

    Видео

    Огромные счета


    Европейцев спасают от разорения электричеством

    скандальный приказ


    Зачем украинок заставляют идти в военкоматы

    ущерб от импортозамещения


    ЕС добивается превращения России в Украину с помощью ВТО

    выборы 2024 года


    Клинтон хочет вернуться ради мести России

    интересы на Украине


    Британия готовит новую Крымскую войну

    смена вектора


    Дмитрий Дробницкий: Москва, Пекин и Вашингтон приступили к освоению планеты на новом уровне

    новая эра


    Владимир Можегов: Россия перехватила стратегическую инициативу

    ответный удар


    Владимир Прохватилов: Кто победит в схватке Израиля и Ирана

    на ваш взгляд


    Вы хотите, чтобы все христиане мира праздновали Рождество в один день?

    Железнодорожное сообщение запустили из Йошкар-Олы в Нижний Новгород и Санкт-Петербург

    29 декабря 2021, 02:23

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Первая беспересадочная группа вагонов отправилась из Йошкар-Олы в Нижний Новгород и Санкт-Петербург. В обратном направлении – из Санкт-Петербурга в Йошкар-Олу – вагоны начнут курсировать с 30 декабря.

    «Открываем новый пассажирский маршрут из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург. Это историческое событие, потому что на протяжении более чем 50 лет из Йошкар-Олы ходил только один поезд в Москву. <…> Тем самым у жителей и гостей Йошкар-Олы и Республики Марий Эл будет возможность без пересадок удобно добраться до крупнейших городов России и прибыть в Северную столицу», – передает ТАСС слова генерального директора АО »Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО »РЖД») Владимира Пястолова.

    Вагоны будут отправляться из Йошкар-Олы и Санкт-Петербурга через день. В пути следования предусмотрены остановки в Арзамасе, Нижнем Новгороде, Иванове, Ярославле, Рыбинске, Бологом и др.

    По словам Пястолова, на первый рейс продано более 80% билетов. «Поезд из Йошкар-Олы уходит практически полный, дальше на глубину в 90 суток реализовано более 800 билетов», – отметил он.

    Поезд будет отправляться из Йошкар-Олы в 23:50 мск, прибывать в Санкт-Петербург в 12:12 мск. Три вагона – один купейный и два плацкартных — в составе поезда №638/637 проследуют до Арзамаса, после чего их прицепят к составу, который идет по маршруту Нижний Новгород – Санкт-Петербург.

    Первого пассажира, купившего билет, Пястолов лично поздравил и пожелал доброго пути. По словам пассажиров, большинство из них поехали из Марий Эл в Санкт-Петербург на новогодние каникулы или в гости к родственникам. Проводить поезд пришла и журналистка Анастасия Петрова, задавшая вопрос о железнодорожном сообщении Марий Эл с другими регионами президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции. По ее словам, она планирует купить билет на поезд в ближайшее время.

    Напомним, 23 декабря на пресс-конференции президенту России Владимиру Путину задали вопрос о возможности запуска новых поездов из Йошкар-Олы в другие регионы. Из города, по словам журналиста, ходит только один прямой поезд в Москву. При этом в Нижний Новгород, Самару или Владимир добраться прямым поездом нельзя. Путин пообещал поручить главе РЖД Олегу Белозерову оценить железнодорожную связанность регионов.
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •